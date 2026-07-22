Valentová zařídila české derby! V Praze se oklepala z výprasku a skolila přemožitelku Sereny

DNES, 16:28
Aktuality 39
WTA PRAHA - Tereza Valentová zajistila české derby ve čtvrtfinále Livesport Prague Open s obhájkyní titulu Marií Bouzkovou. Česká teenagerka na pražské Štvanici přežila divokou bitvu s Australankou Mayou Jointovou a přemožitelku Sereny Williamsové v rychlém třísetovém zápase porazila 1:6, 6:0, 6:3.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Joint Maya
Tereza Valentová bojuje o čtvrtfinálové derby v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Jointová – Valentová 6:1, 0:6, 3:6

Osmifinálový duel mezi Valentovou a Jointovou dle očekávání nabídl úplně jiný pohled než předchozí souboj Bouzkové s Leeovou. Obě aktérky se okamžitě snažily soupeřku dostat pod tlak a sledovali jsme velmi rychlé přestřelky od základní čáry.

Lepší vstup do utkání měla Australanka. Valentové se nepodařilo v úvodním gamu využít dva brejkboly a její soupeřka naopak byla ve stejné situaci na returnu úspěšná. Jointová následně upravila na 3:0 a hned v úvodu zápasu si vypracovala luxusní vedení.

Valentová měla poté solidně nakročeno k tomu, aby sérii prohraných gamů zastavila. Od stavu 30:0 však udělala několik chyb, pustila soupeřku k brejkbolu a Jointová na něj vytáhla fantastický bekhend po čáře. Vzápětí zaváhala Australanka. Rovněž ona nedokázala dotáhnout vedení 30:0 a nakonec podání ztratila. Češka se tak až po skončení pátého gamu propracovala na výsledkovou tabuli.

První získaná hra Valentovou k nijak lepšímu výkonu neposunula. Jointová měla nadále v agresivních výměnách převahu, Češce i potřetí sebrala servis a znovu odskočila o čtyři gamy. Žádné zdramatizování úvodního dějství se nekonalo a mnohem stabilnější Australanka jej získala snadno 6:1.

Valentová měla vynikající vstup do druhé sady. V úvodním gamu si poprvé v utkání vyhrála servis, následně i s pomocí chyb soupeřky získala čistou hrou brejk na 2:0 a vzápětí ho bez větších komplikací potvrdila.

Karta se obrátila o 180 stupňů. Ve druhém setu byla ve všech směrech jasně lepší česká tenistka a teď to byla ona, kdo měl na kurtu jednoznačnou převahu. Valentová po pouhých 19 minutách vedla 5:0 a Jointová se na rozdíl od ní nedokázala propracovat k získanému gamu. Velmi rychlý set tak skončil kanárem a za hodinu a pár minut přišlo na řadu rozhodující dějství.

Na začátku poslední sady mohla Valentová soupeřku definitivně zlomit. Jointová ale kritický moment ustála, když odvrátila tři brejkboly a po pěti shodách srovnala na 1:1 a dočkala se prvního gamu po zisku úvodního setu.

Jointová se touto situací definitivně vrátila zpátky do zápasu a poslední sada byla jednoznačně nejvyrovnanější. Krátce poté se po dlouhé době dostala do problémů na servisu Valentová a dvojchybou nabídla soupeřce brejkbol, na který Australanka ovšem nezvládla return.

Česká tenistka znovu zaútočila na příjmu v osmém gamu. Jointová ji po obrovské chybě na síti pustila ke dvěma brejkbolům v řadě a po další chybě dovolila Valentové podávat na vítězství. Pražská rodačka si takovou šanci ujít nenechala a rychlý třísetový zápas uzavřela.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Valentová tímto vítězstvím zařídila české derby s obhájkyní titulu Bouzkovou a zároveň postoupila do svého pátého kariérního čtvrtfinále na hlavním okruhu. To premiérové si zahrála před rokem právě v Praze, nicméně v předchozím dějišti na Spartě.

S Bouzkovou se Valentová střetla už dvakrát a set nedokázala získat v loňském semifinále v Praze ani letos v prvním kole na trávě v Nottinghamu. Zkušenější Bouzková, která si pak v obou případech došla až pro celkový triumf, bude favoritkou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

39
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Frick
22.07.2026 17:14
Každopádně ten 1 pix matchpoint byl masakr.
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Frick
22.07.2026 17:11
Fun fact:
V oceánech Země je zhruba 1,332 miliardy km3 vody (asi 1,332 × 10na21 litrů).

Kdybys ji nalil do běžných šálků o objemu 250 ml, potřeboval bys přibližně 5,3 × 10na21 šálků.

