Taggerová nejprve publikum na Štvanici zklamala, pak si ho získala. Zrodila se nová hvězda?
"Byl to prostě úžasný zápas. Jsem super šťastná! Na začátku jsem trochu cítila únavu, ale pak jsem to skóre v první sadě otočila a ve druhém už jsem si to nenechala vzít, jela jsem to ve své režii," vyprávěla Taggerová sebevědomě poté, co zdolala Darju Snigurovou.
Suverenitou, kterou předvedla na štvanickém centrkurtu publikum ohromila už v sobotním duelu s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Barborou Krejčíkovou. A podobně bezstarostně si počínala i na pozápasovém setkání s médii. Ve svém věku plynule přepíná mezi třemi jazyky.
Ale vlastně logicky. Vyrůstala v Rakousku, na okruhu WTA je po ní vyžadována angličtina a tréninkové zázemí už má skoro tři roky v Itálii a rady čerpá od ikony Francescy Schiavoneové.
V neděli ale dělila pozornost i ke svým rodičům, kteří ji přijeli do české metropole podpořit. "Přijeli autem dnes ráno, byla tu moje sestra i mí bratři. Když jsem včera postoupila do finále, měli jasný plán: 'Zítra je neděle, jedeme se podívat do Prahy na finále.' A tak jsem je tu měla. Byla jsem za to šťastná, najednou tam byly ještě úplně jiné emoce. Bylo to moc hezké," vyprávěla dojatě.
Děvče, které formovaly hory
Taggerová je zjevně v dobrých rukou. A za svůj sportovní talent vděčí všestrannosti. Už si zvykla odpovídat na otázku směřující na její výjimečný bekhend jednoruč. Prý je pro ni naprosto přirozený a vůbec nepřemýšlela, že by jej chtěla předělávat. Ač je hodně vysoká, všimnete si velmi ladného pohybu i jistoty úderů. "Ta výška má samozřejmě nějaké výhody a někdy nevýhody. Ale já už jsem si na ni zvykla. Přijde mi vlastně dobrá, cítím se komfortně."
S pohybovou průpravu ji vzhledem k prostředí, kde vyrostla, pomáhaly zimní sporty. "Třeba moc ráda hraju lední hokej. Nejsem žádný profík, ale opravdu ho ráda hraju. Jsem z hor, takže lyžovat nebo hrát hokej, to je pro mě normální a přirozené," přiznává.
Před jejími zápasy ale postřehnete trochu jiný rituál. Společně se svým italským týmem vytahují menší fotbalový míč a příprava v pohybu trvá třeba i hodinu, podle toho, jak se situace na kurtu vyvíjí. "Fotbal? Tak ten pro změnu vůbec neumím a myslím, že ani neznám pravidla. Moc dobře, vím, že jsem v něm špatná, ale právě proto do toho jdu! (směje se). Ale ta rozcvička, na kterou se ptáte, to je prostě čas, kde se bavím a dostávám se do tempa."
Rovnováha jako klíč
Díky triumfu na pražské Štvanici se Lilli Taggerová posune na 45. místo žebříčku WTA. A i když má logicky z prvního velkého titulu radost, přemýšlí spíše o tom, jak kariéru směřovat dál.
"Abych byla upřímná, neupínala jsem se k tomu, že něco musím dokázat a právě teď něco vyhrát, abych si mohla říct: 'Skvěle, teď jsem to dokázala. Teď to půjde, tohle je průlom.' Myslím, že je důležité, abyste šli den za dnem a neřešit úplně na výsledky. Protože když budete tvrdě pracovat a budete dělat správné věci, jednoho dne se dostanete tam, kam chcete," filozofovala.
A také připomíná, že jí pomáhá i správné dávkování sportu a ostatních aktivit. "Samozřejmě, že nejdůležitější je tvrdá práce. Ale je také velmi důležité mít u toho rovnováhu se zábavou a těmi normálními věcmi, které se životem souvisí. Myslím, že jsem si našla svou cestu a prostě mě to baví," dodala.
Na Prahu ale logicky neazpomene: "Já už tu často hrála na juniorských turnajích, potkávala jsem spoustu českých holek, známe se. Ale na Štvanici? To byl prostě úžasný týden! Ti fanoušci a zdejší lidé…? Celý týden mi to dávalo úžasnou energii. Také město je moc hezké prostě jsme si to tu moc užili. Bylo hezké tady hrát."
A legenda Francesca Schiavoneová, která na ni dohlížela z trenérské lože? "Vyhrála jsem, takže jsem jí určitě moc potěšila. (smála se) Začaly jsme spolupracovat před dvěma a půl lety, je pro mě prostě neuvěřitelná. Moc, moc mi pomáhá…A teď? Věřte,že ona je opravdu velmi šťastná."
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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