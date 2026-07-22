Dominika do stovky patří, musí si to ale uhrát, říká o talentované Šalkové trenér Zíb
Co pro Dominiku znamená hrát domácí turnaj v Praze na Štvanici?
"Určitě je to pro ni velká příležitost. Turnaj má díky televizi, divákům a prostředí na Štvanici velkou atmosféru. Dominika ho hraje už potřetí a vždy se na něm dokázala namotivovat k dobrým výkonům. Loni vyhrála kolo, předtím měla smolný zápas ve druhém kole. To domácí prostředí jí evidentně sedí."
Některé tenistky z vyšších pater žebříčku se někdy domácím turnajům vyhýbají, třeba proto, že nejsou rády v centru pozornosti. Pro hráčky Sparty je ale účast na tomto turnaji pomocí v kariéře…
"Klub jim poskytuje výborné zázemí a velkou podporu. Majitel Tomáš Chrenek do hráček investuje a chce, aby se turnaje účastnily. Pro ty mladé tenistky je to šance ukázat se doma, zvlášť když se jim třeba během sezony úplně nedaří. Samozřejmě, že když se pak tenistka propracuje do světové špičky, může pro ni být turnaj této kategorie méně atraktivní. Ale pro holky na začátku kariéry má velký význam."
Dominika na kurtu tolik emocí neukazuje. Přesto asi vnímáte, jak hodně ho prožívá…
"Určitě ho velmi prožívá, i když to na ní samozřejmě není tolik vidět, jako na Tereze Valentové, která je hodně extrovertní. Domča je naopak introvertka, i ten její projev na kurtu je klidnější. Ale v Praze má spoustu známých, které během roku nemá možnost potkat, takže si to užívá."
Hraje dvouhru i čtyřhru, navíc je na kurtech už od soboty, kdy začala kvalifikace. Jak fyzicky náročné to pro ni je?
"Ona je na to zvyklá. Hraje singly i debly prakticky na všech turnajích, kde to jde, a na únavu si nestěžuje. Navíc je doma, má k dispozici kvalitní zázemí a regeneraci. Čtyřhra jí navíc vyhovuje i psychicky – ve dvouhře jste sami a cítíte větší tlak, zatímco v deblu máte vedle sebe parťačku. Dominika je mezi hráčkami oblíbená, často se jí samy ozývají, zda by s ní nemohly hrát."
Co rozhodlo v duelu s Océane Dodinovou, který vyhrála 6:1, 6:1?
"Důležité bylo, že chytla začátky obou setů. Dodinová hraje hodně agresivně, její hra je o tom, jestli jí to padá, nebo ne. Takže musela zůstat trpělivá, nebláznit z es a vítězných úderů soupeřky a držet si svůj plán. Hodně jí také pomohla výhra v prvním kole nad Antonií Ružičovou, s níž měla předtím negativní bilanci. Byl to zápas s holkou, která je TOP 50 a takovou nikdy předtím neporazila. To ji psychicky nakoplo."
Pokud mluvíme o žebříčku, Dominika zatím neúspěšně atakuje hranici TOP 100? Má tenhle cíl v hlavě?
"Je to pro ni velká meta, ale zároveň i stresový faktor. Už třetím rokem se pohybuje zhruba mezi 100. a 200. místem, hraje grandslamové kvalifikace, a vidí, že řada jejích vrstevnic už se do stovky dostala. To ji samozřejmě žene dopředu, ale někdy ji to i svazuje. Poslední dva roky ji navíc vždy přibrzdilo zranění."
Patří do elitní stovky?
"Tenisově rozhodně. Musí si to ale uhrát. Ono už možnost, zahrát si kvalifikace grandslamů je úspěch. Ale ty jsou zároveň velmi nemilosrdné, protože je potřeba vyhrát tři zápasy proti soupeřkám, které mají ohromnou motivaci. Věřím ale, že budoucnost má před sebou a poslední slovo rozhodně neřekla. Letos má ještě šanci a třeba už na US Open se jí postup do hlavní soutěže podaří."
A čtvrtfinálový duel? Jistě v něm potká krajanku..
"S Lucií Havlíčkovou by to bylo opravdu derby. Holky spolu vyrostly, trénují spolu od juniorek, tam by to bylo o hlavě, kdo by ho lépe zvládnul. A pokud vyhraje Bára, tak si myslím, že by si to asi užila víc. Nastoupit proti takové hráčce, doma v Praze před lidma. Byl by to zážitek, ale nebudeme předbíhat..."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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