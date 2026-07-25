Češi v akci, sobota 25. 7. Bude české finále? Krejčíková je favoritka, Valentová může mít problém

VČERA, 20:45
Aktuality 21
Barbora Krejčíková a Tereza Valentová mohou v sobotu zajistit české finále na Livesport Prague Open. Na pražské Štvanici absolvují semifinále také Lucie Havlíčková s Laurou Samson ve čtyřhře a pokusí se obhájit loňský výsledek. Gabriela Knutsonová vstoupí do kvalifikace na pětistovce ve Washingtonu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková bude bojovat o finále v Praze (© James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

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Krejčíková a Valentová o české finále

Letošní ročník Livesport Prague Open by mohl mít v neděli české finále. Chybí poslední krok, který musí v rámci sobotního semifinálového programu udělat bývalá šampionka Barbora Krejčíková a jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony Tereza Valentová. Obě budou mít zahraniční soupeřku.

Krejčíková po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové poprvé na turnaji nepotkává krajanku. V semifinále se utká s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou, která stejně jako česká hvězda neztratila set a ve čtvrtfinále vyřadila Sáru Bejlek. Krejčíková bude i v tomto zápase obrovskou favoritkou, a pokud si udrží současnou formu, měla by protáhnout aktuální neporazitelnost na devět zápasů.

Valentová to může mít podstatně těžší. Během náročné české bitvy ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu Marií Bouzkovou totiž bojovala se zraněním zad a není jasné, v jaké kondici proti Darje Snigurové nastoupí. Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou, ale vzhledem ke zmíněnému jsou šance docela vyrovnané. Ukrajinka navíc v posledních dvou kolech dominovala a může být nebezpečnou soupeřkou.

Ještě před semifinále dvouhry se uskuteční boj o poslední místo ve finále deblové soutěže. Lucie Havlíčková s Laurou Samson jsou posledními českými nadějemi a pokusí se obhájit loňskou finálovou účast. V cestě jim stojí elitní deblistky Hao-Ching Chan a Miju Katóová.

 

WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | T. Valentová (5-ČR) – Snigurová (8-Ukr.)
15:00 | Krejčíková (2-ČR) – Taggerová (Rak.)

• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Havlíčková/Samson (ČR) – H. Chan/Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.)

 

WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Kempenová/Panovová (1-Belg./-)

 

WTA 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:30 | Knutsonová (ČR) – Shuai Zhang (1-Čína)

 

ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Loof/Uesugi (Niz./Jap.)

 

ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Sisková (6-ČR) – Kostovičová (2-Srb.)

• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Soboljevová/Zelníčková (4-Ukr./SR)

 

ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/Mackenzie (Pol./Něm.)

 

ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Stankovičová/Seničová (1-Srb.)

 

J300 BYTOM (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:30 | T. Heřmanová/Zajíčková (1-ČR) – Hermannsová/Sanonová (Dán./Fr.)

 

J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Wirgler (4-ČR) – Smirnov (1-Est.)

• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – Hiemann/Szary (4-Něm./Pol.)

• Čtyřhra dívky - finále •
09:30 | Bidziliaová/Havelková (3-ČR) – M. Visočanská/V. Visočanská (4-Lot.)

 

J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | Ajdukovicová/Benáčková (1-Kan./ČR) – Jerkovičová/Kovačevičová (2-Chorv./Bosna)

 

J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Halfarová (4-ČR) – Tekerová (2-Maď.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Halfarová/Z. Sziklaiová (2-ČR/Maď.) – Hargašová/Sedláková (3-SR)

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Kodada (ČR) – Fernandez Vinas (Dom. rep.)
18:00 | Volín (ČR) – čeká na soupeře


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

21
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Frick
25.07.2026 01:48
A obecně - berete ty dvě český v účasti v SF jako úspěch? Za mě je to spíše na hraně - to obsazení turnaje bylo opravdu slabý a podpora domácích fans měla aspoň jednu z dvojice Bartunková - Bejlek do toho SF dostat taky. Bohužel - nesedlo to oboum, možná i nebyly 100% fit?
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LiJ
25.07.2026 06:32
Slabý komentář.
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tommr
25.07.2026 01:24
"Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou ... "

