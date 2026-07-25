Čím to je? Kdo ví, každá dnes žijeme jinde, přiznala Ukrajinka Snigurová
Snigurová píše na Livesport Prague Open nejvýraznější příběh své dosavadní kariéry. Už nyní je jisté, že ve světovém žebříčku poskočí do první padesátky a kdyby uspěla i v závěrečném dni turnaje, stane se členkou společnosti TOP 40.
"Upřímně řeknu, že jsem to nečekala. Sama jsem překvapená, jak se to vyvíjí. Když jsem viděla los, tušila jsem, že to pro mě bude hodně těžké. Protože ty české dívky jsou opravdu hodně dobré. Teď jsem samozřejmě šťastná, ale taky unavená," vyprávěla po náročné bitvě s Valentovou.
V semifinálovém utkání bylo znát, že horko a náročný program se podepsal na obou hráčkách. Ofenzivní styl, které obě rivalky vyznávají, ustoupil možná ještě více vyčerpávajícím dlouhým výměnám. "Tereza je obrovská bojovnice, bylo těžké zakončovat vítěznými údery. Takže jsem hrála krok za krokem a bod po bodu. Ale co bylo důležité, neztrácela jsem víru," sdělila Snigurová.
Tribuny štvanického centrkurtu logicky přály domácí hráčce, ukrajinskou tenistku ale potěšilo několik žlutomodrých vlajek rozvěšených po ochozech. "Znamená to pro nás v téhle době opravdu hodně, když vidíme, že lidem ve světě není situace v naší zemi lhostejna. Je to opravdu příjemná podpora," přiznala první finalistka pražského turnaje.
Snigurová se stala už šestou Ukrajinkou, která v roce 2026 postoupila do finále turnaje WTA – po Martě Kosťjukové, Elině Svitolinové, Julii Starodubcevové, Veronice Podrezové a Anhelině Kalininové. Když ale přišla řeč na její krajanky, přiznala, že v kontaktu není skoro se žádnou z nich.
"Vlastně nedokážu říct ten důvod, proč se nám začalo dařit. Skoro se nevídáme. Není to tak, že bychom byly kamarádky. Každá z nás se musela vydat z Ukrajiny jiným směrem. Je to prostě všechno individuální úspěch," vyprávěla Snigurová.
Sama našla zázemí v Polsku, jako trenér se jí ujal trenér tamního fedcupového týmu Dawid Celt, manžel někdejší polské superstar Agnieszky Radwanské. "Bydlím ve Varšavě, našla jsem tam opravdu dobré podmínky," vysvětlila.
I když letos poprvé na grandslamu postoupila do třetího kola, bude pro ni nedělní finále na Štvanici zřejmě nejdůležitějším zápasem dosavadní kariéry: "Nikdy jsem v takové situaci nebyla, cítím, že to pro mě zase bude těžké. Bude to první velké finále. Ale uvidíme, pokusím se ten okamžik užít."
Snigurová zdolala v semifinále Valentovou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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