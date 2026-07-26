Siniaková zrušila po Praze další turnaj. V Kanadě bude hrát s jinou parťačkou

DNES, 15:00
Aktuality 2
Kateřina Siniaková se kvůli zranění nemohla představit na domácím Livesport Prague Open a před posledním grandslamem sezony si pauzu ještě minimálně o týden prodlouží. Deblová královna dle očekávání zrušila první přípravný turnaj v rámci US Open Series a vrátit by se měla v Kanadě, kde bude hrát také čtyřhru, i když s jinou parťačkou než Taylor Townsendovou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková nebude hrát ani ve Washingtonu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Siniaková bojovala se zraněním kolene v podstatě už v průběhu antukového jara, kdy po boku Townsendové natáhla sérii vítězství na 17 zápasů a v Madridu ovládla třetí Masters v řadě. Přesto dokázala zapsat také triumf na French Open a čtvrtfinále ve Wimbledonu. Po skončení nejslavnějšího tenisového turnaje už si ale pauzu musela vzít.

"Ve Wimbledonu se mi zranění na tréninku opět zhoršilo a trošku jsem si při tom natáhla i hamstring. Bohužel jsem musela upřednostnit zdraví. Byla to jediná šance, jak si trochu odpočinout a zjistit, co se s kolenem vlastně děje. Před námi je totiž opět dlouhá šňůra v Americe a Asii. Moc mě to mrzí, ale zdraví je na prvním místě," uvedla Siniaková během návštěvy Livesport Prague Open.

O domácí turnaj na pražské Štvanici přišla a na kurty se nevrátí ani v příštím týdnu. Původně byla přihlášená na pětistovku ve Washingtonu, ale přípravu na poslední grandslam sezony začne o týden později v Kanadě. Účast v hlavním městě Spojených států nakonec zrušila i Sára Bejlek.

Siniakovou uvidíme znovu na kurtech už za pár dní na prestižní tisícovce v kanadském Torontu, kde hlavní soutěž startuje 2. srpna. Na jednom z největších turnajů sezony si samozřejmě nenechá ujít ani svou královskou disciplínu.

V deblové soutěži ovšem nebude aktuální světová jednička startovat se svou obvyklou parťačkou Townsendovou. Místo toho spojí síly s čínskou veteránkou Shuai Zhang, s níž ovládla letošní Adelaide a předloni triumfovala v Guadalajaře. V zákulisí se hovoří o tom, že Townsendová si v Torontu zahraje čtyřhru s legendární Serenou Williamsovou.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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Georgino
26.07.2026 15:13
Tak snad bude zdravá. Zatím to byla z těch našich dívek ta nejželeznější lady.
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jih
26.07.2026 15:26
Nejželeznější je Linda! Ale ta je o roky mladší, to jo.
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