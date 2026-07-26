Jak Taggerová dobyla Prahu. Čísla odhalují cestu rakouské senzace k titulu
Taggerová v Praze navázala na Jil Teichmannovou (2019) a Marii Bouzkovou (2022), které zde rovněž slavily své premiérové tituly WTA, a ve věku teenagerky se stala nejmladší šampionkou Prague Open od roku 2015 a zároveň vůbec první hráčkou mladší dvaceti let, která turnaj v jeho novodobé historii vyhrála.
Klíčové momenty
Taggerová – Bejlek 6:3, 6:4
První zápas, do kterého Taggerová nenastupovala v roli favoritky, odehrála ve čtvrtfinále s domácí Sárou Bejlek. Svěřenkyně Francescy Schiavoneové si ale poradila ve velkém stylu. Českou naději vyprovodila po setech 6:3, 6:4 a postoupila mezi nejlepší kvarteto.
Taggerová – Krejčíková 6:7, 6:3, 7:6
Jednoznačně nejtěžší duel odehrála Rakušanka v semifinále s Barborou Krejčíkovou. Vítězku z Atén nakonec zdolala po obrovském boji v tie-breaku třetího setu. "Nastoupila jsem jen kvůli fanouškům," říkala po utkání vyčerpaná Krejčíková.
Taggerová – Snigurová 7:6, 6:2
Pro obě tenistky šlo ve finále pražského turnaje o vůbec první šanci na premiérový titul na okruhu. V prvním setu se odehrával vyrovnaný boj, který nakonec na svou stranu strhla Rakušanka. Ve druhém si už Taggerová životní šanci s přehledem pohlídala.
Důležitá čísla
2 – Pro rakouský tenis jde o mimořádný úspěch: Taggerová je v posledních deseti letech teprve druhou Rakušankou s titulem WTA po Anastasii Potapovové. V sezoně 2026 už zaznamenala 10 výher v hlavních soutěžích WTA, zatímco za celý rok 2025 měla jen čtyři. Zároveň se stala teprve druhou teenagerkou s letošním titulem WTA – vedle Mirry Andrejevové, která získala tři.
5 – Cestou k pražskému triumfu vyhrála Taggerová poprvé v kariéře pět zápasů WTA v řadě a na kurtu strávila nejvíce času ze všech účastnic turnaje, celkem 9 hodin a 13 minut.
31 – Velkou zbraní Rakušanky byl servis: nasázela 31 es, přičemž více jich na jediném turnaji WTA 250 v této sezoně zahrála pouze Robin Montgomeryová v ’s-Hertogenboschi (36).
74 – Do turnaje vstupovala jako světová 74. hráčka, což z ní činí nejníže postavenou vítězku pražské akce. Dosud jedinou šampionkou mimo elitní padesátku byla Marie Bouzková, tehdy 66. hráčka žebříčku při titulu v roce 2022.
Taggerová se tak po životním triumfu posunula v novém vydání žebříčku na životní 45. příčku. "Byl to úžasný zápas. Jsem moc šťastná. Na začátku jsem byla trochu nervózní, ale teď jsem ráda, že jsem to v prvním setu otočila a ve druhé sadě pokračovala ve své hře. Přestože jsem ze začátku prohrávala, snažila jsem se to brát jako součást hry. Řekla jsem si, že je to pořád jen o jeden brejk, bojovala jsem dál a otočila to," říkala po zisku svého prvního titulu Taggerová.
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