3. den Livesport Prague Open: Životní zápas po třicítce a Češky o kariérní rekordy
Snigurová – Aksuová (11:00)
Osmá nasazená Ukrajinka Daria Snigurová a turecká lucky loserka Ayla Aksuová spolu odehrály jediný vzájemný duel v roce 2020 na turnaji ITF W25 v Istanbulu a vyhrála jej Snigurová. Na úrovni WTA se střetnou poprvé.
Snigurová prožívá dosud nejúspěšnější sezonu. V roce 2026 už získala 10 vítězství, což je více než ve všech předchozích sezonách dohromady. Případným postupem by se stala třetí Ukrajinkou ve čtvrtfinále Prague Open v historii – po Kateryně Baindlové a Anhelině Kalininové.
Aksuová má šanci na mimořádný milník. Ve věku 30 let a 5 dní se může stát první reprezentantkou své země ve čtvrtfinále Prague Open. Doposud přitom na úrovni WTA nevyhrála dvě utkání v řadě. Turecká tenistka se zároveň může zapsat mezi trojici tenistek (vedle Eminy Bektasové a Yue Yuan), které od roku 1990 na své premiérové čtvrtfinále na okruhu WTA dosáhly po dovršení 30 let.
Bouzková – Leeová (12:30)
Marie Bouzková bude v duelu s americkou kvalifikantkou Carol Young Suh Leeovou usilovat o páté čtvrtfinále na turnajích WTA v sezoně 2026, čímž by vyrovnala své kariérní maximum z let 2022 a 2024.
Pražský turnaj patří mezi její nejúspěšnější zastávky. Vyhrála zde už 11 zápasů, více mají na kontě pouze Kateřina Siniaková (15) a Linda Nosková (14). Zároveň by si mohla připsat už 12. vítězství na turnajích kategorie WTA 250 v této sezoně, čímž by se vyrovnala Tatjaně Mariové a Panně Udvardyové v čele letošních statistik.
Videopreview zápasu
Bouzková na okruhu WTA vyhrála poslední čtyři zápasy proti kvalifikantkám, naposledy ji hráčka z kvalifikace – Taylor Townsendová – porazila na začátku května v Římě na antuce.
Leeová má před sebou velkou příležitost, může postoupit do prvního čtvrtfinále na okruhu WTA a zároveň si připsat premiérové vítězství nad soupeřkou z elitní světové padesátky. Pokud by vyřadila nasazenou jedničku, stala by se teprve druhou kvalifikantkou, které se to v Praze podařilo (po Rebecce Šramkové, jež v roce 2021 porazila Petru Kvitovou). Jediný dosavadní zápas Leeové proti české hráčce skončil v letošní kvalifikaci Australian Open porážkou s Lindou Fruhvirtovou.
Jointová – Valentová (14:00)
Tereza Valentová už Australanku Mayou Jointovou porazila při jediném vzájemném utkání na začátku letošní sezony na Australian Open.
Valentová hraje nejlepší sezonu kariéry, po úspěších v Eastbourne a Aténách může v Praze postoupit do třetího letošního čtvrtfinále na turnajích WTA, což by znamenalo její kariérní maximum. Letos už v hlavních soutěžích nasbírala 11 vítězství, zároveň by se Prague Open stal jejím prvním turnajem, na kterém by si zahrála čtvrtfinále více než jednou.
Na domácím turnaji se Valentové dlouhodobě daří. Případným postupem by získala již páté vítězství na Prague Open, nejvíce na jediném turnaji WTA v kariéře. Navíc by se stala teprve druhou teenagerkou po Lindě Noskové, která v Praze postoupí do čtvrtfinále více než jednou.
Jointová má proti českým soupeřkám negativní bilanci 2 výher a 5 porážek, letos v Praze v prvním kole ale dokázala porazit Lauru Samson. Australanka usiluje po lednovém úspěchu v Adelaide o druhé letošní čtvrtfinále, zároveň ale také o první sérii alespoň dvou vítězství právě od tohoto turnaje. Její bilance v roce 2026 je 5 výher proti 16 prohrám.
Šalková – Dodinová (15:30)
Dominika Šalková, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, sehraje s Francouzkou Océane Dodinovou první vzájemný zápas. Česká tenistka v úvodním kole zaznamenala nejcennější vítězství své kariéry, když porazila světovou padesátku Antonii Ružičovou. Nyní může postoupit do teprve druhého čtvrtfinále na turnajích WTA, jejím dosavadním největším úspěchem je loňské semifinále v čínském Jiujiangu.
Šalková je nebezpečná zejména v zápasech, kdy získá první set. Devět z deseti dokončených utkání na okruhu WTA, ve kterých ovládla úvodní sadu, dokázala dovést do vítězného konce. Pokud započítáme i kvalifikaci, může nyní vybojovat čtvrtou výhru v řadě na turnaji WTA, což by bylo její kariérní maximum. Šalková se může stát teprve druhou českou kvalifikantkou v historii, která v Praze postoupí do čtvrtfinále. Dosud se to podařilo pouze Lucii Hradecké v roce 2015.
Také Dodinová usiluje o významný milník. Francouzka může postoupit do prvního čtvrtfinále na okruhu WTA od roku 2022, případně do prvního na tvrdém povrchu od sezony 2020. Zároveň by poprvé od Australian Open 2024 vyhrála dva zápasy po sobě na turnaji WTA. Proti českým soupeřkám má na nejvyšším okruhu negativní bilanci 4 výhry a 8 porážek.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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