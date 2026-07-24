České semifinále nebude. Bejlek po slabším výkonu končí, postupuje rakouská hvězdička

DNES, 17:28
Aktuality 27
WTA PRAHA - Sára Bejlek mohla zařídit ryze české semifinále na Livesport Prague Open a výrazně zvýšit šanci na českou šampionku. Po slabším výkonu a zahozených šancích však podlehla 3:6, 4:6 rakouské hvězdičce Lilli Taggerové, kterou před týdnem snadno porazila.
Profily hráčů
Bejlek Sara
Tagger Lilli
Sára Bejlek opět končí v Praze ve čtvrtfinále (© ČTK / Kamaryt Michal)

Taggerová – Bejlek 6:3, 6:4

Obě aktérky se snažily hrát hodně aktivně a hlavně Taggerová byla agresivnější agresivnější tenistkou na kurtu. Úvod zápasu byl nicméně naprosto vyrovnaný, hráčky si hlídaly servis a Bejlek před první přestávkou vedla 2:1.

První komplikace na podání řešila rakouská hvězdička. Dokonce pustila domácí hráčku do luxusního vedení 40:0. Všechny čtyři brejkboly včetně série tří hrozeb však zlikvidovala a bylo srovnáno na 2:2.

Bejlek se musela poprvé obávat o servis až v sedmém gamu. Po dvojchybě pustila soupeřku na shodu a po dalších dvou chybách šla do vedení 4:3 s brejkem Taggerová. Česká favoritka měla v těchto minutách slabší chvíli, udělala několik zbytečných chyb a Rakušanka i přes shodu celkem hladce upravila na 5:3.

V závěru úvodního setu už Bejlek úplně odpadla. České hráčce se nedařilo vůbec nic a Taggerové koncovku hodně usnadnila. Na manko 3:5 nedokázala nijak zareagovat a ani soupeřku nedonutila k tomu, aby si musela sadu dopodávat.

Další šance na brejk spálila Bejlek hned v úvodním gamu druhé sady. Ačkoli se na všechny tři brejkboly české tenistky hrálo, nedokázala využít ani svou čtvrtou, pátou a šestou šanci v tomto utkání. Vzápětí přišel trest a aktivnější Taggerová třetí ze série svých brejkbolů proměnila. Rakušanka tak vedla už o set a brejk.

Bejlek, která začala mít potíže se stehnem, se konečně dočkala brejku ve třetí hře, když Taggerová i kvůli vlastním chybám ztratila podání čistou hrou a teprve podruhé za celý turnaj si prohrála servis. Vzápětí se Češce podařilo srovnat na 2:2 a ještě vykřesat naději na obrat.

Zatímco v předchozím kole předvedla Bejlek fenomenální výkon, v pátečním čtvrtfinále jen marně hledala recept a předvedla možná i vinou zdravotního problému podprůměrné představení. Taggerová byla ve všech ohledech lepší a zaslouženě si vypracovala náskok 5:3.

Domácí naději se poté ještě podařilo zápas zdramatizovat. Taggerové nedovolila duel dopodávat a snížila na 4:5. Bejlek ale skóre srovnat nedokázala a nepomohly jí ani dva odvrácené mečboly. Agresivní Rakušanka se dostala ke třetí šanci a tu už po snadné chybě Češky proměnila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Bejlek nastupovala jako favoritka, jelikož Taggerovou před týdnem v Aténách snadno přehrála. České semifinále na letošním Livesport Prague Open však nezajistila a znovu po roce skončila na domácím turnaji ve čtvrtfinálové fázi. Tu zatím překročila na hlavním okruhu pouze letos v únoru na pětistovce v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro šokující triumf.

