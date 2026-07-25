České finále v Praze se nekoná. Valentová zahodila šance, sen překazila agresivní Ukrajinka

DNES, 15:32
Aktuality 34
WTA PRAHA - Tereza Valentová měla skvěle rozehrané semifinále Livesport Prague Open, ale po zahozených šancích i náskoku v úvodním setu nakonec podlehla Darje Snigurové 6:7, 3:6. Ukrajinská tenistka tak překazila možnost českého finále a poprvé si na hlavním okruhu zahraje o titul.
Profily hráčů
Snigur Daria
Valentova Tereza
Tereza Valentová bojuje o finále v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Valentová – Snigurová 6:7, 3:6

Valentová bojovala v závěru čtvrtfinálové bitvy s obhájkyní titulu Bouzkovou se zraněním zad, ale v úvodu duelu se Snigurovou nebylo vidět, že by ji cokoli limitovala. Česká tenistka začala snadným gamem na servisu, hladce si uhájila i další podání a během první přestávky vedla 2:1.

Ve čtvrté hře se Snigurová kvůli dvěma dvojchybám dostala do problémů a nabídla Valentové dva brejkboly v řadě. Ukrajinka ale se svými plochými agresivními údery našla recept, odvrátila celkem tři hrozby a srovnala. Češka pak dovolila soupeřce dotáhnout se z 0:40 na shodu a poprvé musela bojovat o vlastní servis. Brejkbol však nenabídla a šla opět do vedení.

Snigurová měla potíže na podání i za stavu 2:3 a tentokrát už se brejku nevyhnula. Po dvou chybách vytáhla Valentová skvělý return a pak nechytatelným prasátkem proměnila hned první ze tří šancí. Vzápětí ale udělala několik chyb i česká hráčka, pustila Ukrajinku k prvním brejkbolům a dvojchybou ji vrátila do boje o úvodní set.

Valentová ovšem zareagovala výborně, přidala na agresivitě a okamžitě vedení o brejk obnovila. Navíc byla při skóre 5:3 jeden game od zisku první sady. Snigurová se však vůbec nenechala rozhodit, znovu zahájila rychlopalbu a konec úvodního dějství i díky famóznímu prohozu na brejkbol nedovolila. Následně s přehledem zvládla kritický game a srovnala na 5:5.

Těsně před potenciálním tie-breakem předvedla Valentová to nejlepší ze svého repertoáru a vlastní agresivitou si vypracovala vedení 30:0. Snigurová ale nezaostávala, game otočila a vynutila si zkrácenou hru. Valentová po dvojchybě za stavu 2:2 umístila forhend na čáru a strany se měnily při nerozhodném skóre 3:3. Snigurová, která i nadále střídala vítězné údery s chybami, se dostala k setbolu jako první. Stačil jí hned ten úvodní a tie-break ovládla 7:4.

Po náročném a hodinovém setu ve vysokých teplotách se Valentová vydala do útrob stadionu. Vypadalo to na hladký úvodní game pro Snigurovou, ale Češka se dotáhla z 0:40 na shodu a po další chybě soupeřky zaznamenala nečekaný brejk. Jenže Valentová ani na třetí pokus nedokázala brejk potvrdit a zase Ukrajince nepříjemnou situaci usnadnila.

Snigurové hned poté hrozila další ztráta servisu, avšak tentokrát brejkbol vyřešila a vedla 2:1. Valentová se dostala do úplně stejné situace a i ona si navzdory brejkbolové hrozbě dokázala podání vyhrát. Češku zvládnutý těžký game povzbudil a po excelentních úderech měla na returnu náskok 30:0. Ukrajinka ale i v tomto případě nepříznivé skóre otočila.

Valentová naopak pustila soupeřku k brejkbolu i v dalším gamu na podání. Stejně jako předtím hrozbu smazala, tentokrát dokonce dvě, a dál držela s agresivní Ukrajinkou krok. Trápení obou aktérek na servisu pokračovalo a v sedmé hře se Češka dostala ke třem brejkbolům v řadě. Jenže Snigurová opět prokázala silnou psychickou odolnost a znovu brejk nepřipustila.

