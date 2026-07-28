Náznak naděje? Brenda Fruhvirtová zvládla kvalifikaci a je v hlavní soutěži
B. Fruhvirtová – Kolodziejská 6:1, 6:3
Prakticky přesně na den před dvěma lety se jméno mladší ze sester Fruhvirtových vyhřívalo na 87. místě žebříčku. To vše v sedmnácti letech. Právem byla rodačka z Prahy pasována do role jednoho z největších talentů světového tenisu.
Zdravotní i psychické problémy však talentovanou tenistku poslaly do 13. stovky žebříčku. Právě odsud se stále mladičká tenistka zkouší vydrápat zpět na ztracené příčky. Na turnaji v Polsku vyhrála dva zápasy v řadě poprvé od loňského září, když v úvodním kole kvalifikace přehrála Polku Julii Daroszewskou ve dvou setech. V podobném duchu si počínala i ve svém druhém vystoupení proti další domácí naději.
V prvním setu neměla Kolodziejská oproti bývalé člence elitní stovky příliš šancí. Na agresivní hru Fruhvirtové nestačila a lehce ztratila první set 1:6. Ve druhém se ale na kurtu odehrával podstatně dramatičtější duel. V úvodní hře neproměnila česká tenistka tři brejkboly a na výsledkové tabuli tak svítil překvapivý stav 3:0 pro Polku.
A mohlo být ještě hůře. I ve čtvrtém gamu prohrávala Fruhvirtová 0:30, hru ale stihla otočit a zahájila velký obrat. Šesti gamy v řadě naprosto otočila průběh sady a nakonec mohla slavit klidnou výhru 6:1, 6:3.
Brenda Fruhvirtová s domácí nadějí nezaváhala a zahraje si o hlavní soutěž
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