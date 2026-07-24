Zraněná Valentová nečekaně ovládla nervózní derby! V Praze skolila obhájkyni titulu Bouzkovou

DNES, 15:29
Aktuality 135
WTA PRAHA - Tereza Valentová i přes velmi nervózní začátek a výrazné manko dokázala ovládnout čtvrtfinálové derby na Livesport Prague Open. Mladší z českých tenistek, která byla dvakrát pouhé dva míčky od porážky a bojovala se zraněním, přemohla po obrovské bitvě 2:6, 6:4, 7:6 obhájkyni titulu Marii Bouzkovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Tereza Valentová urvala české derby na Štvanici (© ČTK / Deml Ondřej)

Bouzková – Valentová 6:2, 4:6, 6:7

Úvodní minuty českého souboje mezi BouzkovouValentovou žádné drama nenabídly. Obě aktérky si snadno držely servis a první komplikace se objevily až ve čtvrtém gamu. Bouzková donutila Valentovou k chybám, mladší z Češek pak spáchala dvojchybu a obhájkyni titulu dovolila tři brejkboly v řadě. Bouzková aktivní hrou proměnila hned první šanci a vedla 3:1.

Bouzková měla s potvrzením brejku potíže a Valentová si na returnu vypracovala náskok 30:0. Zkušenější z obou aktérek ovšem manko i díky chybám krajanky zlikvidovala. Valentová se však ke svému prvnímu brejkbolu po dvojchybě krajanky přece jen dostala. Bouzková v ten moment selhala znovu a další dvojchybou odevzdala servis.

Loňskou šampionku ale nemuselo selhání mrzet dlouho. Pořád totiž byla mnohem jistější ve výměnách, těžila z dalších chyb Valentové a čistou hrou vedení o brejk obnovila. Další brejk už Bouzková potvrdila a při skóre 5:2 měla tři šance na to, aby set uzavřela. Stačila jí hned první příležitost na returnu, jelikož Valentová spáchala další chyby a dál bojovala s nervozitou.

Po debaklu v úvodním setu se Valentová vydala na toaletu. Po pauze zvýšila agresivitu, nicméně k lepšímu výkonu jí to nepomohlo a z její rakety přicházely další chyby. Bouzková dokonce začala druhé dějství dvěma čistými hrami a vyhrála už 15 bodů v řadě. Bouzková tak měla za pouhých 42 minut v zádech náskok setu a brejku.

Valentová se za tohoto stavu uklidnila, hrozivou sérii prohraných fiftýnů přerušila a dostala se ke dvěma brejkbolům. Bouzková však zachovala chladnou hlavu a obě hrozby suverénně odvrátila. Valentová se ale odmítla vzdát, sehrála dva povedené body po sobě a brejku se přece jen dočkala. Následně si poprvé od začátku utkání uhájila servis a srovnala na 2:2.

Bouzková nápor Valentové přibrzdila, nicméně mladší z Češek už byla definitivně v zápase, snažila se diktovat výměny, byla mnohem aktivnější a dál držela s favoritkou krok. Po srovnání na 3:3 se Valentová propracovala vítězným returnem k dalšímu brejkbolu a famózním bekhendem z obrany jej proměnila.

Valentové se však brejk potvrdit nepovedlo. Bouzková vytáhla aktivnější hru a po chybě Valentové z bekhendu si ztracené podání okamžitě vzala zpět. Mladší z českých tenistek se ale rozhodit nenechala, stále trestala druhý servis nasazené jedničky a po dalším brejku si zajistila možnost druhý set dopodávat. Šanci nepromarnila a po 80 minutách zajistila pokračování utkání.

Bouzková působila v závěru druhého setu hodně nervózně, hlavně ve chvílích, kdy musela přes druhý servis. Vstup do posledního dějství však zvládla a bez větších komplikací si vyhrála podání. Mnohem víc práce měla na servisu Valentová, ale game přes shodu ustála.