Taggerová, finalistka loňského podniku WTA v Jiujiangu a svěřenkyně vynikající bývalé italské tenistky Francescy Schiavoneové, se dostala do semifinále na WTA Tour podruhé. Talentovaná rakouská teenagerka a loňská šampionka juniorského French Open bude v sobotním duelu soupeřkou Barbory Krejčíkové, nebo Dominiky Šalkové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

27
Přidat komentář
MilasTHFC
24.07.2026 18:04
Tagger vyhrala jen o 10 micku vic. Je to nahoda a stesti, ze vyhrala si myslimz
Reagovat
tommr
24.07.2026 17:36
Sára dneska zklamala. To byl od ní úplně jinej level než před týdnem v Aténách ...
Začíná reálně hrozit finále bez Češek ...
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 17:34
Mnoho si jiste pralo ciste ceske SF, ale zapomnelo se, ze se nehraje na trave :-)
Trebas se jednou dockame turnaje v CR z nejlepsim a nejprirozenejsim tenisovym povrchem :-))
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 17:31
Lili Tagger postupuje a tak uvidime v SF jednorucak :-)
Dneska se Tagger dobre pripravila, naopak Sara se asi ani necitala fyzicky top.

Valentova x Snigur
Tagger x ?

Chybi uz posledni semifinalistka, tak doufam, ze zustanem na vlne prekvapani, jak uz prisla... :-)
Reagovat
tommr
24.07.2026 17:39
já už žádný další překvapení nechci. Za jinejch okolností bych Dominice přál ale s ohledem na to že v příštím kole číhá Tagger je třeba aby postoupila zkušenější Bára ...
Reagovat
Frick
24.07.2026 17:31
Týden od sebe, stejný povrch a výsledek jako noc a den.

Hlavně ať to Bára rychle udělá a nic jí nezačne tahat. Z tý Rakušanky i Ukrajinky začíná mít člověk strach.
Reagovat
Krisboy
24.07.2026 17:28
Lilli smile
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 17:31
:-)
Reagovat
com
24.07.2026 16:52
Bejelková překazí Krejči samé české derby
Reagovat
tommr
24.07.2026 16:57
a možná překazí i ryze české finále ...
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 16:50
Sara ma dnes zatim k vitezstvi daleko... Lily si dnes na Saru vyslapla obihanym Fh... a to funguje... Tagger v laufu...
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 16:54
Stacilo Tagger pochvalit a hned z fh kiksy :-))
Sara stale ve hre...
Reagovat
Ondra979
24.07.2026 16:44
co tam vyvadi?? skoda no
Reagovat
frenkie57
24.07.2026 16:50
Dneska to neklapne, Sára nehraje dobře.
Reagovat
Ondra979
24.07.2026 16:52
jj, videl jsem kousek, a radsi presel na TdF..dnes to asi nevyjde coz je fakt skoda
Reagovat
Krisboy
24.07.2026 16:35
Skvěle, Lili!
Reagovat
Serpens
24.07.2026 16:33
Sára zatím učebnicově neefektivní utkání. V tom je holt tenisové počítání neúprosné.
Reagovat
tommr
24.07.2026 16:15
To je škody! Vedení 40:0 na returnu se musí využívat ...
Reagovat
tommr
24.07.2026 16:29
a pak se nechá brejknout ze stavu 40:15 ...
Reagovat
MilasTHFC
24.07.2026 16:41
Určitý lidi tady by to nazvali smůlou
Reagovat
Ondra979
24.07.2026 16:45
tak treba Marus dnes mela jednoznacne smulu, bez toho prasatka mohla mit MP ona..tohle proste byl pesek ale to se nekdy stava
Reagovat
MilasTHFC
24.07.2026 17:04
smula neexistuje, smir se s tim
Reagovat
Ondra979
24.07.2026 17:09
tak urcite..jaka je asi pravdepodobnost, ze souperka trefi v boji o MP prasatko..hodne hodne mala, a kdyz se to stane, tak je to prave stesti/smula..tak to je, muzeme se bavit o mire stesti nebo smuly, ale ne, ze neni, nebo jsi tak hloupy??
Reagovat
tommr
24.07.2026 15:42
Přichází šlágr dne! Doufám že Sáře zbylo dostatek sil a s Tagger si poradí stejně jednoznačně jako před týdnem v Aténách ...
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 15:46
Rekl bych, ze slagr dne je za nama :-)
Ale na oslavu jednorucaku se tesim :-)
Reagovat
tommr
24.07.2026 16:03
já naopak doufám že ten jednoručák se ukáže jako rozhodující slabina ...
Reagovat
Vlk-v-trave
24.07.2026 16:06
tak jiste... Sara ji ho asi zase rozbije... ale ja spis myslim oslavu... ze jako vubec s nim jeste nekdo hraje:-)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist