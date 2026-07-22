Řeknu to narovinu. Kdyby se nehrálo v Česku, tak nehraju, uvedla unavená Krejčíková
"Únavu cítím. Kdyby se nehrálo v Česku, tak nehraju, to vám řeknu jakoby na rovinu," řekla Krejčíková, která dnes Havlíčkovou zdolala za hodinu a 46 minut. "Hraju, protože chci hrát tady před českými diváky. Tahle příležitost je jednou za rok a jsem za to moc ráda. Neexistuje už domácí Fed Cup nebo něco podobného, kde bychom hrály před vlastními fanoušky. Jsem tedy ráda, že tu mohu být a mohu se jim předvést, dodává to energii," uvedla nasazená dvojka.
Třicetiletá Krejčíková nepřišla v duelu s Havlíčkovou ani jednou o podání, jediný brejkbol v šesté hře první sady odvrátila. O devět let mladší soupeřce pak podání třikrát vzala. "Musím říct, že jsem nad tím úplně nepřemýšlela. Tím, jak jsem vývoj pořád dotahovala, jsem si říkala: 'Soustřeď se na to, pojď, zase to dotáhneš'. Neřešila jsem, jestli mám brejkbol, nebo ne. Prostě jsem hrála bod po bodu," líčila Krejčíková.
Předloňská wimbledonská šampionka vyřadila už druhou krajanku na turnaji. V prvním kole porazila Lindu Fruhvirtovou. "Vím, že je to těžké jak pro mě, tak pro jakoukoliv holku na druhé straně dvorce. Na druhou stranu je super, že máme tolik hráček a můžeme se takhle potkávat. Ve stovce je jich hodně a za stovkou taky. Doufám, že je to pro ně přínos. A že i když prohrají, snad jim to dá cenné zkušenosti do kariéry. Linda i Lucka jsou mladé holky a všechno mají před sebou," řekla Krejčíková.
Bývalá světová dvojka absolvovala sedmý zápas během deseti dní, snaží se i proto maximálně šetřit síly. Absolvuje jen rozehrávky, tréninky vynechává. "Žádný tréninkový režim není. Dnes jsem se byla rozehrát, ale zkrátila jsem si to čekání spánkem," řekla Krejčíková. Oproti Aténám si zvyká i na chladnější počasí. "Nemám moc na výběr, a když chci hrát, tak to nějak zvládnout musím. Zase se člověk tak nepotí. Je to prostě jiné," podotkla.
Po sedmém vítězství v řadě narazí v pátečním boji o semifinále na další Češku. Tou bude Dominika Šalková. "Mám vítěznou šňůru, ale jak jsem řekla, kdyby to nebylo tady v Česku a nehrála bych před domácími diváky, dala bych si spíše volno. Těch zápasů jsem odehrála fakt hodně a myslím si, že od návratu po zranění byly všechny turnaje těžké. Určitě by se hodilo trošku vypnout a odpočinout si před americkou částí sezony, protože ta bude složitá a náročná. Ale být tady je pro mě prestižní a stejně důležité, jako když reprezentuju Česko. Je to krásný pocit a jsem ráda, že to tělo drží," doplnila Krejčíková.
Krejčíková zvládla těžké české derby
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