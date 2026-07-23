Češi v akci, pátek 24. 7. Krejčíkovou i Bouzkovou čeká derby! Zařídí Bejlek české semifinále?
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 23. 7. | středa 22. 7. | úterý 21. 7. | pondělí 20. 7. | neděle 19. 7. | sobota 18. 7.
Pět Češek o semifinále v Praze
Celkem pět českých tenistek bude bojovat o postup do semifinále Livesport Prague Open a minimálně dvě z nich budou na turnaji pokračovat. Páteční čtvrtfinálový program totiž nabídne hned dvě domácí derby.
Barbora Krejčíková bude čelit krajance i ve třetím zápase. Po skalpech Lindy Fruhvirtové a Lucie Havlíčkové, kterým shodně povolila šest gamů, ji čeká kvalifikantka Dominika Šalková. Zatímco Krejčíková dotáhla jedinou předchozí čtvrtfinálovou účast na tomto podniku k titulu (2021), Šalková je ve čtvrtfinále pražské akce WTA poprvé. Nyní sedm utkání neporažená Krejčíková bude i tentokrát jasnou favoritkou.
Mnohem vyrovnanější bitvu by mohla nabídnout repríza loňského semifinále mezi obhájkyní titulu Marií Bouzkovou a Terezou Valentovou. Dvojnásobná šampionka Bouzková je mírnou favoritkou a Valentovou porazila loni na pražské Spartě i letos na trávě v Nottinghamu ve dvou setech. Bouzková nicméně nemá nejlepší formu a trápila se s Jessicou Bouzasovou i Carol Youngsuh Leeovou.
Hodně sledovaný bude i čtvrtfinálový zápas Sáry Bejlek, která může zajistit české semifinále s Krejčíkovou, nebo Šalkovou. V posledních dnech konečně chytla formu po dlouhém trápení a už na druhém turnaji v řadě postoupila mezi nejlepší osmičku. Šanci na další vítězství má velmi solidní, protože vyzve Lilli Taggerovou, kterou před týdnem jednoznačně přehrála v Aténách.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Bouzková (1-ČR) – T. Valentová (5-ČR)
14:00 | Bejlek (3-ČR) – Taggerová (Rak.)
15:30 | Krejčíková (2-ČR) – Šalková (ČR)
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Dartová/Lumsdenová (4-Brit.)
WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Kulambajevová/Semenistá (Kaz./Lot.)
13:30 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Schunková/Stuseková (Něm.)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Paris/Pieczonka (1-Brit./Pol.)
ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bartoň (ČR) – Kašnikowski (Pol.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Niklas-Salminen/Vrbenský (1-Fin./ČR) – Jans/Visker (3-Niz.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Sisková (6-ČR) – Soboljevová (3-Ukr.)
16:15 | Paštiková (ČR) – Kostovičová (2-Srb.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Bayerlová/Šebestová (3-ČR) – Kučmová/Laboutková (2-ČR)
ITF W50 HORB (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:00 | Nilssonová/Suchá (Švéd./ČR) – Nguyenová Tanová/S. Sakellaridiová (2-Fr./Řec.)
18:00 | Mandelíková/Tranová (4-ČR/Niz.) – D. Back/S. Park (1-Korea)
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Hejtmánková/Kuhlová (ČR/Něm.) – Nijkampová/Vogtová (Niz./Něm.)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Siniakov (6-ČR) – Perot (2-Fr.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – I. López/Nikles (3-Šp./Švýc.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Kumstát (ČR) – Erhard (2-Fr.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Motsnyy/Zakaria (USA/Egypt)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Dorofejevová-Rybasová/Golovinová (-)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:30 | Jak. Kusý (5-ČR) – R. Pérez (Šp.) 5:2 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Hettlerová (3-ČR) – Farkašová (13-SR)
09:00 | Švíglerová (15-ČR) – Popová (2-Rum.)
09:00 | Zajíčková (1-ČR) – Balová (Tur.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:30 | T. Heřmanová/Zajíčková (1-ČR) – Sekerková/C. Vázquezová (ČR/Šp.)
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | V. Svobodová (1-ČR) – Karatogmaová (Tur.)
11:00 | Benetková (ČR) – Von Brücková (Něm.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Dari Dušková/Vokrojová (4-ČR) – Greinertová/Selingová (1-Něm.)
13:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (3-ČR) – Karatogmaová/Nurmachanová (2-Tur./Kaz.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Wirgler (4-ČR) – Maskolaitis (8-Lit.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Bidziliaová (ČR) – Vaitkevičiutéová (Lit.)
10:30 | Dufková (3-ČR) – Debická (7-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:30 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Bidziliaová/Havelková (3-ČR) – Šmotolochová/Szwedaová (Švýc./Pol.) 6:1, 0:1 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Bichirová/Višňovská (Rum./ČR) – Minevová/Stojčkovová (Bulh.)
* bude se hrát i semifinále
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
11:30 | Šebek (ČR) – Mikuš (SR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Ajdukovicová/Benáčková (1-Kan./ČR) – Carová/Rebičová (Chorv.)
J30 SOLUŇ (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
07:30 | Dufek (ČR) – Ivan (7-Rum.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:00 | Dufek/Figurovskij (ČR/-) – Bernitsas/Gakopoulos (4-Řec.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Nantlová (ČR) – Seliukaitéová (6-Lit.)
09:00 | Halfarová (4-ČR) – Paliczkaová (Pol.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Messerli/Žiška (4-Švýc./ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Halfarová/Z. Sziklaiová (2-ČR/Maď.) – Kovariová/K. Szabóová (Něm./Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bojim se tý Ukrošky. Jak v tý Praze hraje?
Já asi Vál-END-ový - Zoubková v Praze už vyhrála, letos už vyhrála dvě 250-tky, Vál-END-a nemá v kariéře žádnej.
Pokud se to nepovede, tak doufám, že bude Vál-END-a se chovat pragmaticky a objíždět smradlavé asijské 250-tky, haby už něco vyhrála taky.
Předchozí dva zápasy byly těžce vybojované, ale Marie jiné skoro nehraje. Svou kvalitu ukázala v koncovkách všech čtyřech setů, které v Praze odehrála.
Letošní sezóna ji může vynést na dříve nemyslitelné místo žebříčku, pokud zítra uspěje, v race se posune už na 18. místo. O žebříčku se ale bude rozhodovat hlavně na zbývajících velkých turnajích...
Ale místa jsou pouze 4
Postoupit však můžou jen 3