Vzápětí se do problémů dostala i Bouzková, ale brejkbol Valentové odvážnou hrou odvrátila. Za stavu 1:2 ze svého pohledu si Valentová vyžádala zřejmě kvůli potížím se zády ošetření. I přes zdravotní problém zařídila Valentová vyrovnání na 2:2, i když bylo vidět, že ji zdravotní problém na podání limituje.

Hned poté přišel nečekaný brejk. Bouzková měla vedení 40:15 na servisu, ale Valentová uspěla se svými agresivními údery a po čtyřech bodech v řadě to byla ona, kdo jako první získal v rozhodující sadě brejk. Bouzkové se ale podařilo včas ztrátu dohnat. V osmém gamu zahodila náskok 40:0, ovšem využila po chybě krajanky celkově pátý brejkbol a srovnala na 4:4.

Kritickou devátou hru nakonec lépe zvládla Bouzková. Po několika nervózních chybách přežila dva brejkboly po sobě a Valentovou čekal velmi těžký úkol podávat na udržení se v zápase. Tuto výzvu i přes nepříjemný stav 15:30 ustála a po nechytatelném prasátku zařídila další pokračování. Valentová zvládla tento úkol i podruhé, ačkoli zase čelila skóre 15:30.

Po dvou a půl hodinách boje musel o vítězce českého derby rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře se obě Češky předháněly v aktivitě a sehrály parádní závěrečnou partii. Valentová se po snadnější chybě Bouzkové dostala do vedení 6:4 a měla dva mečboly. Bouzková ale oba odvrátila a znovu se musely měnit strany. Následující bod byl pro Bouzkovou hodně krutý, nechytatelné prasátko totiž znamenalo třetí mečbol Valentové. Ten už Valentová po vyhozeném returnu Bouzkové proměnila a tie-break ovládla 8:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Valentová se utkala s Bouzkovou potřetí a poprvé se jí podařilo uhrát set a najít recept. Na zkušenější krajanku nestačila loni v semifinále právě na Livesport Prague Open ani letos na trávě v Nottinghamu. Zároveň obhájkyni titulu překazila její pravidlo na tomto turnaji, jelikož Bouzková vždy buď vypadla v prvním kole, nebo získala trofej pro šampionku.

V sobotu čeká Valentovou třetí kariérní semifinále na hlavním okruhu. Loni na pražské Spartě neuspěla a na podzim v japonské Ósace naopak padla až ve finále. Její soupeřkou na pražské Štvanici bude Darja Snigurová. S Ukrajinkou se střetla jen předloni ve finále na ITF v Říčanech a vyhrála ve dvou setech.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Sinetlive13
24.07.2026 16:31
Štěstí přeje připraveným a Terka byla připravená dobře. Ještě 2 až 3 roky zkušeností a je další českou kandidátkou na wimbledonský titul.
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Georgino
24.07.2026 16:31
V práci a neviděl jsem ani balón. a teď čtu, že tam Ondra viděl nějaké skolení, jako včera. Snad to bylo legálně drženou zbraní
Terku jsou tipoval, to je prostě bojovnice, i když zatím sezóna nic moc.
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misa
24.07.2026 15:53
Marie Bouzková vyhrála na WTA Tour za celou svou dlouhou kariéru jediný tiebreak třetího setu, před sedmi lety v Číně. Ten dnešní byl osmý prohraný v řadě. S jejím bázlivým tenisem to ani jinak nejde

Dnes odehrála svůj typický zápas z dřívější doby, kdy vedla o set a brejk, potom přestala být aktivní, set prohrála. Ve třetím pak prohrávala o brejk, který si vydřela zpět. Za stavu 5-4 a 6-5 měla dvakrát 30-15, ale k mečbolu se nedostala. Pak prohraný závěrečný tiebreak, jako vždy. Na konci byla šťastná, že už v Praze nemusí dál hrát a má klid... Doufal jsem, že když je starší a má v zádech letos dva tituly, tak si bude věřit, ale bohužel jsem se mýlil...

