Francouzský outsider slaví ve 29 letech první titul. Ve finále skolil světovou jedenáctku

DNES, 15:13
Aktuality 1
Francouzský tenista Quentin Halys ve finále turnaje v Kitzbühelu porazil 6:4, 7:6 loňského šampiona a světovou jedenáctku Alexandera Bublika z Kazachstánu a tři měsíce před 30. narozeninami získal svůj první kariérní titul na hlavním okruhu.
Profily hráčů
Bublik Alexander
Halys Quentin
Quentin Halys získal svůj první titul na okruhu ATP (© THOMAS SAMSON / AFP)

Úvodní set rozhodl jediný brejk, který Halys využil za stavu 5:4. Druhý set zamířil do tie-breaku, v němž devětadvacetiletý Francouz prohrával s Bublikem 0:2, ale skóre otočil a nakonec uspěl 8:6.

Halys, kterému v žebříčku patří 83. místo, se titulu dočkal na druhý pokus. Poprvé si neúspěšně zahrál finále před dvěma lety v Gstaadu. Turnajem v Kitzbühelu prošel bez ztráty setu a vyhrál v rakouském městě všech pět zápasů.

Jedenáctý hráč světového žebříčku a turnajová jednička Bublik promarnil šanci na druhý letošní a celkově desátý triumf. Titul nedokázal obhájit ani před týdnem ve  Gstaadu, kde skončil hned na prvním protivníkovi.

Výsledky turnaje ATP 250 v Kitzbühelu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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MilasTHFC
25.07.2026 16:47
Quentina mám rád, pamatuji si to první finále v Gstaadu. Hrál dobře, pak nevyužil 3 breakpointy a úplně odešel. Dneska hrál skvěle celý zápas. On když mu to padá, tak se na to krásně kouká. Dokáže zahrát granát z jakýkoli pozice a má big serve.

Snad mu to dodá sebevědomí a udělá run do padesátky, herně na to má ten kluk.
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