Za stavu 3:4 si Valentová po dlouhé době mohla snadno vyhrát servis. O náskok 30:0 však přišla a po další chybě nabídla Snigurové brejkbol. Opět však zareagovala výborně. Na větší počet chyb ale přece jen doplatila a ukrajinská hráčka po dvojchybě odskočila na 5:3. Snigurová nezaváhala a bezmála dvouhodinovou bitvu ukončila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Valentová tak neúspěšně bojovala o své druhé kariérní finále na hlavním okruhu. Jediné dosavadní si zahrála loni na podzim v japonské Ósace a znovu po roce ztroskotala na Livesport Prague Open v semifinále. Před rokem na pražské Spartě podlehla krajance a pozdější šampionce Bouzkové.

Snigurová se probila do semifinále na nejvyšší tour podruhé v sezoně a zároveň v kariéře, v únoru v rumunské hale byla nad její síly domácí hvězda Sorana Cirsteaová. Prvního finále se dočkala nyní na pražské Štvanici a o největší titul se v neděli porve s Barborou Krejčíkovou, nebo Lilli Taggerovou. V žebříčku má už teď jistý debut v nejlepší padesátce.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

34
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Dave6969
25.07.2026 16:55
Terka v prvním setu hrála výborně škoda že to nedotáhla, navíc je to fakt kočka
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tommr
25.07.2026 15:48
Zásadní chyba byla už to že Marie pustila Terezu dál. Marie by si s tou riskantně hrající Ukrajinkou poradila spíš než Tereza ...
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Serpens
25.07.2026 15:50
Pochybuju. Jen by se otáčela za letícími míčky.
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tenisman1233
25.07.2026 15:44
Terka dnes i po celý turnaj hrála velmi dobře a myslím že už to bude jen lepší.
Do října skoro nic neobhajuje a tak by se mohla dostat do top 40,je jí jen 19 let.
Musí ale zlepšit 1. a 2.podání,tam to není dobré.
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baba
25.07.2026 15:40
Tereza jela pořád to samé, i když jí to evidentně nešlo a Snigur si v tom libovala. Chtělo to prostě mnohem pestřejší hru , kraťasů málo, loby žádné, Nejde o sílu, ale chtělo to více rozhejbat soupeřku. Tuhle střílečku prostě Snigurka vyhrála, protože Tereza dělala více chyb. Ale snahu a bojovnost nemohu upřít
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Serpens
25.07.2026 15:40
Možná trochu chtělo ubrat těch forhendových růžků.
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EllNino
25.07.2026 15:44
Hra na hru a v té Snigur porazit nemohla, Tereza byla příliš jednotvárná
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Serpens
25.07.2026 15:33
Nemá smysl se nějak pozastavovat na tím poněkud vabank stylem, který Snigurové ze statistického hlediska občas musí přinést ovoce (dvakrát, třikrát za sezónu), a vyšlo to zrovna na Prahu. Mnohém víc mě mrzí, že Terka nehrála vůbec špatně, dobře returnovala, dobře rozdávala míče, navzdory včerejšímu zranění se držela a dobře se pohybovala, jenže podání, kvůli kterému se dostává prakticky pod permanentní tlak, její veškeré nadprůměrné schopnosti, kterých má více než dost, v podstatě anuluje. Jak to musí být frustrující, když na kurtu doslova žerete beton, necháváte na kurtu všechno, aby to nakonec jenom kvůli podání bylo všechno k ničemu, jakoby nic z toho neexistovalo. To se pak přelévá do herní (ne)pohody, jak bylo znát například ve většině druhé sady. Není to ani zdaleka jen dnešní zápas.
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EllNino
25.07.2026 15:34
Miso klid :) Maruška příště vyhraje :)
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Serpens
25.07.2026 15:39
Srovnání naštěstí poněkud pokulhává Byť ji sleduju víc než ostatní, takhle intenzivně fakt ne
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EllNino
25.07.2026 15:43
Já vím, jen mi to přijde jako přes kopírák jako včerejší misovy lamentace :)
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Tomas_Smid_fan
25.07.2026 15:41
určitě se z toho poučí
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EllNino
25.07.2026 15:31
Kdo tu včera žehral na dvojí semifinálovou účast a neúspěch, bude asi ještě hodně rád, aby Bára nakonec turnaj vyhrála