Po neobhájení loňských bodů za titul se Marie propadne o tři nebo čtyři místa níže, potom ji čekají odpisy za semifinále pětistovky v Monterrey a 4. kolo v Pekingu. Udržet top 30 do konce sezóny bude pro ni ještě výzva.
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Serpens
24.07.2026 15:55
Marie má nejlepší sezonu v kariéře, tak klídek... Sebevědomí teď potřebuje Tereza, která paběrkuje od začátku roku.
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frenkie57
24.07.2026 16:13
No dneska bylo vidět, když pominu ten první set v předchozích duelech, jak jí ten beton svědčí, že je to prostě její povrch. Doufám, že se na nich dostane zpět na ztracenou pozici kolem toho 40místa.
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Serpens
24.07.2026 16:13
Pokud bude zdravá.
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frenkie57
24.07.2026 16:15
No jasně, to je bazální předpoklad.
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misa
24.07.2026 16:15
Valentové je 19, ta bude hrát ještě za 10 let.
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misa
24.07.2026 16:25
2022 měla lepší sezónu. Zakončila ji na 24. místě, hrála čtvrtfinále Wimbledonu, semifinále tisícovky. Porazila řadu kvalitních tenistek. Tohle letos nemá a ten jeden titul navíc není tak důležitý. Ale uvidíme, jak to Marušce půjde ve zbytku roku...
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Serpens
24.07.2026 16:29
Dva tituly jsou víc, než dílčí úspěchy třeba na větších turnajích. Žebříček je dočasný, tituly už zůstanou.
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bardunek666
24.07.2026 16:30
Tituly jsou naprosto zásadní, ty jediné si člověk nakonec nejvíc pamatuje. Podle mě lepší ukazatel kvality než nějaké semifinále tisícovky.
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misa
24.07.2026 16:06
U Marie je zázrak, že se svou povahou došla až na 21. místo. Je na ní vidět, že je jiná než většina tenistek. Chybí jí agresivita, sebevědomí, neustále o sobě pochybuje. Některé věci (jako jsou např. tiebreaky třetího setu) vzdává už předem.

Tento týden jsem se dočetl, že Marie pokračuje už nějaký čas na Floridě v magisterském studiu oboru Sportovní management. Jak píšu výše, Maruška je jiná než zbytek. Má jiné hodnoty a přílišné přemýšlení je na kurtu občas je škodě.

Dnes tam chyběl Lopez, který by ji povzbuzováním a radami možná dotáhl k výhře...

Pro mě nepochopitelně letos upustila od aktivních returnů, loni když měla brejkbol na druhý servis, tak byla skoro jistota, že jej promění. Tohle je už jenom vzpomínka...
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MilasTHFC
24.07.2026 16:23
Ja sem dneska mel pocit, hlavne ve tretim setu, ze tomu svymu tenisu veri a nepochybuje o sobe. Nevidel sem tam nejakou ustrasenost a podobne.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 16:16
bylo to klasické mnoho námahy pro nic.
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tommr
24.07.2026 15:49
Před zápasem jsem přál výhru Tereze ale během zápasu jsem přešel na stranu Marie. Mám totiž obavy že zraněná Tereza nebude schopná porazit nebezpečnou Snigurku ...
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frenkie57
24.07.2026 16:09
Koukám na ranking, jak se ty Ukrajinky pěkně zvedly. Nejlepší na 10 a 11 místě, také A. Kalinina se vrátila po delším pobytu mimo první stovku, aktivistka Oliynykova, zmíněná Snigur, Starodubceva...hm,hm.
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frenkie57
24.07.2026 16:09
Celkem sedm hráček v top100, fakt slušné.
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Serpens
24.07.2026 16:14
Finále BJKC je nalajnováno jasně
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Krisboy
24.07.2026 15:43
Skvělej zápas, parádní výměny. Až mě to donutilo přerušit sledování Tour a závěrečnej TB jsem sledoval se zatajeným dechem

