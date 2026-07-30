Nabídka, která se těžko odmítá. Šejkové opět přilákali největší hvězdy včetně Djokoviče

DNES, 09:00
Téma 2
Třetím rokem po sobě se v říjnu uskuteční štědře dotovaný exhibiční turnaj s názvem Six Kings Slam a pořadatelům se znovu podařilo zajistit účast největších hvězd mužského tenisu. Do Saúdské Arábie dorazí Novak Djokovič, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner a každý z účastníků má jistou velmi tučnou odměnu.
Profily hráčů (7)
Djokovič Novak
Zverev Alexander
Fritz Taylor
De Minaur Alex
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Novak Djokovič si zahraje Six Kings Slam i potřetí (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Six Kings Slam zpestří tenisovou sezonu třetím rokem po sobě a znovu u toho budou největší hvězdy mužského tenisu. Účast přislíbili obhájce titulu Sinner, Alcaraz, Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a debutant Alex de Minaur.

Třídenní štědře dotovaná exhibice se uskuteční 21., 22. a 24. října v saúdskoarabském Rijádu. Druhým rokem po sobě bude turnaj živě vysílat mimo jiné i platforma Netflix.

Poprvé se Six Kings Slam uskutečnil v roce 2024 a lákal hlavně na legendární Rafaela Nadala a Djokoviče. Oba předchozí ročníky ovládl Sinner, shodně po vítězství nad Alcarazem ve finále.

"Jsem šťastný, že se vrátím do Rijádu a budu znovu obhajovat titul na Six Kings Slamu. Je to skvělá akce s úžasnou atmosférou a nemůžu se dočkat," uvedl Sinner. Exhibiční turnaj si pochvaloval stejným způsobem i jeho největší rival Alcaraz.

Není divu, že se start na Six Kings Slamu těžko odmítá. Každý z účastníků má totiž jistých 1,5 milionu dolarů. Vítěz celého turnaje si přijde na 6 milionů dolarů, což je více než za triumf na grandslamovém turnaji.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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vojta912
30.07.2026 09:09
Hlavně nezapomenout kritizovat náročný program
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TheRoyalBlue
30.07.2026 09:15
A odmietnuť pozvanie do Laver Cupu, samozrejme.
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Serpens
30.07.2026 09:41
Tak Laver Cup je stejně směšná exhibice, jako je ta šejkovská akce, takže...
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