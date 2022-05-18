French Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace
Základní informace
Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur
Rozlosování hlavní soutěže
Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována ve čtvrtek 21. května. Přesný čas zatím nebyl oznámen a rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Další informace doplníme, jakmile budou k dispozici.
Hlavní soutěž
Zapište si neděli 24. května. To je den, kdy startuje hlavní soutěž French Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu na začátku června. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 6. června a muži si to rozdají o trofej v neděli 7. června.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Česká účast
Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na French Open 2026 bude klíčový žebříček z 18. května, jelikož los proběhne ve čtvrtek 21. května.
Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
French Open trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 18. května a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme v pátek 22. května. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.
* Seznam přihlášených hráčů bude doplněn.
Divoké karty
Doplníme, jakmile budou oznámeny. K dispozici je jich celkem osm pro mužskou i ženskou dvouhru. Očekává se šest domácích volných vstupenek, jedna pro zástupce USA a poslední pro hráče z Austrálie.
Kde sledovat živě
French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 18. - 22. května
Los hlavní soutěže: 21. května
Hlavní soutěž: 24. května - 7. června
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet
Program (předběžný)
Pondělí 18. května: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 19. května: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Středa 20. května: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 21. května: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen / 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Pátek 22. května: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen
Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Prize money (v eurech)
Triumf: 2,8 milionu
Finále: 1,4 milionu
Semifinále: 750 tisíc
Čtvrtfinále: 470 tisíc
Osmifinále: 285 tisíc
3. kolo: 187 tisíc
2. kolo: 130 tisíc
1. kolo: 87 tisíc
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Carlos Alcaraz (nebude startovat)
Dvouhra žen: Coco Gauffová
Čtyřhra mužů: Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Čtyřhra žen: Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová
Mix: Sara Erraniová/Andrea Vavassori
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Carlos Alcaraz / Coco Gauffová
2024: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2023: Novak Djokovič / Iga Šwiateková
2022: Rafael Nadal / Iga Šwiateková
2021: Novak Djokovič / Barbora Krejčíková
2020: Rafael Nadal / Iga Šwiateková
2019: Rafael Nadal / Ashleigh Bartyová
2018: Rafael Nadal / Simona Halepová
2017: Rafael Nadal / Jelena Ostapenková
2016: Novak Djokovič / Garbiňe Muguruzaová
2015: Stan Wawrinka / Serena Williamsová
2014: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2011: Rafael Nadal / Na Li
2010: Rafael Nadal / Francesca Schiavoneová
2009: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2008: Rafael Nadal / Ana Ivanovičová
2007: Rafael Nadal / Justine Heninová
2006: Rafael Nadal / Justine Heninová
2005: Rafael Nadal / Justine Heninová
2004: Gastón Gaudio / Anastasija Myskinová
2003: Juan Carlos Ferrero / Justine Heninová
2002: Albert Costa / Serena Williamsová
2001: Gustavo Kuerten / Jennifer Capriatiová