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Serpens
24.07.2026 15:35
Pro Terku samozřejmě důležité vítězství hlavně z psychického hlediska. Jenže aby vůbec nastoupila do semifinále. Terka nemívá malá zranění.
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bardunek666
24.07.2026 15:32
Jak se Tereza zranila?
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frenkie57
24.07.2026 15:43
Říkala to v rozhovoru, že po prvním gemu třetího setu, když přišla ke své lavičce, tak se tam nějak doklouzla a přitom si natáhla bederní sval, ze kterého jí pak vystřelovala bolest. Říkala, že dohrála mač hlavně díky zabírajícímu prášku na bolest.
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MilasTHFC
24.07.2026 15:44
Teď je otázka, jak to bude vypadat zítra ráno no.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 15:54
bedra jsou nevyzpytatelná. Může být ok, ale i ko.
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bardunek666
24.07.2026 15:53
To nezní moc optimisticky. Škoda, že to Marie nedotáhla (z tohoto ohledu)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:43
Spis diskonfort v oblasti dolni casti zad... nakolik to bude vazne... se asi dovime tesne pred SF nebo behem neho...
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jorgge98
24.07.2026 15:31
Tereza za me nejméně sympatická česká tenistka.
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MilasTHFC
24.07.2026 15:32
Já to mám přesně naopak. Mám rád hráčky, co se nebojí jít na riziko.
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Mony
24.07.2026 15:33
Největší sympatáci promluvili
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MilasTHFC
24.07.2026 15:34
Zase by sis neměl tak vytahovat triko. Jestli si sympatický by měli spíš posoudit jiní.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 15:39
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Ela-fon-isi
24.07.2026 15:38
Marie a Tereza jsou den a noc. Obrana x útok. Divoženka x víla. Každý podle sebe
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Serpens
24.07.2026 15:39
Zbytečně se necháváš unést emocemi. Pro mě naopak, ten neustálý úsměv, ty upřímné a otevřené rozhovory... snaha bojovat... za mě jedna z nejsympatičtějších, stejně jako Marie.
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jorgge98
24.07.2026 15:41
Asi ano, já jsem sám překvapený jak moc jsem byl proti výhře Terezy. A to Maruška není moje topka z Česka.
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frenkie57
24.07.2026 15:47
Mám to úplně stejně, Terka je fajn holčina, stejně jako Maruška. Pro mě nejméně sympatická je Maki, následovaná Bárou. Ovšem jejich tenis sleduju moc rád.
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MilasTHFC
24.07.2026 15:47
Za mě nejméně sympatická Krejčíková naprosto suverénně.
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Serpens
24.07.2026 15:51
Tak když už jsme u toho, tak za mě Linda Fruhvirtová, Karolína Plíšková a Darja Viďmanová
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jih
24.07.2026 16:08
No a mně jsou volné tak nějak úplně všechny kromě té jediné... .
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frenkie57
24.07.2026 16:19
Dneska na tom kurtu v tom modrém kalhotovém kostýmu úplně zářila, usměvavá, uvolněná, moc jí to slušelo.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:30
Terezie slavi prvni vitezstvi nad Maruskou..., ktera tak konci obhajobu a Lucku Safarovou nevyrovna... ovsem dramo jako hrom... da se rict, ze Terezii zachranila paska...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:33
Terezka uz v slzach... znamenalo to pro ni hodne...
Maruska jako vzdy s usmevem jak po prohre, tak vyhre... stastna osoba :-)

