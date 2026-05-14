Neuvěřitelná jízda pokračuje. Sinner spláchl i Rubljova a překonal Djokovičův rekord

DNES, 14:55
ATP ŘÍM - Další suverénní představení má za sebou Jannik Sinner (24). Úřadující světová jednička si ve čtvrtfinále Masters v Římě bez větších problémů poradila s ruským soupeřem Andrejem Rubljovem (28) ve dvou setech 6:2, 6:4 a 32. vítězstvím v řadě na turnajích Masters 1000 tak Ital překonal rekord Novaka Djokoviče.
Jannik Sinner si bez problémů poradil i s Andrejem Rubljovem (@ Domenico Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner - Rubljov 6:2, 6:4

Djokovičův předchozí rekord 31 vítězství v řadě na turnajích Masters 1000 trval od druhého kola v Indian Wells 2011 až do finále Cincinnati Open 2011. Sinner jej vyrovnal již v úterý po vítězství ve čtvrtém kole římského turnaje.

Poslední porážka Sinnera na Masters 1000 přišla v Šanghaji, kdy Ital skrečoval ve třetím kole v rozhodujícím setu zápasu s Tallonem Griekspoorem. Vítěznou sérii zahájil na Masters v Paříži v listopadu, kde ve druhém kole porazil Zizoua Bergse 6:4, 6:2 a následně získal titul. Od té doby čtyřiadvacetiletý hráč na turnajích Masters 1000 nepřetržitě vítězí.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V letošní sezoně Sinner ovládl také podniky v Indian Wells a Miami a stal se prvním hráčem od Rogera Federera v roce 2017, který dosáhl tzv. „Sunshine Double“. Zároveň se stal prvním tenistou, jenž tohoto úspěchu dosáhl bez ztráty setu. Na antuce pokračoval ve skvělé formě, když ve finále v Monte Carlu porazil Carlose Alcaraze a následně zdolal Alexandra Zvereva v Madridu. Triumfem v Madridu se stal prvním hráčem v historii, který vyhrál pět turnajů Masters 1000 v řadě.

Během této série Sinner ztratil pouze dva sety v 32 vítězných zápasech. Od druhého kola v Paříži až po třetí kolo v Miami vyhrál 24letý Ital rekordních 37 setů v řadě, což podtrhuje jeho mimořádnou konzistenci.

Ve hře je navíc další milník. Pokud Sinner v Římě získá titul, stane se druhým mužem po Djokovičovi, který dokončí Career Golden Masters (vítězství na všech devíti turnajích Masters 1000) od zavedení série v roce 1990. Zároveň by se stal prvním italským šampionem mužské dvouhry v Římě od Adriana Panatty v roce 1976.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Římě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Davor1
14.05.2026 15:20
Ak ho nezastaví zranenie alebo choroba, tak nevidím súpera, ktorý by mu zabránil v zisku kariérneho Masters aj GS v najbližších týždňoch. V Ríme to už snáď doklepe, neviem si predstaviť, že by prehral s Medvedevom alebo Ruudom či Darderim. No a na RG pri absencii Alcaraza bude gigantický favorit, takže je vysoko pravdepodobné, že prepíše históriu a zoberie si poslednú veľkú chýbajúcu tenisovú trofej už v 24 rokoch...
Saulnier
14.05.2026 15:45
Možno sa Medvedev hecne ako vo finále v Indian Wells
Tam síce nevyhral, ale bojoval v oboch setoch až do samého konca, čo so Sinnerom nie je samozrejmosť.
JakubHajek
14.05.2026 15:12
Jannik hrál do stavu 6:2 a 4:1 skvěle, vše mu tam padalo. Od té chvíle fyzicky odešel a výhru si zkomplikoval. Bylo vidět, že není stoprocentní a měl štěstí, že to dopodaval
