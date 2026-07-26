Masters v Kanadě: Los, program, česká účast a všechny důležité informace
Základní informace
Termín: 1. srpna - 13. srpna
Místo konání (ženy): Toronto, Kanada
Místo konání (muži): Montreal, Kanada
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace ženského turnaje: 7 433 076 dolarů
Celková dotace mužského turnaje: 9 415 724 dolarů
Rozlosování hlavní soutěže
Hlavní soutěž mužské i ženské dvouhry bude rozlosována v pátek 31. července.
Hlavní soutěž
Hlavní fáze National Bank Open vypukne v neděli 2. srpna. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet. Finále ženské i mužské dvouhry je na programu ve čtvrtek 13. srpna.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Omluvenky ženy: Karolína Muchová, Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Jasmine Paoliniová, Emma Raducanuová, Dajana Jastremská
Omluvenky muži: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Tomáš Macháč, Sebastian Korda
Česká účast
Hlavní soutěž si zahraje minimálně 11 českých tenistů. Konkrétně Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
Do kvalifikace zasáhne Darja Viďmanová.
Karolína Muchová a Tomáš Macháč se odhlásili.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými, v prvním kole dostane volný los a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na National Bank Open 2026 bude klíčový žebříček z 27. července.
Z Čechů se mezi nasazené vejdou Linda Nosková, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
V hlavní soutěži samozřejmě budou figurovat i tenisté, kteří zvládnou jednokolovou kvalifikaci. V té je místo pro 32 hráčů i hráček a 16 nejlepších mužů a žen se dostane do hlavní fáze. Kvalifikace proběhne v sobotu 1. srpna.
Divoké karty
Hlavní soutěž mužů: Gabriel Diallo, Gaël Monfils, Liam Draxl
Hlavní soutěž žen: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Kayla Crossová, Rebecca Marinová, Katherine Sebovová, Cadence Braceová, Carol Zhaová, Ariana Arseneaultová
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 1. srpna
Los hlavní soutěže: 31. července
Hlavní soutěž: 2. srpna - 13. srpna
Složení hlavní soutěže mužů: 75 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 5 divokých karet + 32 volných losů
Složení hlavní soutěže žen: 72 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantek + 8 divokých karet + 32 volných losů
Program
Sobota 1. srpna: Finále kvalifikace mužů a žen
Neděle 2. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 3. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 4. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo dvouhry mužů
Středa 5. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 6. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 7. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 8. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Neděle 9. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 10. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Úterý 11. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 12. srpna: Semifinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 13. srpna: Finále dvouhry mužů a žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 2
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Ben Shelton
Dvouhra žen: Victoria Mboková (nebude hrát)
Čtyřhra mužů: Julian Cash/Lloyd Glasspool
Čtyřhra žen: Coco Gauffová/McCartney Kesslerová
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Ben Shelton / Victoria Mboková
2024: Alexei Popyrin / Jessica Pegulaová
2023: Jannik Sinner / Jessica Pegulaová
2022: Pablo Carreňo / Simona Halepová
2021: Daniil Medveděv / Camila Giorgiová
2020: Kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Rafael Nadal / Bianca Andreescuová
2018: Rafael Nadal / Simona Halepová
2017: Alexander Zverev / Elina Svitolinová
2016: Novak Djokovič / Simona Halepová
2015: Andy Murray / Belinda Bencicová
2014: Jo-Wilfried Tsonga / Agnieszka Radwaňská
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2011: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2010: Andy Murray / Caroline Wozniacká
2009: Andy Murray / Jelena Dementěvová
2008: Rafael Nadal / Dinara Safinová
2007: Novak Djokovič / Justine Heninová
2006: Roger Federer / Ana Ivanovičová
2005: Rafael Nadal / Kim Clijstersová
2004: Roger Federer / Amélie Mauresmová
2003: Andy Roddick / Justine Heninová
2002: Guillermo Caňas / Amélie Mauresmová
2001: Andrei Pavel / Serena Williamsová
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