Vyhrane mice
Maruska x Terezka
102 vs. 89

Padlo tak dnes prvni prekvapeni... a myslim, ze ne posledni :-)
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frenkie57
24.07.2026 15:30
Terko, tys měla ze zadečku kliku. Udělalas mi radost, velká gratulace.
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Mony
24.07.2026 15:33
Odvážným štěsťí přeje. Jakápak klika!
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frenkie57
24.07.2026 15:48
No, šla do toho fest, od druhého setu úplně jiná hráčka.
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Mac
24.07.2026 15:30
prasátka rozhodla
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MilasTHFC
24.07.2026 15:31
Je to tak, ono se totiž hrálo na 2 míčky.
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Mac
24.07.2026 15:41
tak bylo to v dost důležitých situacích. a šťastného to povzbudi, smolare naopak...
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MilasTHFC
24.07.2026 15:43
Žádná smůla ani štěstí neexistuje. Každá událost má nějakou šanci na výskyt. Když padne šestka na kostce nebo tě potká nehoda, jde o matematickou pravděpodobnost, ne o "smůlu" či "štěstí".
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 16:06
pravděpodobnost je hodně diskutabilní. Už jsem to tu s někým rozebíral. Těch překvapení, kdy se stala statisticky mizivě pravděpodobná událost, jsem zažil překvapivě dost.
Tak spíš vidím matematickou pravděpodobnost a štěstí jen jako jiná označení stejného jevu.
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MilasTHFC
24.07.2026 16:07
Jasne, ale ty ses malickej vzorek. Musis to brat celkove, matematicky.

Vse na svete je otazka pravdepodobnosti. Smula a stesti opravdu neexistuji, nicem na svete, tak to proste je.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 16:36
to je nepodstatné, že já jsem jen malý vzorek, to ja každý... Ale také každý má pro každou věc jinou pravdepodobnost a to se pak matematici zapotí.
Prostě vědci tyto jevy nazývají pravděpodobnost, jiní zas štěstí.
Ale lépe zní štěstí, když dojde k výjimečně pravděpodobnému jevu.

Jinak i moje mladá, po nějakém tom roku se mnou, musela uznat, že mně se těch velmi nepravděpodobných událostí stává příliš.

Důležitější tedy spíš je, jestli jde o pravděpodobnost objektivní, tedy v nějakém velkém rámci nebo subjektivní, která se týká pouze jednoho subjektu a jím vnímaných jevů.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 16:39
správně tedy smůla/štěstí nebo 0/1
jak píšeš...
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MilasTHFC
24.07.2026 16:39
Všechno, co se děje, je jen a jen o pravděpodobnosti.
Ano, 1 člověk z XY lidí při přechodu přes přechod na zelenou bude přejet autem...
Je to smůla, nebo štěstí? Ne, není, je to matematická pravděpodobnost, nic víc.
Existuje jen jedno - menší či větší pravděpodobnost...

