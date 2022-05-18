French Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace

DNES, 21:45
Antukové jaro tradičně vyvrcholí na přelomu května a června druhým grandslamovým turnajem tenisové sezony. Celkově 125. ročník French Open startuje za necelý měsíc, a proto přinášíme kompletní přehled tohoto turnaje. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v tomto článku.
Karolína Muchová si v minulosti zahrála finále French Open (© MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP)

Základní informace

Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur

 

Rozlosování hlavní soutěže

Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována ve čtvrtek 21. května. Přesný čas zatím nebyl oznámen a rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Další informace doplníme, jakmile budou k dispozici.

 

Hlavní soutěž

Zapište si neděli 24. května. To je den, kdy startuje hlavní soutěž French Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu na začátku června. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 6. června a muži si to rozdají o trofej v neděli 7. června.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

 

Česká účast

Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.

V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na French Open 2026 bude klíčový žebříček z 18. května, jelikož los proběhne ve čtvrtek 21. května.

Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.

 

Kvalifikace

French Open trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 18. května a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme v pátek 22. května. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.

* Seznam přihlášených hráčů bude doplněn.

 

Divoké karty

Doplníme, jakmile budou oznámeny. K dispozici je jich celkem osm pro mužskou i ženskou dvouhru. Očekává se šest domácích volných vstupenek, jedna pro zástupce USA a poslední pro hráče z Austrálie.

 

Kde sledovat živě

French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Souhrn

Kvalifikace: 18. - 22. května
Los hlavní soutěže: 21. května
Hlavní soutěž: 24. května - 7. června
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet

Program (předběžný)

Pondělí 18. května: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Úterý 19. května: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Středa 20. května: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 21. května: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen / 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Pátek 22. května: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen

 

Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

 

Body do žebříčku

MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0


ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2

 

Prize money (v eurech)

Triumf: 2,8 milionu
Finále: 1,4 milionu
Semifinále: 750 tisíc
Čtvrtfinále: 470 tisíc
Osmifinále: 285 tisíc
3. kolo: 187 tisíc
2. kolo: 130 tisíc
1. kolo: 87 tisíc

Obhájci titulu

Dvouhra mužů: Carlos Alcaraz (nebude startovat)
Dvouhra žen: Coco Gauffová
Čtyřhra mužů: Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Čtyřhra žen: Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová
Mix: Sara Erraniová/Andrea Vavassori

 

Vítězové dvouher v tomto století

2025: Carlos Alcaraz / Coco Gauffová
2024: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2023: Novak Djokovič / Iga Šwiateková
2022: Rafael Nadal / Iga Šwiateková
2021: Novak Djokovič / Barbora Krejčíková
2020: Rafael Nadal / Iga Šwiateková
2019: Rafael Nadal / Ashleigh Bartyová
2018: Rafael Nadal / Simona Halepová
2017: Rafael Nadal / Jelena Ostapenková
2016: Novak Djokovič / Garbiňe Muguruzaová
2015: Stan Wawrinka / Serena Williamsová
2014: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2011: Rafael Nadal / Na Li
2010: Rafael Nadal / Francesca Schiavoneová
2009: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2008: Rafael Nadal / Ana Ivanovičová
2007: Rafael Nadal / Justine Heninová
2006: Rafael Nadal / Justine Heninová
2005: Rafael Nadal / Justine Heninová
2004: Gastón Gaudio / Anastasija Myskinová
2003: Juan Carlos Ferrero / Justine Heninová
2002: Albert Costa / Serena Williamsová
2001: Gustavo Kuerten / Jennifer Capriatiová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
