Parádní jízda končí. Siniaková s Townsendovou po 17 vítězných zápasech v řadě padly

DNES, 15:20
WTA ŘÍM - Konec série. Po sedmnácti vítězných zápasech v řadě Kateřina Siniaková (30) s Taylor Townsendovou (30) padly. Nad síly favorizovaného páru byla v semifinále římského Masters španělsko-americká dvojice Cristina Bucsaová (28), Nicole Melicharová-Martinezová (32), která zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:4
Siniaková s Townsendovou musely na své cestě do semifinále vyhrát jen dva duely, když jim do osmifinálového zápasu nenastoupily Rumunky Sorana Cirsteaová a Jaqueline Cristianová. Podobně na tom byly jejich soupeřky Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou, které pro změnu nemusely absolvovat čtvrtfinále s americkým párem Coco Gauffová, Caty McNallyová.

Siniaková s Townsendovou měly, podobně jako ve čtvrtfinálovém souboji s Ellen Perezovou a Demi Schuursovou, pomalejší start do zápasu. Hned o své úvodní podání přišla americká tenistka, Bucsaová brejk vzápětí, byť s problémy, potvrdila a španělsko-americký pár vedl 2:0. V dalším průběhu prvního setu si už hráčky bez větších problémů držely svá podání. Kritický stav musely favoritky řešit za stavu 2:4, kdy při podání Siniakové měly soupeřky brejkbolovou šanci. Světová deblová jednička ale situaci ustála a snížila na rozdíl jediné hry.

Hned v následujícím gamu si stejnou příležitost vypracovaly i dvojnásobné grandslamové šampionky. V Brně narozená Melicharová-Martinezová si ale v kritické situaci pomohla výborným servisem a ani ona nedovolila ztrátu podání. Siniaková s Townsendovou se nedokázaly po celý průběh první sady dostat do tempa. Americká tenistka se nemohla opřít o svůj jinak výborný servis, na returnu se příliš nedařilo ani Češce, a česko-americký pár tak první set ztratil za 42 minut 4:6.

Do druhého setu však vstoupily favoritky mnohem lépe. Při podání Bucsaové si vypracovaly brejkbol, který proměnila Townsendová nastřelením Melicharové-Martinezové na síti. Siniaková první prolomený servis soupeřek v utkání následně potvrdila a zajistila vedení 3:0. Soupeřky se nenechaly nepovedeným úvodem druhé sady rozhodit. Po prvním získaném gamu Melicharové-Martinezové podruhé v zápase prolomily servis Townsendové a rázem byl stav jen 2:3.

Sedmý nasazený pár využil nejistého výkonu favoritek a po vyhraném podání Španělky bylo vyrovnáno – 3:3. A bylo ještě hůře. Následně přišla o servis i hradecká rodačka, pátý game v řadě následně přidala brněnská rodačka a stav utkání byl už 5:3. Townsendová při svém podání sérii pěti prohraných gamů a snížila na 4:5. V pohodě hrající soupeřky už ale šanci nepustily. Bucsaová utkání bez problémů dopodávala a poslala americko-španělský debl do římského finále.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

26
GaelM
15.05.2026 16:36
Nepřišlo mi, že by SinTown hrály nějak mimořádně špatně, jak se tu píše. Byl to jejich letošní antukový standard, v zápase který byl 50:50, velká část gamů se hrála přes deciding point, víceméně loterie která bohužel nedopadla dobře. Snad si vezmou ponaučení, že nestačí začínat pozvolna a postupně se v zápase zlepšovat. Kvalitnější soupeřky je to nenechají vždycky otočit.

