Díky za ty krásné kulisy. Štvanice se otevřela právě včas, mohla hostit setkání generací

DNES, 10:56
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Páteční den na pražské Štvanici prozářilo slunce. Tak nějak symbolicky. Byl to den, kdy do konečně znovuotevřeného svatostánku českého tenisu dorazily dvě výjimečné osobnosti. A zároveň se hrálo parádní české derby, které se možná i trochu nechtěně stalo reklamou na právě probíhající turnaj Livesport Prague Open.
Profily hráčů
Nosková Linda
Valentova Tereza
Bouzková Marie
Grandslamové šampionky Linda Nosková a Hana Mandlíková (© Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz))

Štvanice 86 žije ve vzpomínkách a někteří pamětníci si nostalgicky připomínají moment, kdy se Martina Navrátilová po letech v emigraci, ještě v době železné opony, znovu představila v domovině.

Štvanice 26 pro změnu ukazuje, kam se český tenis za 40 let posunul a jak i díky odkazu dnešních legend sbírá úspěchy. Ikonický centrkurt u Vltavy tleskal báječnému českému souboji Terezy Valentové a Marie Bouzkové, a poté i šampionce, která před zaplněné tribuny přinesla wimbledonskou trofej.

Linda Nosková s wimbledonskou trofejí na Livesport Prague Open.Linda Nosková s wimbledonskou trofejí na Livesport Prague Open. (@ ČTK / Šimánek Vít)

Linda Nosková si přitom možná uvědomila, že v Praze dvakrát padla ve finále. Vítězství v nejslavnějším turnaji světa ale všechno přebilo.

Aplaus pro ni byl logický. Vždyť triumf skromné dívky z Valašska na travnatém grandslamu stále doznívá – navíc ho umocnil fakt, že se ve finále střetla s krajankou Karolínou Muchovou. Mimochodem, krátce předtím, než wimbledonský talíř přinesla ukázat do arény, přivítal dvojici úspěšných tenisových kamarádek na Pražském hradě sám prezident Petr Pavel.

Karolína Muchová, prezident ČR Pavel Petr a Linda Nosková.Karolína Muchová, prezident ČR Pavel Petr a Linda Nosková. (@ ČTK / Deml Ondřej)

Ale zpět na Štvanici. V útrobách ikonického stadionu, v zákulisí a ve stínu tenisových bojů, proběhly další emotivní chvíle. Do vznikající Síně slávy, která během pražského turnaje připomíná 40. výročí výjimečného ročníku Poháru federace, dorazila Hana Mandlíková, vítězka čtyř grandslamů a jedna z tehdejších hrdinek.

Bylo samozřejmě logické, že se Nosková s Mandlíkovou musí setkat. Možná spolu řešily i to, že dnes dvacetiletá Linda dobyla trofej, která Hance nikdy souzena nebyla.

Výjimečná a stále vitální dáma, jež v osmdesátých letech minulého století patřila díky vytříbené technice úderů k absolutní špičce, však bere věci s nadhledem. Má totiž úplně jiné zásluhy. Devět let trenérsky pomáhala Janě Novotné, která pod jejím vedením Wimbledon vyhrála. A právě od Novotné pak čerpala know-how současná hvězda a další šampionka z All England Clubu Barbora Krejčíková.

Linda Nosková a Hana Mandlíková.Linda Nosková a Hana Mandlíková. (@ Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz))

Mandlíková svou kariérou i víceméně západním přístupem k tenisu možná nechtěně, ale zcela přirozeně inspirovala další generace dívek, které se snažily a stále snaží prorazit v neúprosném světě tenisu. A zdá se, že se to daří.

Nejde jen o čtyři české grandslamové trofeje získané čtyřmi různými hráčkami v posledních pěti letech. Český ženský tenis má v záloze i další nesmírně silnou vlnu tenistek.

A po letech konečně také turnaj v hlavním městě, na báječném místě, který díky svým kulisám získává na prestiži i zájmu.

Užívejme si to. Není to samozřejmost. Vždyť 16 let kvůli zdánlivě nepochopitelnům důvodům centrkurt chátral a velký tenis se na něm hrát nemohl.

A buďme pyšní.

Tomáš RambousekTomáš Rambousek (@ Livesport)
Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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