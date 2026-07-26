Siniaková zrušila po Praze další turnaj. V Kanadě bude hrát s jinou parťačkou
Siniaková bojovala se zraněním kolene v podstatě už v průběhu antukového jara, kdy po boku Townsendové natáhla sérii vítězství na 17 zápasů a v Madridu ovládla třetí Masters v řadě. Přesto dokázala zapsat také triumf na French Open a čtvrtfinále ve Wimbledonu. Po skončení nejslavnějšího tenisového turnaje už si ale pauzu musela vzít.
"Ve Wimbledonu se mi zranění na tréninku opět zhoršilo a trošku jsem si při tom natáhla i hamstring. Bohužel jsem musela upřednostnit zdraví. Byla to jediná šance, jak si trochu odpočinout a zjistit, co se s kolenem vlastně děje. Před námi je totiž opět dlouhá šňůra v Americe a Asii. Moc mě to mrzí, ale zdraví je na prvním místě," uvedla Siniaková během návštěvy Livesport Prague Open.
O domácí turnaj na pražské Štvanici přišla a na kurty se nevrátí ani v příštím týdnu. Původně byla přihlášená na pětistovku ve Washingtonu, ale přípravu na poslední grandslam sezony začne o týden později v Kanadě. Účast v hlavním městě Spojených států nakonec zrušila i Sára Bejlek.
Siniakovou uvidíme znovu na kurtech už za pár dní na prestižní tisícovce v kanadském Torontu, kde hlavní soutěž startuje 2. srpna. Na jednom z největších turnajů sezony si samozřejmě nenechá ujít ani svou královskou disciplínu.
V deblové soutěži ovšem nebude aktuální světová jednička startovat se svou obvyklou parťačkou Townsendovou. Místo toho spojí síly s čínskou veteránkou Shuai Zhang, s níž ovládla letošní Adelaide a předloni triumfovala v Guadalajaře. V zákulisí se hovoří o tom, že Townsendová si v Torontu zahraje čtyřhru s legendární Serenou Williamsovou.
Siniaková: Moc mě mrzí, že v Praze nehraju
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