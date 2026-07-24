6. den Livesport Prague Open: Bitva nejlepších ofenziv a následně zkušenosti a servisu
Valentová – Snigurová (13:30)
Prvním semifinále mezi Ukrajinkou Darjou Snigurovou a domácí Terezou Valentovou slibuje souboj dvou hráček, které se v Praze prosazují aktivním a útočným tenisem.
Valentová v dosavadním průběhu turnaje zaznamenala nejvíce úspěšných náběhů na síť ze všech hráček – 44. Snigurová naopak dominuje několika turnajovým statistikám: vede v počtu es (15), proměněných brejkbolů (17) i vítězných úderů (91). Valentová je ve winners těsně za ní s 87. Jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrála Valentová v roce 2024 na turnaji W75 v Říčanech.
Pro českou teenagerku je Praha mimořádně úspěšným turnajem: má zde už šest výher, nejvíce ze všech akcí WTA ve své dosavadní kariéře. Více vítězství v Praze coby teenagerka získala jen Linda Nosková, a to deset.
Valentová může navázat na své dosud jediné finále WTA, kterého dosáhla loni v Ósace. Finále Prague Open si doposud zahrála jako teenagerka pouze Linda Nosková, takže devatenáctiletá Češka má šanci tuto společnost rozšířit.
Snigurová je první Ukrajinkou v semifinále Prague Open a usiluje o své premiérové finále na této úrovni. Od roku 2020 může bý třetí hráčkou, která by právě zde postoupila do svého prvního finále WTA - předtím se stal turnaj takto speciálním pro Terezu Martincovou (2021) a Magdalenu Fręchovou (2024). Snigurová zároveň může poprvé v kariéře vyhrát čtyři zápasy WTA v řadě.
Taggerová – Krejčíková (15:00)
Druhé semifinále postaví proti sobě zkušenou grandslamovou šampionku ve vítězné sérii a mladou Rakušanku, která se opírá o dosud nejspolehlivější podání turnaje.
Taggerové v Praze vyhrála 89,3 % gamů, při kterých servírovala – tedy 25 z 28, což je nejlepší úspěšnost celého turnaje. Zároveň navazuje na úspěchy v průlomové sezoně, v roce 2026 už má na kontě osm výher v hlavních soutěžích, což je dvojnásobek oproti roku 2025.
Krejčíková také potvrzuje výbornou formu, vyhrála už osm zápasů v řadě. Delší sérii měla naposledy v roce 2024, kdy mezi triumfem ve Wimbledonu a čtvrtfinále olympijských her zaznamenala deset vítězství. Po nedávném finále v Aténách může navíc podruhé v kariéře postoupit do finále na dvou turnajích WTA po sobě – poprvé se jí to podařilo ve Štrasburku a na Roland Garros v roce 2021.
Krejčíková zároveň může rozšířit seznam hráček, které postoupily do pražského finále alespoň dvakrát, a přidat se k Marii Bouzkové a Lindě Noskové. Také se může stát teprve třetí finalistkou Prague Open starší 30 let – po Samantě Stosurové (2016) a Magdě Linetteové (2024).
Naopak Taggerová, která opět vylepší své žebříčkové maximom, má šanci zapsat nový rekord historie turnaje. Ve věku 18 let a 154 dní se může stát nejmladší finalistkou. Dosavadním rekordem je zápis Lindy Noskové z roku 2023, které bylo na začátku turnaje 18 let a 256 dní. Rakušanka usiluje o své druhé finále WTA – předtím jej hrála loni v Jiu Jiangu, kde podlehla Anně Blinkovové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře