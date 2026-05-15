Sinner kritizuje noční duely: Jak máme v takových podmínkách hrát kvalitní tenis?
Sinner po utkání kritizoval pozdní časy zápasů a tréninků. Podle něj je velmi složité podávat špičkové výkony během nočních programů. "Nerad chodím na kurt tak pozdě, jsme jen lidé. Pak je tu časový posun, chodíte pozdě spát, následuje rehabilitace, musíte jíst, tisková konference... Jak máme v takových podmínkách předvádět kvalitní tenis?"
A pokračuje: "Podívejte se, kdy hrál svůj zápas Darderi. Doufejme, že se co nejlépe zotaví. Ale když chodíte na kurt tak pozdě, je těžké předvádět kvalitní výkon. Ale mám jen slova obdivu pro fanoušky, kteří zůstali až do konce," připomněl Sinner noční duel krajana s Rafaelem Jódarem.
Čtyřiadvacetiletý Ital zároveň přiznal, že rekordní série pro něj není hlavní motivací. Důležitější je podle něj vlastní cesta a způsob, jakým bude jednou vnímán. "Už píšu svůj příběh, věci se mi daří tak, jak jsem chtěl. Nikdy jsem si nepředstavoval, že tu budu jako hráč, jakým jsem teď. Jsem hrdý na úroveň, které jsem dosáhl. Doufám, že si to udržím po zbytek své kariéry a budu hrát konzistentně," řekl Sinner.
V semifinále čeká Sinnera další ruský soupeř Daniil Medveděv. Italský tenista však zůstává podle vlastních slov koncentrovaný především na regeneraci a další zápas. "Jsem šťastný, ale soustředím se na další duel. Je to důležitý zápas; potřebuji se dát po fyzické stránce rychle dohromady. Bude to velmi těžké utkání. Bude to fyzicky náročné; hrát ve večerních hodinách je vždy složité. Udělám maximum pro výhru, ale když se to nepovede, nebudu z toho smutný. Budu mít alespoň delší čas na to připravit se na French Open. Prostě uvidíme, jak to bude vypadat," uzavřel Sinner.
1. Diváci: tenis sa hrá hlavne pre nich a v noci je ich prirodzene menej na tribúnach aj za tv obrazovkami
2. Výkon hráčov: je závislý aj od toho, ako hráč zregeneruje
Nočné zápasy idú proti týmto dôležitým atribútom. Možno by stálo za to, zamyslieť sa nad tým, že:
a) posledný večerný zápas začne najneskôr o 21:00
b) hrať sa bude výlučne v časoch od 10:00 alebo 11:00 do 23:00
