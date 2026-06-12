Výborně! Lehečka ve Stuttgartu znovu nezaváhal a zahraje si o finále
Lehečka – Tiafoe 6:4, 7:6
Lehečka vstupoval do zápasu s Tiafoem s vědomím, že svého soka v posledním vzájemném střetnutí v loňském roce v rámci Davisova poháru s přehledem porazil. Navíc měl už před utkáním jistotu, že obhájí svou čtvrtfinálovou účast z minulého roku. Američan pro změnu dobře ví, jak ve Stuttgartu zvítězit, když zde v roce 2023 nenašel přemožitele.
Úvod čtvrtého vzájemného utkání byl naprosto jednoznačně v režii podávajících hráčů. Ani jeden z tenistů nedával svému soupeři možnost byť jen se přiblížit k případné brejkbolové možnosti. To platilo až do stavu 4:4, kdy jako první na servisu zaváhal Američan a Lehečka měl příležitost sadu doservírovat. O desátou hru se rozpoutala velká bitva, ve které musel český tenista likvidovat první brejkovou hrozbu. Na rozdíl od svého soka si ale dokázal poradit a po 26 minutách získal úvodní sadu 6:4.
Velmi rychlý tenis pokračoval i ve druhém setu. Podobně jako v úvodním dějství si oba tenisté počínali na rychlé stuttgartské trávě bezchybně, což platilo pro úvodních osm gamů. V deváté hře se do kritické situace znovu dostal Tiafoe. Nejdříve s velkými problémy srovnal ze stavu 15:40, vzápětí ale řešil další dvě brejkbolové hrozby rodáka z Kněžmostu. Ten však ani jednu ze čtyř možností na prolomení soupeřova podání nevyužil a Tiafoe šel do vedení 5:4.
Lehečka se neproměněnými možnostmi nenechal rozhodit, odpověděl čistou hrou a srovnal krok. Druhý set nakonec musel rozhodnout tie-break, ve kterém byl aktivnějším a přesnějším hráčem český tenista, ovládl ho poměrem 7:4 a po hodině a 25 minutách mohl slavit postup mezi nejlepší čtyřku.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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