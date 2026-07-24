Zraněná Valentová nečekaně ovládla nervózní derby! V Praze skolila obhájkyni titulu Bouzkovou
Bouzková – Valentová 6:2, 4:6, 6:7
Úvodní minuty českého souboje mezi Bouzkovou a Valentovou žádné drama nenabídly. Obě aktérky si snadno držely servis a první komplikace se objevily až ve čtvrtém gamu. Bouzková donutila Valentovou k chybám, mladší z Češek pak spáchala dvojchybu a obhájkyni titulu dovolila tři brejkboly v řadě. Bouzková aktivní hrou proměnila hned první šanci a vedla 3:1.
Bouzková měla s potvrzením brejku potíže a Valentová si na returnu vypracovala náskok 30:0. Zkušenější z obou aktérek ovšem manko i díky chybám krajanky zlikvidovala. Valentová se však ke svému prvnímu brejkbolu po dvojchybě krajanky přece jen dostala. Bouzková v ten moment selhala znovu a další dvojchybou odevzdala servis.
Loňskou šampionku ale nemuselo selhání mrzet dlouho. Pořád totiž byla mnohem jistější ve výměnách, těžila z dalších chyb Valentové a čistou hrou vedení o brejk obnovila. Další brejk už Bouzková potvrdila a při skóre 5:2 měla tři šance na to, aby set uzavřela. Stačila jí hned první příležitost na returnu, jelikož Valentová spáchala další chyby a dál bojovala s nervozitou.
Po debaklu v úvodním setu se Valentová vydala na toaletu. Po pauze zvýšila agresivitu, nicméně k lepšímu výkonu jí to nepomohlo a z její rakety přicházely další chyby. Bouzková dokonce začala druhé dějství dvěma čistými hrami a vyhrála už 15 bodů v řadě. Bouzková tak měla za pouhých 42 minut v zádech náskok setu a brejku.
Valentová se za tohoto stavu uklidnila, hrozivou sérii prohraných fiftýnů přerušila a dostala se ke dvěma brejkbolům. Bouzková však zachovala chladnou hlavu a obě hrozby suverénně odvrátila. Valentová se ale odmítla vzdát, sehrála dva povedené body po sobě a brejku se přece jen dočkala. Následně si poprvé od začátku utkání uhájila servis a srovnala na 2:2.
Bouzková nápor Valentové přibrzdila, nicméně mladší z Češek už byla definitivně v zápase, snažila se diktovat výměny, byla mnohem aktivnější a dál držela s favoritkou krok. Po srovnání na 3:3 se Valentová propracovala vítězným returnem k dalšímu brejkbolu a famózním bekhendem z obrany jej proměnila.
Valentové se však brejk potvrdit nepovedlo. Bouzková vytáhla aktivnější hru a po chybě Valentové z bekhendu si ztracené podání okamžitě vzala zpět. Mladší z českých tenistek se ale rozhodit nenechala, stále trestala druhý servis nasazené jedničky a po dalším brejku si zajistila možnost druhý set dopodávat. Šanci nepromarnila a po 80 minutách zajistila pokračování utkání.
Bouzková působila v závěru druhého setu hodně nervózně, hlavně ve chvílích, kdy musela přes druhý servis. Vstup do posledního dějství však zvládla a bez větších komplikací si vyhrála podání. Mnohem víc práce měla na servisu Valentová, ale game přes shodu ustála.
Vzápětí se do problémů dostala i Bouzková, ale brejkbol Valentové odvážnou hrou odvrátila. Za stavu 1:2 ze svého pohledu si Valentová vyžádala zřejmě kvůli potížím se zády ošetření. I přes zdravotní problém zařídila Valentová vyrovnání na 2:2, i když bylo vidět, že ji zdravotní problém na podání limituje.
Hned poté přišel nečekaný brejk. Bouzková měla vedení 40:15 na servisu, ale Valentová uspěla se svými agresivními údery a po čtyřech bodech v řadě to byla ona, kdo jako první získal v rozhodující sadě brejk. Bouzkové se ale podařilo včas ztrátu dohnat. V osmém gamu zahodila náskok 40:0, ovšem využila po chybě krajanky celkově pátý brejkbol a srovnala na 4:4.
Kritickou devátou hru nakonec lépe zvládla Bouzková. Po několika nervózních chybách přežila dva brejkboly po sobě a Valentovou čekal velmi těžký úkol podávat na udržení se v zápase. Tuto výzvu i přes nepříjemný stav 15:30 ustála a po nechytatelném prasátku zařídila další pokračování. Valentová zvládla tento úkol i podruhé, ačkoli zase čelila skóre 15:30.
Po dvou a půl hodinách boje musel o vítězce českého derby rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře se obě Češky předháněly v aktivitě a sehrály parádní závěrečnou partii. Valentová se po snadnější chybě Bouzkové dostala do vedení 6:4 a měla dva mečboly. Bouzková ale oba odvrátila a znovu se musely měnit strany. Následující bod byl pro Bouzkovou hodně krutý, nechytatelné prasátko totiž znamenalo třetí mečbol Valentové. Ten už Valentová po vyhozeném returnu Bouzkové proměnila a tie-break ovládla 8:6.
