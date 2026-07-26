Expertka věří Zverevovi: Má šanci sesadit Sinnera z pozice světové jedničky
Devětadvacetiletý Zverev letos ukončil čekání na svůj premiérový grandslamový titul, když ovládl Roland Garros. Z triumfu vytěžil mimo jiné i díky brzkému vyřazení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče. Na povedené výkony navázal také ve Wimbledonu, který pro něj v minulosti nepatřil mezi nejúspěšnější turnaje. Před letošním ročníkem se na travnatém grandslamu nikdy nedostal dál než do osmifinále.
Sebevědomí získané po triumfu na Roland Garros přenesl i do Londýna. Poprvé v kariéře si zahrál wimbledonské finále a na centrálním kurtu pořádně potrápil Jannika Sinnera. Úvodní set získal pro sebe, nakonec ale světové jedničce podlehl po čtyřech setech. Zverevovi nyní v žebříčku ATP patří druhé místo a bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová věří, že má všechny předpoklady k tomu, aby se poprvé v kariéře vyšplhal na samotný vrchol.
"Wimbledon mi definitivně ukázal, že nyní svému tenisu naprosto věří. Nejde už o krátkodobou změnu, ale o jeho novou identitu na kurtu. Je vyspělejší, odolnější a velmi dobře ví, jakou cestou se chce vydat. Má šanci sesadit Sinnera z pozice světové jedničky," uvedla Petkovicová.
Dalším turnajem Zvereva bude Canadian Open, na kterém bude po odhlášení Jannika Sinnera nasazenou jedničkou. Kanadský podnik Masters 1000 ovládl naposledy v roce 2017, kdy na cestě za titulem porazil Rogera Federera, Denise Shapovalova i Kevina Andersona.
Vzhledem k absenci Sinnera i Novaka Djokoviče bude Zverev největším favoritem turnaje. Pokud titul získá, připíše si další cenné body do světového žebříčku a znovu sníží svůj odstup od italské světové jedničky. Po Wimbledonu dělilo Zvereva od Sinnera 4970 bodů, takže cesta na vrchol žebříčku ATP bude ještě dlouhá. Situace se však podle Petkovicové může na mužském okruhu změnit velmi rychle.
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