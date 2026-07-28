Češi v akci, úterý 28. 7. Menšík a Viďmanová jsou favoriti, Svrčinu čeká opačná role. Brenda Fruhvirtová slaví
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Menšík, Viďmanová a Svrčina začnou US Open Series
Jakub Menšík se po nepovedené travnaté části sezony vrací na oblíbené betony a přípravu na poslední grandslam roku zahájí už v tomto týdnu na pětistovce ve Washingtonu. Svůj debut na turnaji v hlavním městě Spojených států odstartuje proti domácímu kvalifikantovi Trevorovi Svajdovi.
Dvacetiletý Američan toho zatím na profesionální tour moc neodehrál a figuruje až v páté stovce žebříčku. Menšík by tak měl mít ve všech směrech jasně navrch. Český tenista bude jasný favorit a má jedinečnou příležitost úspěšně vstoupit do sezony severoamerických betonů.
Darja Viďmanová už nakoukla do elitní stovky, ovšem úspěšná je pouze na nižších okruzích. Na tom hlavním dosud zaregistrovala jen jednu výhru v hlavní soutěži. O další bude usilovat v Memphisu, kde si v prvním kole vyzkouší roli favoritky proti Marině Bassolsové. Španělka hraje letos hlavně na antuce, nicméně Viďmanová dorazila po nečekaném nezdaru na turnaji ITF a může mít potíže.
Pokud byste náhodou neměli českých zápasů za oceánem dost, tak brzy ráno ve středu našeho času rozehraje US Open Series také Dalibor Svrčina v mexickém Los Cabos. Na rozdíl od Menšíka a Viďmanové nebude favoritem a pokusí se zaskočit Australana Adama Waltona. Zatímco Svrčina v Los Cabos debutuje, Walton obhajuje loňské semifinále.
ATP 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:30 | PREVIEW | Menšík (7-ČR) – T. Svajda (USA)
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
23:59 | Viďmanová (ČR) – Bassolsová (Šp.)
ATP 250 LOS CABOS (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
středa 06:00 | Svrčina (ČR) – Walton (Austr.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (5-ČR) – Breazová (Rum.) 6:4, 6:3
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Basilašvili (4-Gruz.) – Vrbenský (ČR) 6:3, 3:6, 6:2
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Krumich (ČR) – Henning (JAR) 2:6, 6:4, 6:2
Brunclík (ČR) – Rejchtman Vinciguerra (Švéd.) 6:2, 6:4
14:00 | Mrva (ČR) – Schwärzler (3-Rak.)
14:30 | Bartoň (ČR) – Nedič (Bosna)
15:30 | Černý (ČR) – Gombos (SR)
17:00 | Nicod (ČR) – Roncadelli (6-Urug.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Drugdová/Hejtmánková (SR/ČR) – E. Chiesaová/Jakupovičová (2-It./Slovin.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Hurkaczová (Pol.)
13:00 | Michálková (ČR) – Berezinová (-)
13:00 | A. Dvořáčková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – Baniaková/Pastuszkaová (Pol./Kan.) 7:6 (7:2), 6:2
14:30 | Kulhavá/Vlčková (ČR) – Heinzová/Wysoczaňská (ČR/Pol.)
14:30 | Kajabová/Lazarová (ČR/Něm.) – Adeikytéová/Straszewská (Lit./Pol.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kajabová (ČR) – Ndukwuová (Pol.) 6:2, 6:3
Kulhavá (6-ČR) – Šrutwaová (Pol.) 6:2, 6:1
B. Fruhvirtová (1-ČR) – Kolodziejská (Pol.) 6:1, 6:3
Wirglerová (15-ČR) – T. Šramková (3-SR) 7:5, 6:4
Wysoczaňská (11-Pol.) – Vlčková (5-ČR) 7:5, 6:2
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Mikačová (4-Bosna) – Urbanová (ČR) 6:2, 6:0
14:00 | Levinská (ČR) – Sagmarová (Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bíróová/Urbanová (4-Maď./ČR) – Müllerová/Žnuderlová (Maď./Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Gil Garcia/Leitner (Luc./Rak.)
14:30 | D. Blažka/Homola (ČR) – Ihlenfeld/Laporta Osante (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Yunis (Švýc.) – Baum (4-ČR) 7:5, 6:2
Klösters (Něm.) – Komínek (ČR) 6:4, 6:2
Gundacker (9-Rak.) – Mrůzek (ČR) 6:3, 5:7, 10:4
Frömel (ČR) – Jindáček (ČR) 7:6 (11:9), 1:6, 10:2
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Hettlerová (1-ČR) – Bretscherová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Carronová/Dayerová (Švýc.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Čystikov (Ukr.) – Motal (ČR) 6:3, 6:1
Střílka (ČR) – Faga (SR) 6:2, 6:4
Pečonka (7-ČR) – Glos (SR) 6:2, 5:7, 12:10
Kriško (5-SR) – Smolík (ČR) 6:3, 6:2
11:30 | Fedor (ČR) – Karas (SR)
13:00 | Černovický (4-ČR) – Artemev (-)
13:00 | Hrubý (6-ČR) – Guha (Kan.)