Pokud budeš přejdeš přes přechod na zelenou 100x nebo 10000x, je to rozdíl.
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Mac
24.07.2026 16:08
kdyby ty pojmy neexistovali, nebyly by ani ta slova v jazyce to popisující... matematická pravděpodobnost to je, ale z velké části nepravděpodobna, a když se prihodi v určitý moment, může zápas dost změnit...
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MilasTHFC
24.07.2026 16:22
To je argument???? Takze to, pro co existuje slovo, pro tebe automaticky existuje?
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MilasTHFC
24.07.2026 15:30
Já stejně nechápu, proč se někdo omlouvá za to, že trefí míček do kurtu o pásku. Je to součást hry. To je jako, kdyby se hráčky omlouvali, že trefí lajnu
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Mac
24.07.2026 15:32
protože to tak nechtěl, kdežto na lajnu většinou míří...
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MilasTHFC
24.07.2026 15:33
Vždy se snažíš hrát úder co nejtěsněji nad páskou. Je logický, že ji občas trefíš. Většinou ti ale nepomůže.
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Mac
24.07.2026 15:48
záleží na úderu, ale osobně jsem se nikdy nesnažil mířit co nejblíž nad sako... snad jen při kraťasu...
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MilasTHFC
24.07.2026 15:50
Jo a je logické, že hráčka, co hraje silově, tu pravděpodobnost pomoci pásky má větší. Ty přehazovačky od Marie se ti spíš vrátí zpátky.
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frenkie57
24.07.2026 15:32
Je to holt taková slušnost, ale v zásadě máš pravdu.
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MilasTHFC
24.07.2026 15:33
Jo, já to samozřejmě takhle chápu. Ale je to blbost
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Serpens
24.07.2026 15:29
Terka může děkovat všem nebesům, všem svatým... ten zápas málem nedala v hlavě a nakonec se na ni štěstí usmálo.
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MilasTHFC
24.07.2026 15:31
Žádný štěstí se na nikoho neusmálo, šla si pro tu výhru, chtěla zakončovat výměny. Já mám tenhle přístup rád.
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Serpens
24.07.2026 15:33
To prasátko po tom, co nevyužila dva mečboly a momentum bylo na straně Marie, prostě velké štěstí je
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MilasTHFC
24.07.2026 15:51
Štěstí ani smůla ve skutečnosti neexistuje.
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misa
24.07.2026 15:31
Může poděkovat hlavně ustrašené Marii.
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frenkie57
24.07.2026 15:56
Nepřišla mi zase až tak moc ustrašená, byla hodně aktivní, chodila si pro fiftýny na síť, kde byla téměř neomylná. Ustrašená byla jenom,když jí nevyšel první serv, tak se bála udělat chybu a poslala tam nadýchaný balónek, který Terka celkem bez problémů okamžitě zabíjela, takže to vlastně příšlo na stejno, jako kdyby udělala DF.
Od druhého setu to byl krásně vyrovnaný zápas dvou stylů, obrana vs. útok.
Dneska holt slavil útok.
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misa
24.07.2026 16:19
Za stavu 5-4, 30-15 měla Marie dva returny, kdy se vůbec nesnažila hrát. To je přesně ten stav, kdy má nezkušenou soupeřku přitlačit a nezmohla se na nic. Tiebreak ani nemá smysl komentovat.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:28
Maruska 2 odvracene MB, a potom prasatko Kuzlete... uf...
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MilasTHFC
24.07.2026 15:18
Moc bych to dneska přál Terezce...
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frenkie57
24.07.2026 15:17
Od druhého setu je to skvělý zápas. Urputný boj.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:13
Posledni jejich vzajemny zapas tady v Praze skoncil 7:5 ve druhem setu pro Marusku... no muze se opakovat - s bonusovym jednim setem pro Terku...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:16
Ovsem tohle dramo skonci tajbrejkem... lepsi zakonceni si tenisovi divaci ani nemohli v derby prat :-)
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aligo
24.07.2026 15:11
Marie teď opravdu skvěle extrémně zkušeně Snad to dotáhne!!
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MilasTHFC
24.07.2026 15:03
Valentova nezvlada ty klicove okamziky. Nedojde si vic do kurtu a necha se utavit.
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Serpens
24.07.2026 15:02
Terko Terko... tak tohle zase opláčeš...
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frenkie57
24.07.2026 16:26
Oplakala
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:00
Maruska k sobe... Delej neco! :-)
Tabor Marusky se s touhle hrackou jiste nenudi... disponuje fenimenalnim citem pro dramata. :-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:00
