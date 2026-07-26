Stane se Lilli královnou Prahy? Hvězdičce svědčí pomalý povrch a má nervy ze železa
Usměvavou a 185 centimetrů vysokou Rakušanku, která se může pochlubit vzácným jednoručným bekhendem, nezlomil ani ztracený první set. Druhou nasazenou hráčku turnaje Barboru Krejčíkovou porazila po obratu a vyčerpávající tříhodinové (2:55) bitvě 6:7, 6:3 a 7:6. Ukončila tím i osmizápasovou vítěznou sérii poslední české naděje na turnaji.
"Byl to neuvěřitelný zápas. Pamatuji si Barboru Krejčíkovou už z dřívějška, viděla jsem ji hrát na grandslamech a udělala na mě obrovský dojem. Takže jsem před zápasem byla dost nervózní. Ale teď jsem opravdu šťastná. Vždyť jsem ji právě porazila!" vyprávěla nadšená Lilli Taggerová po vítězství.
Mladá Rakušanka se netajila tím, že z české ikony měla respekt: "Má spoustu titulů a hraje neuvěřitelný tenis. Je opravdu originální a její styl? Je typologicky úplně jiný, než má většina hráček na okruhu, takže proti ní není snadné hrát."
Taggerová však kromě tenisového umění ukázala i silnou mentalitu. Publikum si sice přálo české vítězství, ale všechny náročné pasáže Rakušanka zvládla a i díky skvělému podání nenechala Krečíkové za celé utkání víc než tři brejkboly. "Upřímně? Byl to fantastický zápas. Opravdu jsem si ho užila, i když to bylo možná hodně těsné. Občas jsem byla nervózní, ale v té atmosféře to bylo opravdu výjimečné," dodala rakouská teenagerka.
Ve stovce v osmnácti i s jednoručným bekhendem. To je Lilli Taggerová
Výkon vycházející hvězdičky ocenila po svém konci na turnaji i Krejčíková. "Byla jsem překvapená, jak dobře servíruje. Je vysoká a také se dobře hýbe," hodnotila. A přidala i jeden zajímavý detail: "Už jsme spolu trénovaly v Aténách – a jen tak mimochodem – tam jsem proti ní neuhrála ani game. Potom jsme se párkrát rozehrávaly i v Praze."
Velezkušená česká tenistka predikuje Taggerové slibnou budoucnost. "Podle toho, jak jsem ji viděla se připravovat, je to určitě svědomitější typ. Snaží se diktovat hru, je šikovná a umí to i proložit čopem. V Praze jí určitě svědčí ten pomalý povrch. I díky tomu může hrát hodně komfortně a účinně ten svůj bekhend jednoruč. Uvidí se, jak tenhle úder bude zvládat na rychlejších površích. Ale hlavně, aby jí vydrželo zdraví, to je nejdůležitější," řekla Krejčíková.
Taggerovou, která loni vyhrála juniorské Roland Garros, čeká v neděli jeden z nejdůležitějších zápasů zatím velmi krátké, ale působivé kariéry. Na štvanickém centrkurtu změří síly se stále se lepšící Darjou Snigurovou, vítězkou juniorky Wimbledonu z roku 2019. "Bohužel Darju moc neznám. Před zápasem jsem ji chvíli sledovala, ale myslím, že si před finále budu muset pustit některý z jejích zápasů a podívat se na ni trochu podrobněji."
Jedno je jisté, obě rivalky budou hrát o svůj první velký turnajový primát. A kdyby zápas na svou stranu získala pozitivně naladělá Lilli, stane se nejmladší vítězkou pražského turnaje v celé jeho historii.
Snigurová – Taggerová (14:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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za 2 roky si budeme pripominat smutnou udalost rozpadu skvele rakousko-uherske monarchie... ktera posunula slovanske staty k nejakemu poradnemu vyvoji... bez ni bychom byli v p....
V dnesni dobe by takovy celek byl mnohem lepsi, nez ty plivance nazyvane statnimi utvary... :-)) Darja se narodila sice mimo monarchii, ale kdo vi, mohla se jeste rozpinat dal nez lezi Lvov... ikdyz ta by dnes byla spise soucasti Unie Polsko, Ukrajina, Litva :-) Takze by to byla paradni bitva mezi monarchii a unii...
O co jsme prisli,..
...o hodne... o pristup k Jadranu... ztrata dostupu k mori je bolestna, ztrata Belehradu, dulezite krizovatky...take, dokonce cast italskych alp...
Sinner by tak patril do monarchie... a tady to prave zacina... Monarchie by v tenise oslavovala jeden tirul za druhym... americane a britove by z nas meli opravneny respekt... kazdy rok ve Wimbledonu by byla kralovska loze nabita nasimi monarchy... v muzskem tenise by Djokovic prinesl monarchii plno titulu...a dostal by od mlade cisarovny pekny rad a nemusel utokat do Aten... ted by tituly zajistoval Sinner... drive pekne tituly Ivanisevice, Cilice, Thiema, Mustera... a je mozne ze Becker, i vzhledem k nejakym jeho korenum by hral take za monarchii... a je hodne mozne, ze bychom meli i toho Federera :-))) Dokonce se da predpokladat, ze mnoho hracu a hracek jak Kerber, Zverev by hrali spis za Monarchii, kde by meli privetivejsi prostredi nez v Nemecku... ktere znicilo ve XX. stoleti vsechno na co sahlo...
Doufam, ze uvidime vitezku WTA turnaje s jednorucnim bh... a kde jinde nez prave v Praze by mela Liliana ten triumf dosahnout :-) Sama preci rekla, ze se tu citi uplne skvele... jakby ne... je tu preci doma :-)))