Valentová se utkala s Bouzkovou potřetí a poprvé se jí podařilo uhrát set a najít recept. Na zkušenější krajanku nestačila loni v semifinále právě na Livesport Prague Open ani letos na trávě v Nottinghamu. Zároveň obhájkyni titulu překazila její pravidlo na tomto turnaji, jelikož Bouzková vždy buď vypadla v prvním kole, nebo získala trofej pro šampionku.
V sobotu čeká Valentovou třetí kariérní semifinále na hlavním okruhu. Loni na pražské Spartě neuspěla a na podzim v japonské Ósace naopak padla až ve finále. Její soupeřkou na pražské Štvanici bude Darja Snigurová. S Ukrajinkou se střetla jen předloni ve finále na ITF v Říčanech a vyhrála ve dvou setech.
Komentáře
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Terku jsou tipoval, to je prostě bojovnice, i když zatím sezóna nic moc.
Dnes odehrála svůj typický zápas z dřívější doby, kdy vedla o set a brejk, potom přestala být aktivní, set prohrála. Ve třetím pak prohrávala o brejk, který si vydřela zpět. Za stavu 5-4 a 6-5 měla dvakrát 30-15, ale k mečbolu se nedostala. Pak prohraný závěrečný tiebreak, jako vždy. Na konci byla šťastná, že už v Praze nemusí dál hrát a má klid... Doufal jsem, že když je starší a má v zádech letos dva tituly, tak si bude věřit, ale bohužel jsem se mýlil...
Po neobhájení loňských bodů za titul se Marie propadne o tři nebo čtyři místa níže, potom ji čekají odpisy za semifinále pětistovky v Monterrey a 4. kolo v Pekingu. Udržet top 30 do konce sezóny bude pro ni ještě výzva.
Tento týden jsem se dočetl, že Marie pokračuje už nějaký čas na Floridě v magisterském studiu oboru Sportovní management. Jak píšu výše, Maruška je jiná než zbytek. Má jiné hodnoty a přílišné přemýšlení je na kurtu občas je škodě.
Dnes tam chyběl Lopez, který by ji povzbuzováním a radami možná dotáhl k výhře...
Pro mě nepochopitelně letos upustila od aktivních returnů, loni když měla brejkbol na druhý servis, tak byla skoro jistota, že jej promění. Tohle je už jenom vzpomínka...
Maruska jako vzdy s usmevem jak po prohre, tak vyhre... stastna osoba :-)
Vyhrane mice
Maruska x Terezka
102 vs. 89
Padlo tak dnes prvni prekvapeni... a myslim, ze ne posledni :-)
Tak spíš vidím matematickou pravděpodobnost a štěstí jen jako jiná označení stejného jevu.
Vse na svete je otazka pravdepodobnosti. Smula a stesti opravdu neexistuji, nicem na svete, tak to proste je.
Prostě vědci tyto jevy nazývají pravděpodobnost, jiní zas štěstí.
Ale lépe zní štěstí, když dojde k výjimečně pravděpodobnému jevu.
Jinak i moje mladá, po nějakém tom roku se mnou, musela uznat, že mně se těch velmi nepravděpodobných událostí stává příliš.
Důležitější tedy spíš je, jestli jde o pravděpodobnost objektivní, tedy v nějakém velkém rámci nebo subjektivní, která se týká pouze jednoho subjektu a jím vnímaných jevů.
jak píšeš...
Ano, 1 člověk z XY lidí při přechodu přes přechod na zelenou bude přejet autem...
Je to smůla, nebo štěstí? Ne, není, je to matematická pravděpodobnost, nic víc.
Existuje jen jedno - menší či větší pravděpodobnost...
Pokud budeš přejdeš přes přechod na zelenou 100x nebo 10000x, je to rozdíl.
Od druhého setu to byl krásně vyrovnaný zápas dvou stylů, obrana vs. útok.
Dneska holt slavil útok.
Tabor Marusky se s touhle hrackou jiste nenudi... disponuje fenimenalnim citem pro dramata. :-)
Je to opravdu hodna tenistka... :-)
Problém je v bederce, nejspíš natažený sval...
Terezka tak urvala svuj prvni set proti Marusce v H2H... divaky to jiste potesi :-)
Hur s misou... tohle ho asi nepotesi... ale na trisetove bitvy by mel byt jiz dobre vytrenovany :-)
Obávám se nejhoršího scénáře - dnes se kousne a vyhraje a do dalšího zápasu nenastoupí
pro tebe asi ne... a take asi ne pro Lindu, ktera tak musi cekat dalsi set na slavnostni ceremonial...
Ten set pro Terezii by byl velky jeji uspech...
25.7.25 v Praze Tereza neudelala proti Marii ani set... (na trave letos take ne) ale vratme se na hard... vse hovori jasne pro Marusku... Terezie bude muset predvest jiny vykon nez ve vsech cz derby, ktere ji moc nejdou dobre. Da se predpokladat, ze Maruska se letost dostane do dalsiho SF... a zkompletuje tak ucast v SF na vsech povrsich.
Terezie musi dnes hodne prekvapit, bude muset prolomit zed :-)))
pekny uspech bude uz jak vezme Marii set...