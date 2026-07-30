Nečekaný konec Lehečky. V Mexiku prohrál v roli nasazené jedničky hned první zápas
Lehečka – Wong 6:1, 3:6, 4:6
Lehečka se představil na tvrdém povrchu poprvé po čtyřech měsících a senzačním postupu do finále na březnovém Masters v Miami, kde zaznamenal zatím nejlepší výsledek své kariéry. Proti až 108. hráči světa Wongovi, který ještě nikdy nebyl v elitní stovce žebříčku, nastupoval jako jednoznačný favorit.
Tuto roli však plnil jen v prvním setu. Nejvýše postavený český tenista ve světovém pořadí potřeboval jen 29 minut a outsiderovi z Hongkongu povolil pouhý jeden game. Po neproměněném brejkbolu v úvodní hře druhého dějství se však karta obrátila.
Wong najednou začal být naprosto rovnocenným soupeřem a Lehečka, který v Los Cabos plnil roli nasazené jedničky, vůbec nezvládl koncovku. Rodák z Mladé Boleslavi získal od stavu 3:3 už jen dva body a dovolil soupeři srovnat.
Ani v rozhodujícím setu se Lehečkovi nepodařilo využít brejkbol v úvodním gamu na returnu. Tentokrát se ovšem snažil zlikvidovat okamžité manko brejku. V dalším průběhu utkání už se k brejkbolové příležitosti nedostal a po hodině a 53 minutách zaznamenal překvapivý krach s výrazný outsiderem.
Lehečka tak naprosto nečekaně prožil nejhorší možný vstup do US Open Series i začátek spolupráce s novým trenérem Frédéricem Fontangem a svůj debut na turnaji ATP v Los Cabos zakončil hned po prvním zápase. Coby nasazená jednička měl v úvodním kole volný los a patřil k největším favoritům na zisk titulu.
Wong si zajistil své třetí letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. O premiérové semifinále na této úrovni se utká s Jensonem Brooksbym a pokusí se navázat na skalp světové dvanáctky Lehečky, který je jeho nejcennějším v kariéře.
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