13:00 | Pečonka (7-ČR) – Szymanski (Švýc.)
13:00 | Zerai (1-ČR) – D. Hradilek (SR)
14:30 | Smolík (ČR) – Střílka (ČR)
14:30 | Motal (ČR) – Bairo (2-SR)
14:30 | Mohamed (ČR) – Čystikov (Ukr.)
14:30 | Jos. Svoboda (3-ČR) – L. Szász (Maď.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Gombáriková (SR) – Vokrojová (ČR) 6:2, 6:3
Foldová (ČR) – Nehrijová (6-Ukr.) 6:2, 7:5
Šmídová (2-ČR) – Petríková (SR) 6:1, 6:1
Šulcová (ČR) – Berskaová (Kan.) 6:3, 6:1
T. Růžičková (ČR) – Nováková (SR) 6:1, 6:2
Rablánska (SR) – Havlíková (5-ČR) 4:6, 6:4, 10:3
11:30 | Holubová (ČR) – Hnidecová (Ukr.)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Muňozová (Šp.) – Benáčková (3-ČR) 2:6, 7:6 (7:0), 10:4
13:00 | Mottlová (2-ČR) – Nozdračovová (Ukr.)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
13:30 | Jourdren (ČR) – Fiocchi (8-It.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kr. Přikrylová (6-ČR) – Garifullinová (-) 6:3, 6:4
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Sanžaruly (2-Kaz.) – Janoušek (ČR) 6:2, 6:3
Vižintin (Chorv.) – Dufek (5-ČR) 1:6, 6:3, 10:7
Cardillo (It.) – Žiška (6-ČR) 6:4, 6:1
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Miškovská (5-ČR) – Skenderová (Chorv.)
13:30 | B. Blažková (ČR) – Perroneová (It.)
13:30 | Reifová (6-ČR) – Fabbriová (It.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Boskovic/Janoušek (Švýc./ČR) – Erceg/Zorica (3-Chorv.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | B. Blažková/Reifová (ČR) – Brzinová/Kovačevičová (Bosna)
Miškovská/Moussaová (4-ČR/SR) – J. Ham/Sobotová (Korea/Bosna) / bez boje
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Šebek (7-ČR) – Hiemann (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Vávrová (4-ČR) – Mirchevaová (Něm.)
12:00 | S. Jiráková (ČR) – Schlaugatová (Něm.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | D. Soukup/Steyn (ČR/Něm.) – Fischer/Krieg (Něm.)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Volín (ČR) – León (Šp.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
18:00 | Kodada/Volín (ČR) – Fernandez Vinas/Suero Ramirez (Dom. rep.)
18:00 | J. Tichý/T. Tichý (3-ČR) – Campbell Perez/Galindo Martinez (Peru/Kol.)
J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Jelínková (ČR) – Ngassamová (Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Jumbe (8-Zim.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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První set pohoda, pak neproměnila tři brejkboly v prvním gamu druhého setu a najednou 0:3 a 0:30. Bál jsem se, že zase fyzička. Ale získala asi 13 bodů po sobě, rychle srovnala a za stavu 4:3 přežila další tři brejkboly. Takže nakonec pohodová výhra za hodinu a čtvrt a úspěšná kvalifikace. Poprvé od září vyhrála dva zápasy v řadě
Vyhrála 1 set,snad ji vydrží zbytek sil na druhý
Je poněkud zarážející, jak na ATP turnaj "nejsou peníze". Hodně, hodně bohatých lidí žije v ČR a tenis byl vždy tak trochu, spolu s golfem, sportem buržoazie, o dost více než "dělnický" fotbal. Z tohoto pohledu zajímavé, že nějaký miliardář po ATP turnaji netouží, jakkoliv by si nakrásně mohl dát název své firmy do názvu a mít štítek toho, kdo vrátil do ČR ATP turnaj.
Tak uvidíme, co bude za rok docela by byl fajn nějaký debriefing, ale pokud nebyl v pondělí, tak asi nebude.
Velmi by mě zajímalo, jak by se organizátoři tvářili na night session. Smysl by to přes týden dávalo, aka "večer půjdu na tenis". Technicky určitě výzva, ale předpokládám, že proveditelná. S večerní akci, jakkoliv samozřejmě s rozdílným druhem nasvícení, už jsou zkušenosti skrz MMA.
No a samozřejmě nezpomínat, že další WTA bude v ČR už za 7 měsíců - pokud mi něco neuteklo, tak vítkovická WTA 250 nebyla "jednoletka". Chtělo by to ale přilákat tam více našich holek.