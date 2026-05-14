Sinner po rekordním zápisu: Nikdy jsem si nemyslel, že se dostanu na takovou úroveň
"Nikdy bych si nepomyslel, že tu budu stát jako hráč, jakým jsem teď," uvedl Sinner na pozápasové tiskové konferenci. "Když jsem byl mladší, nikdy bych si nemyslel, že se dostanu na tak vysokou úroveň tenisu." Čtyřiadvacetiletý Ital, který vyrůstal na severu Itálie, je nyní dvě vítězství od zisku svého prvního domácího titulu z turnaje ATP Masters 1000. Pokud by v Římě triumfoval, stal by se po Novaku Djokovičovi druhým hráčem v historii, který dokončil Career Golden Masters.
Přestože dnes Sinner patří k nejdominantnějším hráčům okruhu, ještě do letošní sezony nikdy nevyhrál antukový turnaj vyšší kategorie než ATP 250. "Myslím, že jsem loni také hrál skvělý tenis na antuce. Dostal jsem se do finále tady. Dostal jsem se do finále v Paříži," řekl Sinner, který letos ovládl Monte Carlo i Madrid. "Byla to neuvěřitelná série. Letos jsem poprvé vyhrál něco velkého na antuce. Ale je to také sebevědomí z procesu, který se rok od roku snažíme produkovat. Také fyzicky sílím. Myslím, že je to kombinace všeho," dodal.
Sinner, který vede žebříček, neztratil set od svého úvodního zápasu v Madridu. Po vítězství nad Andrejem Rubljovem natáhl sérii vyhraných setů už na číslo 20, přestože ve druhé sadě zaznamenal pouze 39 procent úspěšnosti prvního servisu. "Je normální, že jste někdy trochu unavení," vysvětlil Sinner. "Taky jsem hodně hrál. Byly to pro mě velmi dlouhé dny. Ale jsem spokojený s tím, jak jsem situaci ukončil."
O další vítězství se v semifinále utká buď s Daniilem Medveděvem, nebo se šťastným poraženým Martínem Landaluceem.
