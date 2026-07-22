Valentová zařídila české derby! V Praze se oklepala z výprasku a skolila přemožitelku Sereny
Jointová – Valentová 6:1, 0:6, 3:6
Osmifinálový duel mezi Valentovou a Jointovou dle očekávání nabídl úplně jiný pohled než předchozí souboj Bouzkové s Leeovou. Obě aktérky se okamžitě snažily soupeřku dostat pod tlak a sledovali jsme velmi rychlé přestřelky od základní čáry.
Lepší vstup do utkání měla Australanka. Valentové se nepodařilo v úvodním gamu využít dva brejkboly a její soupeřka naopak byla ve stejné situaci na returnu úspěšná. Jointová následně upravila na 3:0 a hned v úvodu zápasu si vypracovala luxusní vedení.
Valentová měla poté solidně nakročeno k tomu, aby sérii prohraných gamů zastavila. Od stavu 30:0 však udělala několik chyb, pustila soupeřku k brejkbolu a Jointová na něj vytáhla fantastický bekhend po čáře. Vzápětí zaváhala Australanka. Rovněž ona nedokázala dotáhnout vedení 30:0 a nakonec podání ztratila. Češka se tak až po skončení pátého gamu propracovala na výsledkovou tabuli.
První získaná hra Valentovou k nijak lepšímu výkonu neposunula. Jointová měla nadále v agresivních výměnách převahu, Češce i potřetí sebrala servis a znovu odskočila o čtyři gamy. Žádné zdramatizování úvodního dějství se nekonalo a mnohem stabilnější Australanka jej získala snadno 6:1.
Valentová měla vynikající vstup do druhé sady. V úvodním gamu si poprvé v utkání vyhrála servis, následně i s pomocí chyb soupeřky získala čistou hrou brejk na 2:0 a vzápětí ho bez větších komplikací potvrdila.
Karta se obrátila o 180 stupňů. Ve druhém setu byla ve všech směrech jasně lepší česká tenistka a teď to byla ona, kdo měl na kurtu jednoznačnou převahu. Valentová po pouhých 19 minutách vedla 5:0 a Jointová se na rozdíl od ní nedokázala propracovat k získanému gamu. Velmi rychlý set tak skončil kanárem a za hodinu a pár minut přišlo na řadu rozhodující dějství.
Na začátku poslední sady mohla Valentová soupeřku definitivně zlomit. Jointová ale kritický moment ustála, když odvrátila tři brejkboly a po pěti shodách srovnala na 1:1 a dočkala se prvního gamu po zisku úvodního setu.
Jointová se touto situací definitivně vrátila zpátky do zápasu a poslední sada byla jednoznačně nejvyrovnanější. Krátce poté se po dlouhé době dostala do problémů na servisu Valentová a dvojchybou nabídla soupeřce brejkbol, na který Australanka ovšem nezvládla return.
Česká tenistka znovu zaútočila na příjmu v osmém gamu. Jointová ji po obrovské chybě na síti pustila ke dvěma brejkbolům v řadě a po další chybě dovolila Valentové podávat na vítězství. Pražská rodačka si takovou šanci ujít nenechala a rychlý třísetový zápas uzavřela.
Valentová tímto vítězstvím zařídila české derby s obhájkyní titulu Bouzkovou a zároveň postoupila do svého pátého kariérního čtvrtfinále na hlavním okruhu. To premiérové si zahrála před rokem právě v Praze, nicméně v předchozím dějišti na Spartě.
S Bouzkovou se Valentová střetla už dvakrát a set nedokázala získat v loňském semifinále v Praze ani letos v prvním kole na trávě v Nottinghamu. Zkušenější Bouzková, která si pak v obou případech došla až pro celkový triumf, bude favoritkou.
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V oceánech Země je zhruba 1,332 miliardy km3 vody (asi 1,332 × 10na21 litrů).
Kdybys ji nalil do běžných šálků o objemu 250 ml, potřeboval bys přibližně 5,3 × 10na21 šálků.
I kdybys vypil jeden šálek každou sekundu, trvalo by ti to asi 170 bilionů let, tedy více než 10 000× stáří vesmíru.
Jinač mám pochopitelně radost, že se z toho Terka oklepala a vyhrála (dnes v práci, tu a tam jen pohled do livescores TP, žel jsem viděl jen poslední dva gemy, ale stály za to).
Stinnou stránkou ovšem je že jedna z nich neobhájí loňský výsledek (Tereza semifinále a Marie titul) a propadne se v žebříčku ...