*fenomenalnim
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:02
Hlavne na odvraceni BP je opravdu uz vycvicena v kariere velmi dobre... :-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:05
Maruska by mela dostavat od poradatelu specialni bonus... min. 1 % procento z prodeje listku... divaci si to na tribune uziji a je tam slusna sance, ze to bude delsi nez bezny Shakespearuv dramat v divadle... a dokonce s bonusem, ze divak nevi jak to dopadne na rozdil od proflakleho Williama :-)
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misa
24.07.2026 16:21
Uvítal bych ve většině zápasů výhru 6-2, 6-1. O žádné dramata jsem nikdy nestál :)
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MilasTHFC
24.07.2026 14:53
Bouzkova to uplne v pohode otoci.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:43
Marusce je asi souperky lito, ze je limitovana a musi dohrat s fyziem v zadech... :-)
Je to opravdu hodna tenistka... :-)
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Serpens
24.07.2026 14:46
Jestli ji nechá vyhrát a zařídí tak, že se úplně dodělá v dalším zápase, tak moc hodná není
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misa
24.07.2026 14:42
Marie absolutně nezvládá roli favoritky. Každý druhý servis hraje Tereze do forhendu, která jí tam sype winner za winnerem
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:44
Maruska si dela starosti o Terezii... tak to radeji hraje na ni, aby se ta Terka nezrakvila uplne :-)
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tommr
24.07.2026 14:28
Tereza si bere MTO takže je asi dobojováno ...
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Serpens
24.07.2026 14:26
Stará dobrá kyčel? Tak to je průser.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:30
to není moc stará kyčel
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Serpens
24.07.2026 14:32
záleží, jestli to je to původní zranění, kvůli kteérmu málem skončila.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:45
to chápu, jen říkám, že ta její kyčel moc stará není
Problém je v bederce, nejspíš natažený sval...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:31
zada
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:26
Terezie MTO
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tommr
24.07.2026 14:14
Je mi celkem jedno kdo vyhraje ale doufal jsem že nedojde na třísetovou bitvu. Vítězka dnešního derby tak bude mít nevýhodu proti odpočaté Snigurce ...
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MilasTHFC
24.07.2026 14:19
S timhle ja nesouhlasim. Obe hracky od Wimbledonu meli dva tydny volno, takze jsou za me naprosto v pohode.
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tenisman1233
24.07.2026 14:22
Zatím se hraje hodinu a půl a žádný dlouhý zápas to nebude.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:02
No, blizi se konec druheho setu... Terezka nema co ztratit... jde do toho po hlave:-) Takze mame malou brejkovanou... ale nemyslim si, ze to Terka ted hned zavre...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:07
no... ted Marus hodne pasivni... a prenechala Terezii momentum...
Terezka tak urvala svuj prvni set proti Marusce v H2H... divaky to jiste potesi :-)
Hur s misou... tohle ho asi nepotesi... ale na trisetove bitvy by mel byt jiz dobre vytrenovany :-)
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misa
24.07.2026 14:08
Marii myšlení nikdo nezmění. Stačí pár míčku v její neprospěch a přestane hrát a jen žalostně čeká na chyby soupeřky, které většinou nepřijdou...
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frenkie57
24.07.2026 14:12
V závěru setu byla ustrašená fest, hlavně to bylo vidět na servisu.
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misa
24.07.2026 14:24
Ale proč? Ve 28 letech hraje čtvrtfinále 250, což zažila už x-krát...
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tommr
24.07.2026 14:30
obhajoba titulu na domácím turnaji je asi na psychiku náročnější ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:14
Kuzle se ale take pekne kouslo... :-) hraje vic uvolneneji... ve tretim bychom tak meli videt slusnou tenisovou bitvu...
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:33
kůzle doskákalo až k MTO
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:37
no jo, zada jsou previt... a nevypada to... ze leky a masaz zabraly... ted asi prijde ultimatni hra na riziko.. ted by se ji hodilo zahajit akci pod krycim nazvem Ostapenko... ;-)
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 16:14
nakonec painkiller udělal svoji špinavou práci a Terka závěr, i se štěstím, zvládla lépe.
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MilasTHFC
