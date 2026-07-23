Krejčíková zvládla těžké české derby. Po vzdorující Havlíčkové se chystá na další krajanku

DNES, 19:47
Aktuality 19
WTA PRAHA - Barbora Krejčíková i ve druhém zápase na letošním Livesport Prague Open narazila na krajanku a také tentokrát ztratila jen šest gamů. S odvážnou a vzdorující Lucií Havlíčkovou však měla mnohem víc práce než s Lindou Fruhvirtovou a po vítězství 6:4, 6:2 postoupila do čtvrtfinále. Rovněž v něm vyzve českou hráčku, jelikož ji v pátek čeká souboj s Dominikou Šalkovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Havlíčková Lucie
Barbora Krejčíková zvládla další české derby (© ČTK / Kamaryt Michal)

Havlíčková – Krejčíková 4:6, 2:6

Havlíčková nastoupila proti Krejčíkové stejně jako Linda Fruhvirtová jako jasná outsiderka. V úvodu zápasu však dokázala držet krok mnohem lépe než její krajanka. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře hrála vyrovnané výměny a ve třetí hře přežila složitější game na servisu, když musela přes shodu.

Mladší z českých tenistek nastoupila proti velké šampionce bez jakéhokoli respektu a ve všech směrech jí dokázala vzdorovat. Krejčíkové se nedařilo najít recept, a dokonce musela v šestém gamu po dělovém returnu Havlíčkové odvracet první brejkbol zápasu. Ten v delší výměně přežila a po bezmála půlhodině hry bylo srovnáno 3:3.

Hned poté musela řešit komplikace na podání Havlíčková, která v sedmém gamu udělala několik chyb a čelila stavu 15:40. Krejčíková však náskok nevyužila a ani tehdy se diváci na centrálním dvorci prvního brejku nedočkali.

Krejčíková zareagovala bezproblémovým gamem na servisu, kdežto Havlíčková se i po otočce nepříznivého skóre 0:30 zase ocitla v problémech. Tentokrát už zkušenější z Češek brejkbolovou šanci aktivní hrou využila a za stavu 5:4 měla možnost set dopodávat. Zkušená favoritka šanci nepromarnila a po 48 minutách sadu uzavřela.

V úvodním gamu druhé sady musela Havlíčková řešit další nepříjemné komplikace na servisu. Krejčíkové nabídla celkem čtyři brejkboly, ale všechny hrozby odvrátila a dál držela naději na obrat. Krejčíková si sice hájila svůj servis až na zmíněnou komplikaci v první sadě snadno, nicméně ani ona se nedokázala na returnu prosazovat a dál hledala nějaký recept, jak proti Havlíčkové dominovat.

Úspěšnější z Češek ale i tak byla o kousek lepší hráčkou na kurtu a v maratonské páté hře se propracovala k další příležitosti na brejk. Jenže Havlíčková zase zachovala v kritické chvíli chladnou hlavu a favoritku dál trápila. Krejčíková si ovšem zajistila celkově šestý brejkbol v tomto setu a ten už byl úspěšný, když krajanku donutila k chybě.

Krejčíkové se podařilo výrazněji dominovat až v závěru zápasu. Brejkem ve druhém setu Havlíčkovou nalomila a zbytek utkání už měla relativně snadný. Další brejk znamenal luxusní vedení 5:2 a takový náskok už si domácí hvězda pohlídala. České derby trvalo navzdory celkem jednoznačnému skóre hodinu a 47 minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Pro Krejčíkovou se včetně nedělního triumfu v Aténách jedná už o sedmé vítězství v řadě. Osmifinálovou fázi Livesport Prague Open překročila teprve podruhé a v roce 2021 to dotáhla v bývalém dějišti na Spartě až k titulu. Naopak Havlíčková prohrála i své třetí osmifinále na hlavním okruhu (všechna hrála na tomto turnaji) a dál čeká na první čtvrtfinále.