Každopádně vzhledem k tomu, že ani jedna nemá letos na antuce nějak vynikající formu, je jeden titul a jedno SF z tisícovek super výsledek. Navíc ani v tom Římě se před ně nedostal nikdo, kdo by byl aktuálně relevantní v žebříčku. Perfektní výchozí pozice před RG, kde aspoň nebudou pod takovým tlakem, jako kdyby držely sérii 20 výher...
Alien
15.05.2026 16:07
Cože? To je snad vtip, ne?
PTP
15.05.2026 16:06
Ta TT zase přibrala!
pantera1
15.05.2026 16:12
Asi ráda papá dobroty .
Ladi
15.05.2026 15:59
Jenom novináři dělají ze S+T hvězdy. Ty už dávno pohasly. To co předvádějí už jim žádný titul nepřinese.
Mantra
15.05.2026 16:00
vno
tenisman1233
15.05.2026 16:01
Ty děláš ze 2 nejlepších deblistek na světě někoho kdo nedokáže vyhrát zápas 1.kolo .
aligo
15.05.2026 16:33
pantera1
15.05.2026 16:04
Ela-fon-isi
15.05.2026 16:10
jasně už jen Vojkovice - Brod.
frenkie57
15.05.2026 16:15
Chvojkovice, ale to je detail.
pantera1
15.05.2026 16:23
STS dneska to nebyl holt dobrej oddíl.
Saulnier
15.05.2026 16:31
chlebavevaju
15.05.2026 15:47
Musíme si přiznat, že zlaté časy Siniakové s Townsendovou jsou nenávratně pryč.
pantera1
15.05.2026 15:59
Prosím tě, tak měly špatnej den, teď vyhrály co se dalo, můžou mít nárok na výkyv. Nebuď tak náročnej .
frenkie57
15.05.2026 16:19
Po 17i vyhraných zápasech si vyberou slabší chvilku a tady je hned posílají do kopru. To si fakt nezaslouží. To není žádná povinnost a ani samozřejmost vyhrát každý zápas, ať už stojí proti komukoliv.
pantera1
15.05.2026 16:25
To fakt nepochopíš, když to čtu tady ty H....a promiň musím být sprostá, vyletí mně cukr na dvacítku .
lana
15.05.2026 16:42
Nemá smysl řešit. Ti, co neuznávají debl, si z toho akorát dělají srandu...
lana
15.05.2026 16:17
Hloupý pokus o vtip
Saulnier
15.05.2026 16:31
aligo
15.05.2026 15:44
To byl strašný zápas
Kapitan_Teplak
15.05.2026 15:42
Po sedmnácti zápasech prohrát s tímhle
Otmar
15.05.2026 15:42
Jednou to přijít muselo, ale nenapadlo mě, že zrovna s tímhle párem. Ony nehrály špatně a Bucza to hodně tvrdila, jen co je pravda, ale pořád je to průměr. Špatně, a to velmi, hrály SinTown. Obě returnovaly velmi naivně a Melicharová jim to většinou pochytala. Klíčové míčky v podstatě všechny zazdily. Navíc se mi zdá, že vstupy do špílů hrají SinTown poněkud laxně, prohrávají a první set jen těžko otáčejí nebo ho ztratí a spoléhají na STB. Řím byl hratelný až do konce. Marné, je třeba začít další šňůru. RG za to stojí.
lana
15.05.2026 16:39
STB hrály za těch 17 zápasů jen 2x, ale těch zázračně zachráněných setů bylo víc. A je to asi u nich jedno, jestli je to hratelné, pro ně jsou hratelné všechny soupeřky, ale když to zrovna nejde tak jako dneska, nejde to pak proti nikomu. Jen nevím proč mi vždycky přišlo, že se Katka s Melichar moc nemusí a že se jí proti ní nehraje dobře. Ale třeba jen mylný dojem...
tommr
15.05.2026 15:21
Dneska to byl od SinTown mimořádně slabej výkon ...
Dalo se čekat že ta vítězná šnůra musí jednou skončit ale prohrát s Melicharovou je strašná ostuda ...
lana
15.05.2026 15:28
Vybraly si to dneska a teď zahájí novou šňůru přes RG a Wimbledon