Podle mě by Tereza nebyla proti Snigur výraznou favoritkou ani kdyby byla stoprocentně fit. A se zraněním bude jasná outsiderka ...
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LiJ
25.07.2026 06:30
Paráda, vítězka je nasnadě
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Frick
25.07.2026 01:15
https://www.tenisportal.cz/hrac/pastikova-573bf/

Chvíli jsem si říkal, zda tato 18 letá hráčka není dcerou Michaely Paštikový (ex WTA #89), ale její herní aktivita v čase narození Julie to logicky vylučuje.
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Georgino
25.07.2026 00:31
Magor.
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Georgino
25.07.2026 00:30
Magor.
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Frick
25.07.2026 01:16
Ivan Jirous?
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Frick
24.07.2026 22:54
OT: Lze nějak specifikovat důvod toho generačního gapu mezi Vondroušovou a Vidmanovou, kdy se asi 45 měsíců nenarodila tenistka, co by to dotáhla aspoň do TOP 200? Do roku 1999 se nedostal do TOP 100 max. tak jeden ročník (1997, 1991, 1988...).

Třeba hospodářská krize kolem roku 2009-10, kdyby tyhle holky byly v kritickém věku a prostě nebyla finanční podpora?

Vlastně kolem roku 2019 někdo sejčkoval, že tzv. "po Markétě tam nikdo není" nebo tyto obavy nijak zvlášt nebyly?
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falcon_heavy
24.07.2026 23:42
Prostě i přes nesporné kvality české tenisové školy nejsme schopni každoročně produkovat top hráčky. Víc bych za tím nehledal.
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Frick
25.07.2026 01:29
Tak zas naopak já bych za ročníky 2004-08 jako důvod jejich úspěnosti viděl to, že tyhle holky (a jejich rodiče) inspirovaly úspěchy hraček od roku 2011 dále. Samozřejmě - je obecně více líbivé hledat důvody úspěchů než důvody neúspěchů.
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Georgino
25.07.2026 00:26
Já docela koukám, jak tyhle věci někoho vůbec napadnou a má vůli o tom přemýšlet dál.
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Frick
25.07.2026 01:25
Je to prostě anomálie. Pokud někdo má v hlavách ročníky narození hráček, tak mi přijde logické, že někoho napadne, že vlastně mezi Vondroušovou a Noskovou tam, s vyjímkou Čechorusandy Viďmanový, nikdo není. Gap 65 měsíců.
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Frick
25.07.2026 01:34
Vlastně to bude znamenat, i s BANem Markéty, že cca přští dvě sezony nebudeme mít hráčky středního věku kolem 25 let.
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Frick
25.07.2026 01:35
Vlastně i nyní - Bouzkový UŽ bylo 28 let, Noskový JEŠTĚ nebylo ani 22...
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EllNino
25.07.2026 08:52
To je Frick no, po Štvanici zase zmizí
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Vlk-v-trave
25.07.2026 10:08
:-))
Behem turnaje frickova stvanice na mlade rodice aby rodily hodne holek... a nepodcenovalo se to... mohl by si udelat propagacni stanek v arealu za zvyseni porodnosti a presmerovani deti z jinych sportu na tenis... :-))
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tenisman1233
24.07.2026 22:14
Jannik Sinner a Novak Djokovič se odhlásili z Montrealu a to znamená, že turnaj je pro všechny otevřený.
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com
24.07.2026 20:59
https://www.sport.cz/clanek/tenis-proc-jsem-tady-divila-se-noskova-u-kontroverzniho-tematu-americky-web-se-haji-5507470

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paprikovygulas_
24.07.2026 22:20
Za titulok by sa ani miestny titulkar nehanbil. Ten zase použil Sabalenku, propošle jej niekto článok?
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LiJ
25.07.2026 06:31
Nechceš dostat po hlavě od Irenky?
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