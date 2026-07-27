Třetí rána od ruské soupeřky. Fruhvirtová ukončila působení v Memphisu v prvním kole
Zacharovová – L. Fruhvirtová 7:6, 6:1
Fruhvirtové v současné době patří až 176. příčka žebříčku. Navzdory tomu se česká tenistka dostala do hlavní soutěže bez nutnosti absolvovat náročné kvalifikační boje. Los jí ale do prvního kola přisoudil Zacharovovou, tedy tenistku, se kterou prohrála oba letošní vzájemné zápasy. Ten poslední v Austinu navíc drtivě 0:6, 2:6.
Nepříjemné vzpomínky ale Fruhvirtová hodila v úvodu utkání za hlavu. Na kurtu působila mnohem jistějším dojmem, chybující soupeřce sebrala hned její úvodní servis a šla do vedení 3:0. Ruská tenistka se ale po pomalém začátku dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila a prodloužila údery, soupeřku často dostávala pod tlak a výsledek se brzy dostavil. Od stavu 1:4 ztratila v následujících třech gamech Zacharovová pouhé dvě výměny a bleskově srovnala skóre na 4:4.
Až poté se podařilo bývalé 49. hráčce světa rivalku zastavit a znovu se dostala do vedení. V desáté hře se dokonce při podání Zacharovové probojovala k setbolu, využít ho ale nedokázala.
Dramatický úvodní set tak musel rozhodnout tie-break. I v něm se odehrávala naprosto vyrovnaná bitva. Ani jedna z tenistek si nevypracovala více než jednobodový náskok. Klíčový moment tak přišel za stavu 6:6, kdy byla dvakrát za sebou úspěšná rodačka z Volgogradu a první sadu tak získala za hodinu a pěti minut 7:6.
Utkání se hrálo ve velkém horku, kdy teplota dosahovala 33 °C. S těžkými podmínkami se ve druhém setu lépe srovnala Zacharovová. Čím delší výměny se hrály, tím více navrch měla. Fruhvirtová se s přibývajícími minutami spíše bránila rychlým úderům soupeřky. Tlak favoritky gradoval ve čtvrté hře, kdy čistou hrou vzala Češce podání, brejk potvrdila a vedla 3:1.
Ruska si navíc začala pomáhat i hrou na síti, kde zakončovala výborně rozehrané výměny. Za stavu 4:1 si Zacharovová vyžádala na kurt fyzioterapeutku, od které si nechala změřit tlak. Po krátkém ošetření ale bez viditelnějších problémů pokračovala v zápase, znovu prolomila soupeřčino podání a utkání dovedla k výhře po setech 7:6, 6:1.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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