České semifinále nebude. Bejlek po slabším výkonu končí, postupuje rakouská hvězdička
Taggerová – Bejlek 6:3, 6:4
Obě aktérky se snažily hrát hodně aktivně a hlavně Taggerová byla agresivnější agresivnější tenistkou na kurtu. Úvod zápasu byl nicméně naprosto vyrovnaný, hráčky si hlídaly servis a Bejlek před první přestávkou vedla 2:1.
První komplikace na podání řešila rakouská hvězdička. Dokonce pustila domácí hráčku do luxusního vedení 40:0. Všechny čtyři brejkboly včetně série tří hrozeb však zlikvidovala a bylo srovnáno na 2:2.
Bejlek se musela poprvé obávat o servis až v sedmém gamu. Po dvojchybě pustila soupeřku na shodu a po dalších dvou chybách šla do vedení 4:3 s brejkem Taggerová. Česká favoritka měla v těchto minutách slabší chvíli, udělala několik zbytečných chyb a Rakušanka i přes shodu celkem hladce upravila na 5:3.
V závěru úvodního setu už Bejlek úplně odpadla. České hráčce se nedařilo vůbec nic a Taggerové koncovku hodně usnadnila. Na manko 3:5 nedokázala nijak zareagovat a ani soupeřku nedonutila k tomu, aby si musela sadu dopodávat.
Další šance na brejk spálila Bejlek hned v úvodním gamu druhé sady. Ačkoli se na všechny tři brejkboly české tenistky hrálo, nedokázala využít ani svou čtvrtou, pátou a šestou šanci v tomto utkání. Vzápětí přišel trest a aktivnější Taggerová třetí ze série svých brejkbolů proměnila. Rakušanka tak vedla už o set a brejk.
Bejlek, která začala mít potíže se stehnem, se konečně dočkala brejku ve třetí hře, když Taggerová i kvůli vlastním chybám ztratila podání čistou hrou a teprve podruhé za celý turnaj si prohrála servis. Vzápětí se Češce podařilo srovnat na 2:2 a ještě vykřesat naději na obrat.
Zatímco v předchozím kole předvedla Bejlek fenomenální výkon, v pátečním čtvrtfinále jen marně hledala recept a předvedla možná i vinou zdravotního problému podprůměrné představení. Taggerová byla ve všech ohledech lepší a zaslouženě si vypracovala náskok 5:3.
Domácí naději se poté ještě podařilo zápas zdramatizovat. Taggerové nedovolila duel dopodávat a snížila na 4:5. Bejlek ale skóre srovnat nedokázala a nepomohly jí ani dva odvrácené mečboly. Agresivní Rakušanka se dostala ke třetí šanci a tu už po snadné chybě Češky proměnila.
Bejlek nastupovala jako favoritka, jelikož Taggerovou před týdnem v Aténách snadno přehrála. České semifinále na letošním Livesport Prague Open však nezajistila a znovu po roce skončila na domácím turnaji ve čtvrtfinálové fázi. Tu zatím překročila na hlavním okruhu pouze letos v únoru na pětistovce v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro šokující triumf.
Taggerová, finalistka loňského podniku WTA v Jiujiangu a svěřenkyně vynikající bývalé italské tenistky Francescy Schiavoneové, se dostala do semifinále na WTA Tour podruhé. Talentovaná rakouská teenagerka a loňská šampionka juniorského French Open bude v sobotním duelu soupeřkou Barbory Krejčíkové, nebo Dominiky Šalkové.
Komentáře
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Začíná reálně hrozit finále bez Češek ...
Trebas se jednou dockame turnaje v CR z nejlepsim a nejprirozenejsim tenisovym povrchem :-))
Dneska se Tagger dobre pripravila, naopak Sara se asi ani necitala fyzicky top.
Valentova x Snigur
Tagger x ?
Chybi uz posledni semifinalistka, tak doufam, ze zustanem na vlne prekvapani, jak uz prisla... :-)
Hlavně ať to Bára rychle udělá a nic jí nezačne tahat. Z tý Rakušanky i Ukrajinky začíná mít člověk strach.
Sara stale ve hre...
Ale na oslavu jednorucaku se tesim :-)