Rozjetá a zároveň unavená Krejčíková bude i ve třetím zápase na turnaji čelit krajance. V pátečním čtvrtfinále ji čeká souboj s kvalifikantkou Dominikou Šalkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Další čtvrtfinálové duely obstarají obhájkyně titulu Marie Bouzková s Terezou Valentovou, Lanlana Tararudeeová s Darjou Snigurovou a Sára Bejlek s Lilli Taggerovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

19
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misa
23.07.2026 20:21
Krejčíková může v Praze hrát pět zápasů v řadě s Češkami... A ve finále jí po prvním vyhraném setu dojdou síly :)
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Otmar
23.07.2026 20:18
Asi nikdo neočekával, že se Bára nechá zaskočit a tak to taky dopadlo. Ale mně se líbilo, jak Lucka hrála: podání vysoko přes 180 km/hod., dobrý ostrý forhend, bekend už ne tak, na síti doširoka, nad hlavou jsem toho moc neviděl, obranné údery žádná hrůza. Je kupodivu dost rychlá, nebojí se zkusit kraťas či lob. Hodně se toho dá vylepšit, nějaký čas na to má. Hodně se mluví o psychické labilitě a něco na tom asi bude. To se natrénovat nedá, to je jiná... Jak říkám...mně se líbilo, jak hrála a snad by to mělo jít i líp!
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pantera1
23.07.2026 20:06
Gratulka Baru . Vyhlídka na další titul se pomalu rýsuje. .
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com
23.07.2026 19:12
smile Krejča smile

LL Fruhvirtka smile
WC Havlickova smile
pripravi se
Q Salkova

Los snů smile
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Mac
23.07.2026 19:28
tak 250ka, co bys chtěl ? a kde je plíštice ?
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com
23.07.2026 19:47
se šetří, aby byla fit na 7 zápasů na US Open smile
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aape
23.07.2026 19:06
Havlinda hraje zatím sympaticky, škoda že tu úroveň nepředvádí pravidelněji, aby trochu blíž poskočila k první stovce
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Vlk-v-trave
23.07.2026 19:01
Bara zatim ergonomicka perfektni hra... Lucka to bude mit tezke,...snazi se udrzet v co nejdelsich vymenach... nedari se ji dropshoty...
... obavy Jirky Novaka na miste... (kdyby se nehralo v Praze, Bara by nehrala...) Dost respekt jak to Bara vse zvlada.
Mimo to stale verim, ze tento rocnik bude vyjimecny a poprve titul ziska kvalifikantka ;-) a tim prorazi do top100, Dominika tu ma zivotni formu... a je v laufu... sance je obrovska...
Ve QF take ocekavam utok Sary na BH :-) Lily Tagger se ted nachazi primo v ceskem oblozeni...;-)
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horska.kraslice
23.07.2026 19:11
Tak, je pravda, že turnaj už vyhrála LL, tak kvalifikantka už by taky měla mít nárok
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EllNino
23.07.2026 20:03
Barthel a Teichmann byly kvalifikantky :))
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horska.kraslice
23.07.2026 20:29
Opravdu? Tak to už je s to mojí paměti špatné.....
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horska.kraslice
23.07.2026 20:32
tou
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 20:19
A pamatuji si, že Maria Timofeeva jako LL vyhrála 250ku v Budapešti. To bylo v létě 22.
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George_Renel
23.07.2026 18:52
Bára dle svého oblíbeného scénáře. Ke konci setu přitlačit a v pohodě dopodávat.
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bardunek666
23.07.2026 18:28
Pro celkový turnaj by byla lepší výhra Báry, která by byla silnější i v případném finále, kdyby tam hrála cizinka. Lucie si holt musí počkat.
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horska.kraslice
23.07.2026 18:50
Bára musí teď hrát hlavně tak, aby si nepřivodila nějaké další zranění a mohla postupně realizovat svoji vizi návratu k úspěchu na velkém turnaji. Přání hrát v Praze si splnila, tak teď musí na to jít s rozumem, je přece po dvou vážných dlouhodobých zdravotních komplikacích (nejprve vyhřezlá ploténka, pak zlomenina v koleni !!), tak musí svoji regeneraci dávkovat rozumně. Vítězství v Praze by sice bylo příjemné, ale důležitější je zůstat zdravá. Snad se jí všechno podaří .
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bardunek666
23.07.2026 19:24
Určitě, zdraví je hlavní. :) Snad to zvládne.
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MilasTHFC
23.07.2026 18:28
Lucka Havlíčková hraje hezky, je šikovná. Co už je horší je komentář na ČT, to se nedá poslouchat.
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Mac
23.07.2026 18:15
pěkně se na to zatím kouká...
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