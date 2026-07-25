Francouzský outsider slaví ve 29 letech první titul. Ve finále skolil světovou jedenáctku
Úvodní set rozhodl jediný brejk, který Halys využil za stavu 5:4. Druhý set zamířil do tie-breaku, v němž devětadvacetiletý Francouz prohrával s Bublikem 0:2, ale skóre otočil a nakonec uspěl 8:6.
Halys, kterému v žebříčku patří 83. místo, se titulu dočkal na druhý pokus. Poprvé si neúspěšně zahrál finále před dvěma lety v Gstaadu. Turnajem v Kitzbühelu prošel bez ztráty setu a vyhrál v rakouském městě všech pět zápasů.
Jedenáctý hráč světového žebříčku a turnajová jednička Bublik promarnil šanci na druhý letošní a celkově desátý triumf. Titul nedokázal obhájit ani před týdnem ve Gstaadu, kde skončil hned na prvním protivníkovi.
Komentáře
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Snad mu to dodá sebevědomí a udělá run do padesátky, herně na to má ten kluk.