Češi v akci, čtvrtek 30. 7. Menšík může mít problémy, Viďmanová hraje o životní výsledek

DNES, 20:00
Aktuality 15
Jakub Menšík měl v prvním kole ve Washingtonu nečekané problémy s outsiderem a mnohem těžší soupeř ho čeká v souboji o čtvrtfinále. Darja Viďmanová bude usilovat v Memphisu o životní výsledek. Postup mezi nejlepší osmičku si mohou zajistit také Laura Samson či Dominika Šalková na nižších okruzích. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík bude bojovat o čtvrtfinále ve Washingtonu (© BURAK AKBULUT / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 29. 7.úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.

 

Menšíka čeká mnohem těžší výzva

Jakub Menšík nečekaně potřeboval všechny tři sety v prvním kole ve Washingtonu, ve kterém čelil domácímu outsiderovi až z páté stovky světového pořadí Trevorovi Svajdovi. Mnohem těžší domácí soupeř ho čeká ve čtvrtečním osmifinále. Semifinalista nedávného French Open nastoupí proti Brandonovi Nakashimovi. Oba předchozí souboje vyhrál prostějovský rodák.

Zatímco Menšík ve Washingtonu debutuje, Nakashima obhajuje čtvrtfinále a v hlavním městě Spojených států účinkuje už popáté. Mírným kurzovým favoritem je Menšík, nicméně Nakashima umí být v domácích podmínkách velmi nebezpečný. Český tenista každopádně potřebuje najít lepší výkonnost, protože po životním výsledku na grandslamech se mu příliš nedaří.

 

ATP 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (7-ČR) – Nakashima (USA)

 

Viďmanová má na dosah životní výsledek

Darja Viďmanová se konečně po téměř roce dočkala svého teprve druhého vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Česká tenistka, která nakoukla do TOP 100 žebříčku hlavně díky úspěchům na nižších okruzích, si v americkém Memphisu poradila ve třech setech s Marinou Bassolsovou.

Zajistila si tak útok na životní výsledek v podobě největšího čtvrtfinále v kariéře. V cestě jí stojí zkušená domácí hvězda a grandslamová šampionka Sloane Stephensová. Bývalá světová trojka se nicméně už roky trápí a má velmi daleko ke své nejlepší možné výkonnosti. I z tohoto důvodu je Viďmanová mírnou favoritkou na postup.

 

WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
xx:xx | Viďmanová (ČR) – Stephensová (USA)

 

WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Samson (5-ČR) – Soboljevová (Ukr.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Laboutková/Monnetová (ČR/Fr.) – Cavalléová/Saldenová (2-Šp./Belg.)

 

ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bartoň (ČR) – Bueno (2-Peru)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) – Ambrogi/Bueno (Arg./Peru) / bez boje
12:30 | Řeček/Siniakov (ČR) – Dev/Sinha (4-Indie)
15:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Mansilla/Winter (3-Šp.)

 

ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:00 | Sisková (ČR) – Grabherová (1-Rak.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Christieová/Novaková (Brit./Slovin.)
15:30 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – Berecoecheaová/Tranová (Fr./Niz.)

 

ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Palicová (ČR) – Urgesiová (8-It.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Pohleová/Suchá (Něm./ČR) – E. Chiesaová/Jakupovičová (2-It./Slovin.)
17:30 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – De Stefanová/Tsygourovová (It./Švýc.)

 

ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Valdmannová (1-ČR) – Van Den Broeková (Niz.)

 

ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Gandolfi/Pizzigoni (It.)

 

ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | E. Slavíková (ČR)Mandelíková (ČR)
11:30 | Kajabová (ČR) – Podliňská (3-Pol.)
11:30 | L. Petruželová (2-ČR) – Goinaová (Rum.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) – Kmieciková/Wróbelová (Pol.) / bez boje
13:00 | V. Šulcová/Wirglerová (ČR) – Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR)
13:00 | Kulhavá/Vlčková (ČR) – Bruneová Olsenová/Juldaševová (1-Nor./Uzb.)
14:30 | Kajabová/Lazarová (ČR/Něm.) – Gniewkowská/Podliňská (3-Pol.)

 

ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bíróová/Urbanová (4-Maď./ČR) – Bojicaová/Senicaová (1-Rum./Slovin.)

 

ITF M15 WELS (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Doleys/Kaserer (Rak.)

 

J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Vrajíková (ČR) – Frommenwilerová (Švýc.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
17:30 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Boianová/Kleinenbergová (4-Rum./Niz.)

 

J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:00 | Benáčková/Mottlová (1-ČR) – čekají na soupeřky

 

J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Nikolicová (2-Austr.)

 

J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:30 | Jelínková (ČR) – Wrightová (2-Brit.)

 

J30 LUANDA (Angola), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Chinnaswamy (Austr.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
29.07.2026 20:34
naši chlapi ve skvělé casy: 2, 3 a v 6
Reagovat
pantera1
29.07.2026 20:34
Klasika
Reagovat
pantera1
29.07.2026 20:33
Štefane zaber, klokan je hratelnej .
Reagovat
frenkie57
29.07.2026 21:26
Klokan to nakonec bez většího úsilí proti chybějícímu Adonisovi uhrál. Stačilo mu to strkat to do toho jednorucaku. Po pár výměnách přišla chyba.
Reagovat
com
29.07.2026 20:08
A hraje i bratr Siniakové a přítel Vondroušové smilesmile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 20:09
Reagovat
com
29.07.2026 20:11
hráč 7 stovky Paulson už nemá žebříček ani na Liberec Ze hraje jen debl
Reagovat
tenisman1233
29.07.2026 20:27
Singl už nehraje nějakou dobu,už se z něj stal deblista.
Reagovat
com
29.07.2026 20:45
neni pravda, v kvetnu zkousel Prostejov smile ale vypadl v prvnim kole kvaldy
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 20:28
Může Markéta trénovat s přítelem?
Reagovat
frenkie57
29.07.2026 20:33
Nesmí s přítelem trénovat, ale souložit prý může.
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 20:37
Ale jen před komisařkou ITIA.
Reagovat
com
29.07.2026 20:40
ale ne s raketou smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
29.07.2026 21:10
Ale ne na kurtu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.07.2026 21:12
může, ale nesmí tomu tak říkat
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist