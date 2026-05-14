Djokovičova neuvěřitelná série spěje ke konci. Sinnerovi chybí poslední krok
Djokovičovo maximum pochází ze sezony 2011, kdy zůstal neporažen od druhého kola březnového turnaje v Indian Wells až do srpnového finále v Cincinnati, kde podlehl Andymu Murraymu. Během této série získal pět titulů Masters 1000 – v Indian Wells, Miami, Madridu, Římě a Montrealu – a jeho forma zároveň vyústila v další klíčové milníky kariéry.
V červenci tehdy čtyřiadvacetiletý Srb porazil svého rivala Rafaela Nadala a získal první titul ve Wimbledonu. Triumf na londýnské trávě mu zároveň zajistil premiérový posun na první místo světového žebříčku, kde vystřídal právě Nadala. Dominance na turnajích Masters 1000 tak tvořila zásadní součást jeho vzestupu na tenisový vrchol.
Djokovič během této série opakovaně potvrzoval převahu nad Nadalem. Na úvod sezony Masters 1000 2011 ztratil v Indian Wells v prvních čtyřech zápasech pouhých 12 her, následně v semifinále vyřadil Rogera Federera a ve finále zdolal Nadala. V Miami byl ještě přesvědčivější, když v pěti utkáních přišel jen o 18 her a ve finále znovu přehrál španělského soupeře.
Ani přechod na antuku jeho dominanci nenarušil. Po vynechání Monte Carla porazil Nadala ve finále v Madridu i v Římě. V italské metropoli navíc otočil semifinálový duel proti Murraymu a udržel svou neporazitelnost.
Djokovičova šňůra 41 výher na začátku roku skončila až v semifinále Roland Garros po porážce s Federerem, série na turnajích Masters 1000 však pokračovala. Po triumfu ve Wimbledonu a posunu na první místo žebříčku vyhrál také turnaj v Montrealu, kde na cestě za titulem ztratil jediný set proti soupeřům z elitní třicítky.
V Cincinnati přidal další čtyři vítězství a postoupil do finále, kde jeho série definitivně skončila. Kvůli zranění ramene utkání proti Murraymu za stavu 4:6 a 0:3 skrečoval. Během turnaje v Cincinnati zároveň překonal předchozí rekord Rogera Federera, který držel 29 vítězství v řadě na Masters 1000.
Djokovičova bilance 31 výher se stala jedním z pilířů jeho mimořádné sezony 2011, v níž získal deset titulů včetně tří grandslamů a pěti trofejí Masters 1000 a zakončil rok s bilancí 70:6. Od té doby se této hranici nejvíce přiblížil opět sám Djokovič, který mezi lety 2014 a 2015 zaznamenal sérii 30 vítězství. Také tehdy jeho šňůru ukončil Andy Murray.
Nyní má šanci historický zápis překonat Sinner, který může v Římě posunout maximum na novou hodnotu a navázat na jednu z nejvýraznějších sérií v historii mužského tenisu. Světovou jedničku čeká ve čtvrtfinále souboj s Andrejem Rubljovem.
Zrovna tak dominance znamená totální převahu, ne že hráč vyhraje např. rozdílem dvou nebo tří gamů. Tato poznámka je určená samozřejmě redakci. Vzpamatujte se!