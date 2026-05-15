Trapný moment při nástupu hvězd: Ruud jako profesionál, Darderiho jednání zaskočilo...
Darderi prožívá v Římě jednoznačně nejlepší turnaj kariéry. Na své cestě mezi nejlepší kvarteto vyprovodil takové hvězdy, jako jsou Tommy Paul, Alexander Zverev a Rafael Jódar. Zvlášť působivé byly jeho duely proti posledním dvěma jmenovaným, které v rozhodujícím dějství vyprovodil potupným kanárem.
Do výborné formy se vrací i bývalá světová dvojka Ruud. V Římě se o tom mohli přesvědčit mimo jiné ve druhém kole Jiří Lehečka, k zklamání domácích diváků Lorenzo Musetti a naposledy Karen Chačanov. I do zápasu s Darderim tak vstupoval dvojnásobný grandslamový finalista v roli favorita. U většiny nezainteresovaných fanoušků to však rodák z Osla vyhrál ještě před úvodním míčem utkání.
Během nástupu na kurt si tenisté či tenistky u vstupu na kurt podávají ruku s malým chlapcem či dívkou, kteří hráče doprovázejí na kurt. Zatímco Nor svou roli splnil tak, jak se očekávalo, Ital se zachoval poněkud netradičně. S nasazenými slunečními brýlemi minul nataženou ruku chlapce a vešel na kurt. Zaskočený hoch pak Itala zklamaně s několikametrovým odstupem následoval.
Zda Darderi chlapce neviděl, či tak jednal úmyslně, zůstává otázkou. Ital však do utkání nevstoupil dobře, rychle prohrával 1:4, než utkání na více než dvě hodiny přerušil déšť. Ani po něm se ale obraz hry nezměnil a domácí tenista přišel o první sadu hladce 1:6.
Italský tenista se i přes veškerou snahu na žádný větší odpor nezmohl ani ve druhém setu. Poprvé a naposledy si vyhrál vlastní servis až za stavu 1:4 a za hodinu a sedm minut hry opouštěl kurt po debaklu dvakrát 1:6.
Komentáře
Na Darderiho tu mnozí nadávali, už vím proč