Češi v akci, čtvrtek 23. 7. Krejčíková vyzve další krajanku! O čtvrtfinále hrají i Bartůňková a Bejlek
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková vyzve Havlíčkovou, nastoupí i Bartůňková a Bejlek
Čtyři české tenistky se ve čtvrtek pokusí rozšířit naše řady ve čtvrtfinále letošního Livesport Prague Open, do kterého už ve středu postoupily Marie Bouzková, Tereza Valentová a také kvalifikantka Dominika Šalková.
Šampionka ročníku 2021 Barbora Krejčíková bude i ve druhém zápase čelit krajance. Po jasné výhře nad lucky loserem Lindou Fruhvirtovou ji čeká premiérový souboj s divokou kartou Lucií Havlíčkovou, jež v prvním kole zaskočila Alyciu Parksovou. Krejčíková, která dorazila po triumfu v Aténách, bude jasnou favoritkou, nicméně proti Fruhvirtové ji trápil problém s nohou.
Nikola Bartůňková měla v úvodním kole nečekané potíže s Yue Yuan a výrazně prověřit ji může také další asijská hráčka Lanlana Tararudeeová, která má na kontě šest vítězství v řadě a v zádech titul z Istanbulu. Bartůňková absolvuje hlavní soutěž Livesport Prague Open poprvé, s Thajkou ještě nikdy nehrála a bude mírnou favoritkou na postup.
Do čtvrtfinále by mohla projít i Sára Bejlek. Po šokujícím prvenství v únoru v Abú Zabí ovšem neprožívá ideální období a teprve až před týdnem v Aténách znovu vyhrála dva zápasy po sobě. V prvním kole v Praze sehrála neskutečný maraton s Annou Blinkovovou a roli favoritky by měla splnit také proti Mariji Timofejevové.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Bartůňková (4-ČR) – Tararudeeová (Thaj.)
14:00 | Bejlek (3-ČR) – Timofejevová (Uzb.)
15:30 | Havlíčková (ČR) – Krejčíková (2-ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Martinsová/Ninomijaová (5-Braz./Jap.)
15:00 | Bartůňková/Šalková (ČR) – Dartová/Lumsdenová (4-Brit.)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Dietrich/Hüsler (Švýc.)
ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Palán (ČR) – Erel (Tur.)
ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Niklas-Salminen/Vrbenský (1-Fin./ČR) – Kielan/Neuchrist (Pol./Rak.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bayerlová/Šebestová (3-ČR) – Rothensteinerová/Schüllerová (Rak.)
15:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Adamsová/Dittmannová (USA/Něm.)
16:30 | Otzipkaová/Vlčková (Belg./ČR) – Soboljevová/Zelníčková (4-Ukr./SR)
17:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Kollerová/Stabauerová (Rak.)
ITF W50 HORB (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Nilssonová/Suchá (Švéd./ČR) – Gluškovová/Zaparňuková (Bulh./Ukr.)
18:30 | Mandelíková/Tranová (4-ČR/Niz.) – Daemsová/Pohleová (Něm.)
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Hejtmánková/Kuhlová (ČR/Něm.) – Alhusseinová Abdelová Azizová/Hoedtová (1-Egypt/Niz.)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Siniakov (6-ČR) – Gavrielides (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Handel/Pörtner (Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Kumstát (ČR) – Orlov (7-Ukr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Doleys/Fischer (Rak.)
15:00 | Biletič/Hrazdil (Bosna/ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Ciocanová/Kulhavá (Fr./ČR) – Breazová/Goinaová (2-Rum.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Urbanová (ČR) – Argyrokastritiová (7-Řec.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Ghirardatová/Zozayaová (It./Šp.)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Jak. Kusý (5-ČR) – R. Pérez (Šp.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Hettlerová (3-ČR) – Farkašová (13-SR)
10:30 | Švíglerová (15-ČR) – Popová (2-Rum.)
10:30 | Zajíčková (1-ČR) – Balová (Tur.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Jak. Kusý/E. D. Müller (4-ČR/Něm.) – Chelemen/R. Pérez (7-Rum./Šp.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | T. Heřmanová/Zajíčková (1-ČR) – Kardosová/Nykyforuková (Maď./Ukr.)
13:30 | Sekerková/C. Vázquezová (ČR/Šp.) – Balová/D. Popovská (8-Tur./Srb.)
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | T. Tichý (ČR) – Scheffer (3-Něm.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Benetková (ČR) – Selingová (4-Něm.)
09:30 | Holubová (ČR) – Karatogmaová (Tur.)
11:00 | V. Svobodová (1-ČR) – Fröhliová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (3-ČR) – Aurnhammerová/Lautenschlagerová (Něm.)
11:00 | Dari Dušková/Vokrojová (4-ČR) – Knorrová/Posmyková (Něm./ČR)
13:00 | Dukovová/Onnenová (ČR/Něm.) – Greinertová/Selingová (1-Něm.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Rakouš (ČR) – Balkan (Kaz.)
14:00 | Wirgler (4-ČR) – Swärd (Švéd.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:00 | Havelková (1-ČR) – Vaitkevičiutéová (Lit.)
12:30 | Bidziliaová (ČR) – Matulionytéová (Lit.)
12:30 | Dufková (3-ČR) – M. Visočanská (Lot.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
17:00 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Debická/Dufková (1-Pol./ČR) – čekají na soupeřky
18:30 | Bidziliaová/Havelková (3-ČR) – čekají na soupeřky
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Bichirová/Višňovská (Rum./ČR) – Pozdňaková/Titovová (3-)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Šebek (ČR) – Bozzanga (It.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Benáčková (2-ČR) – Kerleauová (Fr.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | B. Blažková/Reifová (3-ČR) – Carová/Rebičová (Chorv.)
16:00 | Ajdukovicová/Benáčková (1-Kan./ČR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Curovic/Jaroš (Švéd./ČR) – Hardzijevski/Mircevski (-/Belg.)
13:00 | Schmidt/Šebek (4-Něm./ČR) – Glos/Mikuš (SR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 SOLUŇ (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:30 | Dufek (ČR) – Roussos (3-Řec.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Dufek/Figurovskij (ČR/-) – Poussin/Roussos (1-Fr./Řec.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
13:30 | Žiška (8-ČR) – Sonkodi (Maď.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Halfarová (4-ČR) – Fizelová (Maď.)
13:30 | Nantlová (ČR) – Nehrijová (1-Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Skoro by se mi chtělo říct, že by bylo fajn mít v Evropě nějaký velký dojezd včetně halové tisícovky, jako mají chlapi v Paříži. Logicky by se nabízelo pro takový turnaj Německo. Na svou tenisovou tradici a ekonomickou sílu je to poněkud paradox, že 1000ku nemá.
Ale je toho více - třeba to, že Francie i Španělsko nemají aspoň jeden další WTA turnaj atp.