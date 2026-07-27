Evropa vládne tenisu. Kdo ukončí neuvěřitelnou grandslamovou nadvládu?
Od té doby se trofeje z Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open staly téměř výhradně evropskou záležitostí. Série pokračovala i v roce 2026, kdy na Australian Open triumfoval Carlos Alcaraz, Roland Garros ovládl Alexander Zverev a ve Wimbledonu triumfoval Jannik Sinner.
Přitom ještě na začátku tisíciletí byla situace zcela odlišná. V roce 2003 získali grandslamové tituly Andre Agassi a Andy Roddick, o rok dříve vyhráli Lleyton Hewitt a Pete Sampras. V sezoně 2001 dokonce tři ze čtyř grandslamů ovládli hráči ze tří různých zemí mimo Evropu. Dnes je podobná geografická pestrost téměř nepředstavitelná.
Významnou roli v evropské nadvládě sehrála generace Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Legendární trojice téměř dvě dekády blokovala cestu ke grandslamovým titulům všem soupeřům. Ani po jejich ústupu však nedošlo k očekávané změně.
Štafetu okamžitě převzali Alcaraz a Sinner, k nimž se letos přidal také grandslamový šampion Alexander Zverev. Evropská dominance tak pokračuje prakticky bez přerušení. Velkou otázkou zůstává, kdo by mohl tuto sérii ukončit. Největší pozornost se upíná ke Spojeným státům, které čekají na mužského grandslamového vítěze od triumfu Andyho Roddicka na US Open 2003.
Největší americkou nadějí je Ben Shelton. Disponuje mimořádným servisem, atletickými schopnostmi a stále má značný prostor pro další zlepšení. K favoritům amerického tenisu patří také Taylor Fritz, který se již několik let pohybuje mezi elitou, zatím však nedokázal proniknout až na samotný vrchol.
Pokud by však měl být vybrán jeden neevropský hráč, který má v nejbližších letech největší šanci sérii ukončit, mnoho odborníků by ukázalo na Brazilce Joaa Fonsecu. Mladý talent zaujme kombinací agresivní hry, síly i mimořádné vyspělosti. Aby však mohl pomýšlet na grandslamový titul, bude muset prokázat schopnost porážet elitní hráče v několika zápasech za sebou během dvou náročných týdnů.
Právě v tom spočívá největší problém všech vyzyvatelů. Nestačí pouze proniknout mezi světovou špičku. K zisku grandslamu je potřeba překonat hráče kalibru Sinnera, Alcaraze, Zvereva a dalších členů evropské elity. A právě proto se zdá, že rekordní série nemusí zdaleka končit. Sinner i Alcaraz jsou teprve na začátku svých nejlepších let, Zverev se zařadil mezi grandslamové šampiony a za nimi vyrůstá další silná generace evropských hráčů.
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