I kdybys vypil jeden šálek každou sekundu, trvalo by ti to asi 170 bilionů let, tedy více než 10 000× stáří vesmíru.
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Frick
22.07.2026 17:10
test
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Frick
22.07.2026 17:07
Diváci se po zápase Terky ani nestihli vyčulat a už je první set dalšího mače v čoudu.
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aligo
22.07.2026 17:06
Dodin je fakt maškara hotová krasavice
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 17:04
Koukám, že Terka vrátila Joint zpátky na zem, a to je dobře dobře
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Frick
22.07.2026 16:58
Samson s Havlíčkovou mají tedy odvážné crop outfity. To by asi ve Wimblu neprošlo, ani kdyby byly bílé jako sníh.
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aligo
22.07.2026 16:54
Dost mě překvapují ty skoro prázdné tribuny... To mi k Praze a k Česku obecně moc nesedí....
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Serpens
22.07.2026 17:06
Chybí velké hvězdy, nemůžete očekávat lepší návštěvnost i přes bambilion Češek.
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Georgino
22.07.2026 16:45
Ondro: donedávna jsem si myslel, že člověk skolí obvykle něco velkého, zubra, medvěda. Terka skolila jen drobnou laňku Mayu. No, když se ti to tak líbí
Jinač mám pochopitelně radost, že se z toho Terka oklepala a vyhrála (dnes v práci, tu a tam jen pohled do livescores TP, žel jsem viděl jen poslední dva gemy, ale stály za to).
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tommr
22.07.2026 16:40
České derby ve čtvrtfinále znamená jistotu aspoň jedné Češky v semifinále ... smile
Stinnou stránkou ovšem je že jedna z nich neobhájí loňský výsledek (Tereza semifinále a Marie titul) a propadne se v žebříčku ...
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The_Punisher
22.07.2026 16:29
Tereza porazila premozitelku Sereny, gratulkax2!
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tommr
22.07.2026 16:36
takže je momentálně jasně lepší než Serena ...
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Georgino
22.07.2026 16:40
to je ale asi kdekterá
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tommr
22.07.2026 16:21
4:3. Ideální čas na brejk ...
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The_Punisher
22.07.2026 16:22
Podtrhuji!
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The_Punisher
22.07.2026 16:25
A ted zakoncit!
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Vlk-v-trave
22.07.2026 15:56
Mozna ze se ted nachazime v klicovem momentu zapasu... Tereza se snazi v uvodu o brejk... ktery nakonec nevychazi...
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Serpens
22.07.2026 15:59
Teď se ukáže právě to sebevědomí... to není o tom zválcovat někoho, když mu vůbec nic nejde, ale o tom, přenést se přes nevyužité šance a smolné momenty a dál udržet úroveň.
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Vlk-v-trave
22.07.2026 16:02
nastesti to Joint poslala po lajne do autu a potom raketu k lavicce... ale to ja bych poslal taky :-) minela, ktera ji muze stat zapas... momentu zustava na strane Terezy... a my jsme si teda oddychli.... ne ze ne.. ;-))
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tommr
22.07.2026 16:15
pokud měla Tereza po druhém setu nějaké momentum tak už je dávno pryč a hraje se od nuly ...
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tommr
22.07.2026 15:44
Do druhého setu zjevně nastoupila úplně jiná Valentová než ta která hrála první set. Otázka je která z těch dvou bude hrát třetí set?
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Vlk-v-trave
22.07.2026 15:41
Tak hlavne aby to nebyl klasicky ding-dong efekt... ;-)
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jih
22.07.2026 15:40
Reklama na tenis!
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Serpens
22.07.2026 15:15
Krásně je vidět rozdíl mezi stále ještě asi nejlepším zápasem sezóny v prvním kole AO a dnes, proti stejné soupeřce, a jak šla Terka mezitím se sebevědomím dolů, je více než znát. Nepomáhá ani domácí kulisa.
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Ondra979
22.07.2026 15:16
to jo, to je fakt skoda, ale bohuzel se to dalo asi trochu cekat..snad se trochu zvedne ale tohle asi neotoci
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falcon_heavy
22.07.2026 15:21
Se sebevědomím to nemá co dělat, Joint má akorát ze zadnice kliku na haluze, to je hlavní rozdíl.
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Serpens
22.07.2026 15:25
Klika vypadá jinak než 6:1. A Jointová si dělá z Terezy na síti trhací kalendář.
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falcon_heavy
22.07.2026 15:30
Nevypadá a nedělá.
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Serpens
22.07.2026 15:31
Kvěš 2.0...
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falcon_heavy
22.07.2026 15:32
Něco k věci bys neměl?
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Serpens
22.07.2026 15:33
Komentář na začátku vlákna.
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falcon_heavy
22.07.2026 15:35
A všiml sis, že Joint teď kazí míče, co v první sadě nekazila?
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Serpens
22.07.2026 15:37
Pochopitelně ano. Však jsem to psal po prvním setu. A také ty míče, které nekazila, nemusí být automaticky klika. Viděl jsem zápas s Williamsovou a vím, že to umí.
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falcon_heavy
22.07.2026 15:39
Však jasně, že umí, kdo říká, že ne?
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Serpens
22.07.2026 15:43
Před chvílí si psal, že má kliku na haluze... Kdyby rozhodl jeden dva míče ve vyrovnaném setu, tak neřeknu... ale první set byl jasný a Jointová lepší. Tereza svými nepovedenými náběhy na síť a podáním jí to usnadňovala, protože chybělo sebevědomí. Pamatuju si, jak skvěle podávala právě třeba na tom AO.
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Serpens
22.07.2026 15:44
A to samé bych mohl psát teď opačně... dámský tenis je holt takový.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
22.07.2026 15:05
Joint je moc velký. Tereze příliš zakouřil mozek.
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pantera1
22.07.2026 14:53
Terez zaber, Jointka není lehká soupeřka, ale zkus zabojovat.
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