Výborně! Lehečka ve Stuttgartu znovu nezaváhal a zahraje si o finále

DNES, 19:30
Aktuality 5
ATP STUTTGART - Jiří Lehečka (24) postoupil na turnaji ve Stuttgartu již do semifinále. S americkým soupeřem Francesem Tiafoem (28) si poradil po setech 6:4, 7:6 a jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi prvním nasazeným Benem Sheltonem a japonským tenistou a přemožitelem Nicka Kyrigose Šó Šimabukurem. 
Profily hráčů
Tiafoe Frances
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka si zahraje ve Stuttgartu o finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Timo Stein)

Lehečka – Tiafoe 6:4, 7:6

Lehečka vstupoval do zápasu s Tiafoem s vědomím, že svého soka v posledním vzájemném střetnutí v loňském roce v rámci Davisova poháru s přehledem porazil. Navíc měl už před utkáním jistotu, že obhájí svou čtvrtfinálovou účast z minulého roku. Američan pro změnu dobře ví, jak ve Stuttgartu zvítězit, když zde v roce 2023 nenašel přemožitele.

Úvod čtvrtého vzájemného utkání byl naprosto jednoznačně v režii podávajících hráčů. Ani jeden z tenistů nedával svému soupeři možnost byť jen se přiblížit k případné brejkbolové možnosti. To platilo až do stavu 4:4, kdy jako první na servisu zaváhal Američan a Lehečka měl příležitost sadu doservírovat. O desátou hru se rozpoutala velká bitva, ve které musel český tenista likvidovat první brejkovou hrozbu. Na rozdíl od svého soka si ale dokázal poradit a po 26 minutách získal úvodní sadu 6:4.

Velmi rychlý tenis pokračoval i ve druhém setu. Podobně jako v úvodním dějství si oba tenisté počínali na rychlé stuttgartské trávě bezchybně, což platilo pro úvodních osm gamů. V deváté hře se do kritické situace znovu dostal Tiafoe.  Nejdříve s velkými problémy srovnal ze stavu 15:40, vzápětí ale řešil další dvě brejkbolové hrozby rodáka z Kněžmostu. Ten však ani jednu ze čtyř možností na prolomení soupeřova podání nevyužil a Tiafoe šel do vedení 5:4.

Lehečka se neproměněnými možnostmi nenechal rozhodit, odpověděl čistou hrou a srovnal krok. Druhý set nakonec musel rozhodnout tie-break, ve kterém byl aktivnějším a přesnějším hráčem český tenista, ovládl ho poměrem 7:4 a po hodině a 25 minutách mohl slavit postup mezi nejlepší čtyřku.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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farr
12.06.2026 20:20
Neví někdo dávali to na Premier sportu? Já to nikde nenašel. meh
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tenisman1233
12.06.2026 20:23
Jak jsem už psal jinde,premier sport může na 250 vysílat jen centrekurt,Jirka hrál na kurtu 1.
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pantera1
12.06.2026 19:42
Jirka v klasických barvách na trávníku, vítězně paráda, teď se na to louknu.
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 19:37
Lehe udělal Prdeláčovi hehe
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 20:25
!
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