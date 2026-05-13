Dvě Češky ve čtvrtfinále: Krejčíková zvládla třísetovou bitvu, slaví i Šalková
Krejčíková – Friedsamová 6:1, 6:7, 6:2
Krejčíková se do Parmy přesunula z Říma, kde ji už ve druhém kole vyřadila světová jednička Aryna Sabalenková. Na challengeru plní zatím zdatně roli turnajové čtyřky. Na hladký postup z prvního kola navázala v osmifinále, i když se s německou soupeřkou hodně trápila.
První set sice česká tenistka zvládla hravě a ukončila jeh už po 33 minutách. Jenže pak se Friedsamová zlepšila, dokázala si udržet svůj servis a nakonec přesvědčivě vyhrála i tiebreak.
V rozhodujícím dějství Krejčíková dokázala získat za stavu 2:1 brejk a utkání už dopodávala k vítězství. V koncovce sice promarnila mečboly, na třetí pokus už ale byla úspěšná a po dvou hodinách 40 minutách prošla do čtvrtfinále, kde může potkat Victorii Golubicovou nebo domácí hráčku Federicu Urgesiovou.
Šalková - Sherifová 7:6, 6:2
Šalková nezačala zápas se Sherifovou dobře, když si prohrála hned úvodní servis a nabrala manko 0:2. V osmé hře ale byla i ona poprvé úspěšná na returnu a srovnala na 4:4. Do kritické situace se česká tenistka dostala o chvíli později, kdy znovu přišla o podání a její soupeřka šla podávat na vítězství v setu.
To se jí ale nepodařilo, a o výsledku prvního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla navrch Šalková, která ji získala poměrem 7:4, a šla do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství už byla Češka jednoznačně lepší hráčkou. První čtyři hry šly na její stranu a vedení 4:0 už nepustila. Zápas dovedla za hodinu a 37 minut do vítězného konce 7:6, 6:2, a mohla slavit postup mezi nejlepších osm hráček. O postup do semifinále si Šalková zahraje se sedmou nasazenou Kolumbijkou Camilou Osoriovou.
V dalším kole obě čekají nepříjemné soupeřky které jim určitě dají zabrat. Větší šanci dávám Báře ale musela by zahrát podstatně líp než dneska. Pokud aspoň jedna z našich vyhraje budu spokojenej ...
zvládneš zahrát cokoli,
všem hejtrům navzdory.