Bláznivý duel se šťastným koncem pro Ruuda. Nor si zahraje v Římě o finále
Ruud - Chačanov 6:1, 1:6, 6:2
Ruud vstoupil do zápasu na kurtu Campo Centrale dominantně a první set ovládl jednoznačně 6:1. Na začátku druhé sady však byl duel za stavu 6:1 a 0:1 z jeho pohledu přerušen kvůli dešti. Pauza trvala dvě hodiny a dvacet pět minut a po návratu na kurt se obraz hry změnil.
Chačanov ve druhém setu výrazně zlepšil svůj výkon, zaznamenal 11 vítězných míčů a dopustil se pouze jedné nevynucené chyby, čímž srovnal stav zápasu na 1:1 na sety. Ruud ale v rozhodujícím dějství opět převzal iniciativu. Ve čtvrté hře předvedl parádní moment, když v dlouhé výměně zahrál úspěšný tweener, a třetí set nakonec získal poměrem 6:2.
"S vítězstvím jsem byl spokojený," uvedl Ruud v pozápasovém rozhovoru. "Ve druhém setu jsem měl po dešti trochu slabší období, ale jsem hrdý na první a třetí set. Kvalita, s jakou jsem v prvním a třetím setu hrál, patří k nejlepším, jakou jsem v poslední době na kurtu cítil. Nejsem si úplně jistý, co se stalo ve druhém setu, ale snažil jsem se soustředit na třetí set a naštěstí to fungovalo."
Ruud usiluje o svůj druhý titul na této úrovni po loňském triumfu v Madridu. V semifinále se utká s vítězem duelu mezi Rafaelem Jódarem a Lucianem Darderim. V případě postupu by si v Římě zahrál finále poprvé v kariéře.
Sedmadvacetiletý Nor se zároveň snaží o návrat do elitní dvacítky světového žebříčku, ze které na začátku měsíce poprvé od roku 2021 vypadl. V průběžném pořadí se posunul o pět míst na 20. pozici. Na cestě do semifinále porazil Zacharyho Švajdu, Jiřího Lehečku a Lorenza Musettiho, všechny ve dvou setech.
