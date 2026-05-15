Konečná pro Šwiatekovou! Do finále římského Masters míří Svitolinová
Šwiateková - Svitolinová 4:6, 6:2, 2:6
V parádní formě se v Římě prezentovaly jak Šwiateková, tak Svitolinová. A obě to také začaly potvrzovat hned od úvodních míčů. Ukrajinská tenistka, která si ve čtvrtfinálovém duelu poradila s Jelenou Rybakinovou, trápila svou soupeřku aktivní hrou a výborným pohybem.
Polka se do velkých problémů dostala ve čtvrté hře, kdy o svůj servis přišla čistou hrou a prohrávala 1:3. Trojnásobná vítězka římského podniku se ale nečekanou ztrátou nenechala rozhodit. K návratu do prvního setu jí ale pomohla především Svitolinová, kterou v pátém gamu nepodržel servis, a i ona o něj poprvé přišla.
Rodačka z Varšavy, která v předcházejících třech duelech ztratila pouhých sedm her, se postupně dostávala do tempa. Zpřesnila podání, přidala na razanci a rychle srovnala skóre na 3:3. Šwiateková se podobně jako v předcházejícím zápase s Jessicou Pegulaovou soustředila především na soupeřčin bekhend, ta však v přestřelkách od základní čáry bez větších problémů odolávala.
A byla to naopak rodačka z Oděsy, kdo vůbec nebral ohled na předcházející suverénní jízdu soupeřky turnajem. Za stavu 4:3 podruhé vzala servis Polce a mohla úvodní sadu dopodávat. To se jí sice nepovedlo, smutnit z toho ale nemusela. Šwiateková postrádala jistotu z předcházejících duelů, nemohla se opřít o servis, což vzápětí vyústilo ve třetí prohrané podání a ztrátu první sady v poměru 4:6.
Šwiateková zamířila po ztraceném úvodním dějství do šaten. A pauza jí prospěla. Druhý set začala s obrovskou energií, soupeřku zatlačila hluboko za základní čáru a hned v úvodu si vybudovala vedení 2:0. Svitolinová svou první hru získala na returnu až za stavu 0:3, naději na případný obrat jí ale vzal další nezdar na podání, který vyústil ve vedení Polky už 4:1.
Šwiateková ve druhém setu výrazně vylepšila úspěšnost prvního podání, díky čemuž následně získávala navrch i ve výměnách. Výborně rozehranou sadu si už utéct nenechala, získala ji 6:2 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
V něm to byla ale pro změnu Svitolinová, kdo měl navrch. Nejdříve při svém podání odvrátila tři brejkboly a poté to byla naopak ona, kdo prolomil soupeřčin servis. V parádní bitvě poté získané podání s problémy potvrdila a vedla už 3:0.
Šwiateková zkoušela přidat na agresivitě, vítězné údery ale často prokládala nevynucenými chybami a k dalším brejkbolovým možnostem se nedostávala. Možnost tak dostala za stavu 2:4, Svitolinová ale hrozbu ztráty podání odvrátila a znovu získala třígamový polštář. A to Ukrajince stačilo. V následném gamu uspěla na returnu a po dvou hodinách a 15 minutách mohla slavit výhru 6:4, 2:6 a 6:2.
