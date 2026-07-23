Krejčíková zvládla těžké české derby. Po vzdorující Havlíčkové se chystá na další krajanku
Havlíčková – Krejčíková 4:6, 2:6
Havlíčková nastoupila proti Krejčíkové stejně jako Linda Fruhvirtová jako jasná outsiderka. V úvodu zápasu však dokázala držet krok mnohem lépe než její krajanka. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře hrála vyrovnané výměny a ve třetí hře přežila složitější game na servisu, když musela přes shodu.
Mladší z českých tenistek nastoupila proti velké šampionce bez jakéhokoli respektu a ve všech směrech jí dokázala vzdorovat. Krejčíkové se nedařilo najít recept, a dokonce musela v šestém gamu po dělovém returnu Havlíčkové odvracet první brejkbol zápasu. Ten v delší výměně přežila a po bezmála půlhodině hry bylo srovnáno 3:3.
Hned poté musela řešit komplikace na podání Havlíčková, která v sedmém gamu udělala několik chyb a čelila stavu 15:40. Krejčíková však náskok nevyužila a ani tehdy se diváci na centrálním dvorci prvního brejku nedočkali.
Krejčíková zareagovala bezproblémovým gamem na servisu, kdežto Havlíčková se i po otočce nepříznivého skóre 0:30 zase ocitla v problémech. Tentokrát už zkušenější z Češek brejkbolovou šanci aktivní hrou využila a za stavu 5:4 měla možnost set dopodávat. Zkušená favoritka šanci nepromarnila a po 48 minutách sadu uzavřela.
V úvodním gamu druhé sady musela Havlíčková řešit další nepříjemné komplikace na servisu. Krejčíkové nabídla celkem čtyři brejkboly, ale všechny hrozby odvrátila a dál držela naději na obrat. Krejčíková si sice hájila svůj servis až na zmíněnou komplikaci v první sadě snadno, nicméně ani ona se nedokázala na returnu prosazovat a dál hledala nějaký recept, jak proti Havlíčkové dominovat.
Úspěšnější z Češek ale i tak byla o kousek lepší hráčkou na kurtu a v maratonské páté hře se propracovala k další příležitosti na brejk. Jenže Havlíčková zase zachovala v kritické chvíli chladnou hlavu a favoritku dál trápila. Krejčíková si ovšem zajistila celkově šestý brejkbol v tomto setu a ten už byl úspěšný, když krajanku donutila k chybě.
Krejčíkové se podařilo výrazněji dominovat až v závěru zápasu. Brejkem ve druhém setu Havlíčkovou nalomila a zbytek utkání už měla relativně snadný. Další brejk znamenal luxusní vedení 5:2 a takový náskok už si domácí hvězda pohlídala. České derby trvalo navzdory celkem jednoznačnému skóre hodinu a 47 minut.
Pro Krejčíkovou se včetně nedělního triumfu v Aténách jedná už o sedmé vítězství v řadě. Osmifinálovou fázi Livesport Prague Open překročila teprve podruhé a v roce 2021 to dotáhla v bývalém dějišti na Spartě až k titulu. Naopak Havlíčková prohrála i své třetí osmifinále na hlavním okruhu (všechna hrála na tomto turnaji) a dál čeká na první čtvrtfinále.
Rozjetá a zároveň unavená Krejčíková bude i ve třetím zápase na turnaji čelit krajance. V pátečním čtvrtfinále ji čeká souboj s kvalifikantkou Dominikou Šalkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Další čtvrtfinálové duely obstarají obhájkyně titulu Marie Bouzková s Terezou Valentovou, Lanlana Tararudeeová s Darjou Snigurovou a Sára Bejlek s Lilli Taggerovou.
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LL Fruhvirtka
WC Havlickova
pripravi se
Q Salkova
Los snů
... obavy Jirky Novaka na miste... (kdyby se nehralo v Praze, Bara by nehrala...) Dost respekt jak to Bara vse zvlada.
Mimo to stale verim, ze tento rocnik bude vyjimecny a poprve titul ziska kvalifikantka ;-) a tim prorazi do top100, Dominika tu ma zivotni formu... a je v laufu... sance je obrovska...
Ve QF take ocekavam utok Sary na BH :-) Lily Tagger se ted nachazi primo v ceskem oblozeni...;-)