Náznak naděje? Brenda Fruhvirtová zvládla kvalifikaci a je v hlavní soutěži

DNES, 14:50
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ITF BÍLSKO-BĚLÁ - Zatím není důvod k oslavám, přesto by se mohlo jednat o první krok na cestě z tenisového podpalubí. Brenda Fruhvirtová si ve finále kvalifikace na turnaji v Bílsko-Bělé poradila s domácí tenistkou Julií Kolodziejskou hladce 6:1, 6:3 a zahraje si tak hlavní soutěž.
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Kolodziejska Julia
Brenda Fruhvirtová na archivním snímku (@ TK / imago sportfotodienst / Pressefoto Rudel/Robin Rudel)

B. Fruhvirtová – Kolodziejská 6:1, 6:3

Prakticky přesně na den před dvěma lety se jméno mladší ze sester Fruhvirtových vyhřívalo na 87. místě žebříčku. To vše v sedmnácti letech. Právem byla rodačka z Prahy pasována do role jednoho z největších talentů světového tenisu.

Zdravotní i psychické problémy však talentovanou tenistku poslaly do 13. stovky žebříčku. Právě odsud se stále mladičká tenistka zkouší vydrápat zpět na ztracené příčky. Na turnaji v Polsku vyhrála dva zápasy v řadě poprvé od loňského září, když v úvodním kole kvalifikace přehrála Polku Julii Daroszewskou ve dvou setech. V podobném duchu si počínala i ve svém druhém vystoupení proti další domácí naději.

V prvním setu neměla Kolodziejská oproti bývalé člence elitní stovky příliš šancí. Na agresivní hru Fruhvirtové nestačila a lehce ztratila první set 1:6. Ve druhém se ale na kurtu odehrával podstatně dramatičtější duel. V úvodní hře neproměnila česká tenistka tři brejkboly a na výsledkové tabuli tak svítil překvapivý stav 3:0 pro Polku.

A mohlo být ještě hůře. I ve čtvrtém gamu prohrávala Fruhvirtová 0:30, hru ale stihla otočit a zahájila velký obrat. Šesti gamy v řadě naprosto otočila průběh sady a nakonec mohla slavit klidnou výhru 6:1, 6:3.

Brenda Fruhvirtová s domácí nadějí nezaváhala a zahraje si o hlavní soutěž

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Sinuhet1
28.07.2026 15:06
super, ale prijde mi, ze ma nadvahu
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