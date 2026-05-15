Parádní jízda končí. Siniaková s Townsendovou po 17 vítězných zápasech v řadě padly
Siniaková s Townsendovou musely na své cestě do semifinále vyhrát jen dva duely, když jim do osmifinálového zápasu nenastoupily Rumunky Sorana Cirsteaová a Jaqueline Cristianová. Podobně na tom byly jejich soupeřky Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou, které pro změnu nemusely absolvovat čtvrtfinále s americkým párem Coco Gauffová, Caty McNallyová.
Siniaková s Townsendovou měly, podobně jako ve čtvrtfinálovém souboji s Ellen Perezovou a Demi Schuursovou, pomalejší start do zápasu. Hned o své úvodní podání přišla americká tenistka, Bucsaová brejk vzápětí, byť s problémy, potvrdila a španělsko-americký pár vedl 2:0. V dalším průběhu prvního setu si už hráčky bez větších problémů držely svá podání. Kritický stav musely favoritky řešit za stavu 2:4, kdy při podání Siniakové měly soupeřky brejkbolovou šanci. Světová deblová jednička ale situaci ustála a snížila na rozdíl jediné hry.
Hned v následujícím gamu si stejnou příležitost vypracovaly i dvojnásobné grandslamové šampionky. V Brně narozená Melicharová-Martinezová si ale v kritické situaci pomohla výborným servisem a ani ona nedovolila ztrátu podání. Siniaková s Townsendovou se nedokázaly po celý průběh první sady dostat do tempa. Americká tenistka se nemohla opřít o svůj jinak výborný servis, na returnu se příliš nedařilo ani Češce, a česko-americký pár tak první set ztratil za 42 minut 4:6.
Do druhého setu však vstoupily favoritky mnohem lépe. Při podání Bucsaové si vypracovaly brejkbol, který proměnila Townsendová nastřelením Melicharové-Martinezové na síti. Siniaková první prolomený servis soupeřek v utkání následně potvrdila a zajistila vedení 3:0. Soupeřky se nenechaly nepovedeným úvodem druhé sady rozhodit. Po prvním získaném gamu Melicharové-Martinezové podruhé v zápase prolomily servis Townsendové a rázem byl stav jen 2:3.
Sedmý nasazený pár využil nejistého výkonu favoritek a po vyhraném podání Španělky bylo vyrovnáno – 3:3. A bylo ještě hůře. Následně přišla o servis i hradecká rodačka, pátý game v řadě následně přidala brněnská rodačka a stav utkání byl už 5:3. Townsendová při svém podání sérii pěti prohraných gamů a snížila na 4:5. V pohodě hrající soupeřky už ale šanci nepustily. Bucsaová utkání bez problémů dopodávala a poslala americko-španělský debl do římského finále.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Každopádně vzhledem k tomu, že ani jedna nemá letos na antuce nějak vynikající formu, je jeden titul a jedno SF z tisícovek super výsledek. Navíc ani v tom Římě se před ně nedostal nikdo, kdo by byl aktuálně relevantní v žebříčku. Perfektní výchozí pozice před RG, kde aspoň nebudou pod takovým tlakem, jako kdyby držely sérii 20 výher...
Dalo se čekat že ta vítězná šnůra musí jednou skončit ale prohrát s Melicharovou je strašná ostuda ...