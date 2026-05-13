Bláznivý duel se šťastným koncem pro Ruuda. Nor si zahraje v Římě o finále

DNES, 19:33
ATP ŘÍM - Casper Ruud si ve čtvrtfinále římského Masters poradil v zápase plném zvratů s Karenem Chačanovem po setech 6:1, 1:6 a 6:2. O účast ve finále si zahraje s vítězem duelu mezi Španělem Rafaelem Jódarem a domácím Lucianem Darderim.
Casper Ruud v zápase s Karenem Chačanovem (@ Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia)

Ruud - Chačanov 6:1, 1:6, 6:2

Ruud vstoupil do zápasu na kurtu Campo Centrale dominantně a první set ovládl jednoznačně 6:1. Na začátku druhé sady však byl duel za stavu 6:1 a 0:1 z jeho pohledu přerušen kvůli dešti. Pauza trvala dvě hodiny a dvacet pět minut a po návratu na kurt se obraz hry změnil.

Chačanov ve druhém setu výrazně zlepšil svůj výkon, zaznamenal 11 vítězných míčů a dopustil se pouze jedné nevynucené chyby, čímž srovnal stav zápasu na 1:1 na sety. Ruud ale v rozhodujícím dějství opět převzal iniciativu. Ve čtvrté hře předvedl parádní moment, když v dlouhé výměně zahrál úspěšný tweener, a třetí set nakonec získal poměrem 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"S vítězstvím jsem byl spokojený," uvedl Ruud v pozápasovém rozhovoru. "Ve druhém setu jsem měl po dešti trochu slabší období, ale jsem hrdý na první a třetí set. Kvalita, s jakou jsem v prvním a třetím setu hrál, patří k nejlepším, jakou jsem v poslední době na kurtu cítil. Nejsem si úplně jistý, co se stalo ve druhém setu, ale snažil jsem se soustředit na třetí set a naštěstí to fungovalo."

Ruud usiluje o svůj druhý titul na této úrovni po loňském triumfu v Madridu. V semifinále se utká s vítězem duelu mezi Rafaelem Jódarem a Lucianem Darderim. V případě postupu by si v Římě zahrál finále poprvé v kariéře.

Sedmadvacetiletý Nor se zároveň snaží o návrat do elitní dvacítky světového žebříčku, ze které na začátku měsíce poprvé od roku 2021 vypadl. V průběžném pořadí se posunul o pět míst na 20. pozici. Na cestě do semifinále porazil Zacharyho Švajdu, Jiřího Lehečku a Lorenza Musettiho, všechny ve dvou setech.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
com
13.05.2026 20:36
smile titul z FO by to hlavne chtelo smilesmile
Saulnier
13.05.2026 20:23
Tá zvučka, ktorá občas zaznieva medzi fiftínmi, ma strašne irituje
pantera1
13.05.2026 19:59
Finále s Tyrolákem by bylo super, ale ještě čeká celkem těžká překážka v SF, pokud to bude Chodar. Ale přeju mu to finále a titul asi nejvíc z těch co tam zůstali .
Saulnier
13.05.2026 19:54
Je treba poraziť Sinnera
A konečne som prišiel na to, kto je skautík
Blondie
13.05.2026 19:52
Joooo, Skautík!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