Lehké to nebude
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Georgino
25.07.2026 15:30
Nedaří se
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tommr
25.07.2026 15:22
Další trojitej brejkbol nevyužitej ...
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Sinuhet1
25.07.2026 15:09
Snigurova neni lehka souperka
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tommr
25.07.2026 14:44
Tereza celej set vede a nakonec to stejně prohraje. V TB od stavu 4:3 čtyři chyby za sebou ...
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wymwsze
25.07.2026 14:49
Jen aby to finále nebylo nakonec bez české účasti. To by bylo umění s 11 hráčkami v hlavní soutěži a s 5 nejvýše nasazenými.
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tommr
25.07.2026 14:59
je velmi pravděpodobný že to tak dopadne. Tereza na soupeřku nestačí a unavená Bára další dva těžký zápasy nezvládne ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 15:00
Já tipuji, že Bára s vypětím všech sil dá SF ve 3 setech, ale finále už nezvládne.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 15:01
Proti Ukrajince samozřejmě.
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Serpens
25.07.2026 14:40
Terka bez prvního podání celý set, a druhé podání je trestáno způsobem odpovídajícím závažnosti té jeho nekvality. Ten servis je průser, průser, průser.
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EllNino
25.07.2026 14:43
Koukám, že každá Češka tu má svého misu :))
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 14:45
S takovým podáním bude ráda za druhou půlku první stovky. Je úsměvné, jak ji tady někteří prorokovali grandslam.
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Diabolique
25.07.2026 15:50
Ja ne, ja prorokuju grandslam Bartunkove. A pohodove TOP50 Bejlek. U te Terezy fakt nevim, jen doufam ze nepujde cestou FruLindy.
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tommr
25.07.2026 14:22
Ani druhej brejk nedokázala Tereza potvrdit. S tímhle jen těžko vyhraje ...
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Serpens
25.07.2026 14:22
Obě hráčky na servisu jsou skoro bezbranné. Snad Tereza využije výhodu, že podávala první.
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tommr
25.07.2026 14:15
Tohle teda Tereza pěkně pokonila. Když konečně vydře brejk tak ho soupeřce hned daruje zpátky dvojchybou ...
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The_Punisher
25.07.2026 14:14
I Terky škoda, že co rychle ziska, to vzapeti hned ztrati.
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Serpens
25.07.2026 14:00
To tam nebude Snigurové takhle padat celý zápas, že ne?
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tommr
25.07.2026 14:06
to je bohužel pro ní typický. Není to žádná špičková atletka ale má strašně šikovný ruce ...
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dadaft
25.07.2026 13:21
OT
Dívám se teď na čtyřhru a už je vlastně normální, že se podává z druhého a někdy i z třetího nadhozu .................. nesnáším to.
Do velkého tenisu to přinesla Bára Krejčíková a teď už se nám to pořádně rozmohlo. A je to fakt otravné.
Někdy se řeší, jestli nepovolit teče při servisu. Kvůli urychlení hry. Já bych spíš zakázal opakované nadhozy. Jeden a dost. Jak(ý) si to nadhodíš, takový to máš.
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The_Punisher
25.07.2026 13:25
Mozna s vyjimkou silnejsiho vetru, kdy te to objektivne negativne ovlivnit muze. Na druhou stranu to musi vzejit ze strany hracu samotnych ...
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EllNino
25.07.2026 13:55
Vzpomeň na Ivanovič a Dementěvu :))
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