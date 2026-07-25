Češi v akci, sobota 25. 7. Bude české finále? Krejčíková je favoritka, Valentová může mít problém
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 24. 7. | čtvrtek 23. 7. | středa 22. 7. | úterý 21. 7. | pondělí 20. 7. | neděle 19. 7. | sobota 18. 7.
Krejčíková a Valentová o české finále
Letošní ročník Livesport Prague Open by mohl mít v neděli české finále. Chybí poslední krok, který musí v rámci sobotního semifinálového programu udělat bývalá šampionka Barbora Krejčíková a jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony Tereza Valentová. Obě budou mít zahraniční soupeřku.
Krejčíková po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové poprvé na turnaji nepotkává krajanku. V semifinále se utká s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou, která stejně jako česká hvězda neztratila set a ve čtvrtfinále vyřadila Sáru Bejlek. Krejčíková bude i v tomto zápase obrovskou favoritkou, a pokud si udrží současnou formu, měla by protáhnout aktuální neporazitelnost na devět zápasů.
Valentová to může mít podstatně těžší. Během náročné české bitvy ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu Marií Bouzkovou totiž bojovala se zraněním zad a není jasné, v jaké kondici proti Darje Snigurové nastoupí. Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou, ale vzhledem ke zmíněnému jsou šance docela vyrovnané. Ukrajinka navíc v posledních dvou kolech dominovala a může být nebezpečnou soupeřkou.
Ještě před semifinále dvouhry se uskuteční boj o poslední místo ve finále deblové soutěže. Lucie Havlíčková s Laurou Samson jsou posledními českými nadějemi a pokusí se obhájit loňskou finálovou účast. V cestě jim stojí elitní deblistky Hao-Ching Chan a Miju Katóová.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | T. Valentová (5-ČR) – Snigurová (8-Ukr.)
15:00 | Krejčíková (2-ČR) – Taggerová (Rak.)
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Havlíčková/Samson (ČR) – H. Chan/Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.)
WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Kempenová/Panovová (1-Belg./-)
WTA 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:30 | Knutsonová (ČR) – Shuai Zhang (1-Čína)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Loof/Uesugi (Niz./Jap.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Sisková (6-ČR) – Kostovičová (2-Srb.)
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Soboljevová/Zelníčková (4-Ukr./SR)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/Mackenzie (Pol./Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Stankovičová/Seničová (1-Srb.)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:30 | T. Heřmanová/Zajíčková (1-ČR) – Hermannsová/Sanonová (Dán./Fr.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Wirgler (4-ČR) – Smirnov (1-Est.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – Hiemann/Szary (4-Něm./Pol.)
• Čtyřhra dívky - finále •
09:30 | Bidziliaová/Havelková (3-ČR) – M. Visočanská/V. Visočanská (4-Lot.)
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | Ajdukovicová/Benáčková (1-Kan./ČR) – Jerkovičová/Kovačevičová (2-Chorv./Bosna)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Halfarová (4-ČR) – Tekerová (2-Maď.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Halfarová/Z. Sziklaiová (2-ČR/Maď.) – Hargašová/Sedláková (3-SR)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Kodada (ČR) – Fernandez Vinas (Dom. rep.)
18:00 | Volín (ČR) – čeká na soupeře
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Podle mě by Tereza nebyla proti Snigur výraznou favoritkou ani kdyby byla stoprocentně fit. A se zraněním bude jasná outsiderka ...
Chvíli jsem si říkal, zda tato 18 letá hráčka není dcerou Michaely Paštikový (ex WTA #89), ale její herní aktivita v čase narození Julie to logicky vylučuje.
Třeba hospodářská krize kolem roku 2009-10, kdyby tyhle holky byly v kritickém věku a prostě nebyla finanční podpora?
Vlastně kolem roku 2019 někdo sejčkoval, že tzv. "po Markétě tam nikdo není" nebo tyto obavy nijak zvlášt nebyly?
Behem turnaje frickova stvanice na mlade rodice aby rodily hodne holek... a nepodcenovalo se to... mohl by si udelat propagacni stanek v arealu za zvyseni porodnosti a presmerovani deti z jinych sportu na tenis... :-))