Neuvěřitelná jízda pokračuje. Sinner spláchl i Rubljova a překonal Djokovičův rekord
Sinner - Rubljov 6:2, 6:4
Djokovičův předchozí rekord 31 vítězství v řadě na turnajích Masters 1000 trval od druhého kola v Indian Wells 2011 až do finále Cincinnati Open 2011. Sinner jej vyrovnal již v úterý po vítězství ve čtvrtém kole římského turnaje.
Poslední porážka Sinnera na Masters 1000 přišla v Šanghaji, kdy Ital skrečoval ve třetím kole v rozhodujícím setu zápasu s Tallonem Griekspoorem. Vítěznou sérii zahájil na Masters v Paříži v listopadu, kde ve druhém kole porazil Zizoua Bergse 6:4, 6:2 a následně získal titul. Od té doby čtyřiadvacetiletý hráč na turnajích Masters 1000 nepřetržitě vítězí.
V letošní sezoně Sinner ovládl také podniky v Indian Wells a Miami a stal se prvním hráčem od Rogera Federera v roce 2017, který dosáhl tzv. „Sunshine Double“. Zároveň se stal prvním tenistou, jenž tohoto úspěchu dosáhl bez ztráty setu. Na antuce pokračoval ve skvělé formě, když ve finále v Monte Carlu porazil Carlose Alcaraze a následně zdolal Alexandra Zvereva v Madridu. Triumfem v Madridu se stal prvním hráčem v historii, který vyhrál pět turnajů Masters 1000 v řadě.
Během této série Sinner ztratil pouze dva sety v 32 vítězných zápasech. Od druhého kola v Paříži až po třetí kolo v Miami vyhrál 24letý Ital rekordních 37 setů v řadě, což podtrhuje jeho mimořádnou konzistenci.
Ve hře je navíc další milník. Pokud Sinner v Římě získá titul, stane se druhým mužem po Djokovičovi, který dokončí Career Golden Masters (vítězství na všech devíti turnajích Masters 1000) od zavedení série v roce 1990. Zároveň by se stal prvním italským šampionem mužské dvouhry v Římě od Adriana Panatty v roce 1976.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Římě