24.07.2026 13:59
Tereza má tolik, tak 175 cm? Jako není to vysoká hráčka, ale stejně by ten servis mohl víc psát. Tohle je skoro jak Errani.
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frenkie57
24.07.2026 14:13
To je její největší slabina. Snad na tom zapracuje.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:37
trvá to, trvá... Ale dneska to je možná díky té bederce.
Obávám se nejhoršího scénáře - dnes se kousne a vyhraje a do dalšího zápasu nenastoupí
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:38
Tak jak by mela jinou souperku... mozna, ale ta Marus ji vse dobehne... to bude mit hodne tezke i jak se kuzle poradne kousne... ;-)
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misa
24.07.2026 13:50
Marie neumí odehrát jediný zápas v klidu. Její velký problém je, že když vede, přestane být aktivní, myslí si, že už to nějak doběhá a začne být zle
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:56
Ale ted si na returnu otevirala kurt - jak nic... :-))
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misa
24.07.2026 14:02
Marie si vůbec nevěří, což je vidět při každém druhém servisu
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:08
No jo... mame treti set... zajimave jiste pro derby... a divaky...
pro tebe asi ne... a take asi ne pro Lindu, ktera tak musi cekat dalsi set na slavnostni ceremonial...
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:40
kdybych si zjistil, že před ceremoniálem hraje Maruška, ani bych neuvažoval o tom tam vyrazit.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:40
:-))
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:48
Terezka ted predvadi dobrou hru i na saku se dari pekne drajvoleje... deby by si minimalne ten tajbrejk zaslouzilo...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:49
wow, brejk... Terezie tajbrejk nechce, bojuje o karierni set proti Marusce... :-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:41
Maruska to nakopla ale take paradne... pekne zakonceni na saku... misa ma jiste radost... chvile na ktere ceka :-) (v tom se mu rozhodne nedivim...:-)
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misa
24.07.2026 13:51
Na síti hezké, ale jinak to vypadá na tři sety...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:57
No ja si myslim, pri tech zkusenostech Marusky a jejich schopnosti na returnu... ze to spis vypada na tajbrejk... a to bude mit jeste kuzlatko Terezka stesti, jak to vyjde... ;-)
Ten set pro Terezii by byl velky jeji uspech...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:59
Ikdyz ted si Terezie casteji na returnu vyslapne hloubeji do kurtu a ty returny jsou nechytatelne... ale stale si myslim, ze spis ta zkusenost zvitezi...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:27
Hra Terezky se uplne rozsypala... ted uz muze hrat i uvolneneji... trebas jeste zdramatizuje tohle jednoznacne derby pro Marii...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:33
No prosim :-) Tereza bojuje... uz ma 4 gemy urvane v derby! ;-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:18
No Marus nedava zatim moc Terezii sanci... je videt, ze na ni umi... ;-)
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tommr
24.07.2026 13:19
jj zatím je to dost jednostranný ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:42
zkusenost dominuje... Terezka je jeste takove tenisove kuzlatko :-) ale snazi se... bojuje...
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misa
24.07.2026 13:20
Doufám v podobný druhý set :)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:22
V to doufaji i nekteri netrpelivi fans na tribunach, kteri cekaji na prichod Noskove s talirem :-))
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Vlk-v-trave
24.07.2026 12:43
Do roka a do dne :-)
25.7.25 v Praze Tereza neudelala proti Marii ani set... (na trave letos take ne) ale vratme se na hard... vse hovori jasne pro Marusku... Terezie bude muset predvest jiny vykon nez ve vsech cz derby, ktere ji moc nejdou dobre. Da se predpokladat, ze Maruska se letost dostane do dalsiho SF... a zkompletuje tak ucast v SF na vsech povrsich.
Terezie musi dnes hodne prekvapit, bude muset prolomit zed :-)))
pekny uspech bude uz jak vezme Marii set...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:04
Zatim bez prekvapeni... Marus skvele vyuziva silu uderu Terezky... takze bude muset spis cekat na nejake chyby Marus...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:05
Trebas 2x DFko, ktere ted Marus na servu predvedla...
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tommr
24.07.2026 13:21
dvojchyby jsou to jediný v čem je Tereza lepší než Marie. To na výhru stačit nebude ...
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