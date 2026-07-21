Bartůňková přežila kritický moment a parádní bitvu! S Kovačkovou si na Štvanici nezahraje

DNES, 13:16
Aktuality 47
WTA PRAHA - Nikola Bartůňková nebyla v prvním kole Livesport Prague Open daleko od vyřazení, přestože v každém setu vedla o brejk. Česká favoritka přežila kritický moment v závěru druhé sady a nakonec nebezpečnou čínskou soupeřku Yue Yuan zdolala 3:6, 6:4, 6:1. Také v dalším zápase bude čelit asijské soupeřce, jelikož Lanlana Tararudeeová přemohla 6:3, 5:7, 6:2 domácí divokou kartu Janu Kovačkovou.
Profily hráčů
Yuan Yue (1998)
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková musí otáčet první kolo na Štvanici (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Bartůňková – Yuan 3:6, 6:4, 6:1

Do zápasu prvního kola vstoupila Bartůňková výborně. Česká favoritka přehrávala Yuan ve všech směrech a čínskou protivnici trápila hlavně pestrou a agresivní hrou. Jenže ta vydržela domácí hráčce jen chvíli a po brejku na 2:1 úplně odpadla.

Bartůňková začala dělat nepochopitelná rozhodnutí i chyby z jednoduchých pozic a prohrála čtyři gamy po sobě. Číňanka tak byla za stavu 5:2 velmi blízko k zisku úvodního setu. Češka sérii prohraných gamů přerušila, ovšem solidní Yuan si náskok jednoho brejku pohlídala a po 35 minutách sadu uzavřela čistou hrou.

Před začátkem druhého setu se Bartůňková vydala na toaletu a delší pauza jí viditelně prospěla. Po suverénně uhájeném podání se hned při první příležitosti propracovala k brejkbolům. Nakonec potřebovala tři šance a brejk na 2:0 hlasitě oslavila. Češka pak i s pomocí výrazně lepšího výkonu snadno upravila na 3:0 a na centrálním dvorci naprosto dominovala.

Yuan ale manko tří gamů nijak nerozhodilo. Čínská outsiderka pokračovala ve velmi solidním výkonu a rychle se i díky chybám Bartůňkové dostala zpět do boje o druhý set a skóre srovnala. Domácí zástupkyně další nelichotivou sérii prohraných gamů přerušila a ujala se vedení 4:3.

Bartůňková měla plné ruce práce i v následujících minutách. Yuan vůbec nekazila a česká hráčka si musela všechny body poctivě vydřít sama. Kritický moment přišel v deváté hře, kdy Bartůňková po dlouhém forhendu čelila dalšímu brejkbolu, který však taktickou hrou odvrátila. Číňanka si vypracovala další šanci, ale i tuto hrozbu nasazená čtyřka přežila a velmi důležitý game nakonec urvala.

Vzápětí se Bartůňkové povedlo dostat Yuan pod velký tlak. Česká favoritka vycítila šanci při vedení 5:4, zajistila si setbol a hned první šanci po chybě Číňanky proměnila. Po hodině a půl si tak vynutila rozhodující set.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Poslední dějství začala lépe domácí tenistka. Bartůňková si snadno uhájila podání, hrála agresivně a vzápětí se ze stavu 0:40 na returnu dostala k brejkbolu. A opět potřebovala tři příležitosti. Při úvodní těsně minula pokus o vítězný úder a poté úřadovala ve výměně Číňanka, která však při další hrozbě spáchala obrovskou chybu z forhendu.

Češka brejk suverénně potvrdila a měla v zádech luxusní náskok 3:0. Yuan viditelně ztracený game ze stavu 40:0 rozhodil a dělala mnohem víc chyb než v předchozím průběhu zápasu. Zbytek parádní bitvy tak byl pro Bartůňkovou snadný, i když ještě musela po nevyužitých mečbolech likvidovat brejkbol v závěrečném gamu, a soupeřce nakonec povolila v poslední sadě jen jeden game.

Bartůňková tak úspěšně odstartovala svůj debut v hlavní soutěži Livesport Prague Open, kde zakončila všechny tři předchozí starty v kvalifikaci. Letos přijela po velmi povedené premiérové travnaté části sezony a její soupeřkou ve druhém kole bude Tararudeeová.

 

Kovačková – Tararudeeová 3:6, 7:5, 2:6

Kovačková si i svůj druhý kariérní start na hlavním okruhu odbyla na domácím Livesport Prague Open. Zatímco loni na Spartě dostala divokou kartu do kvalifikace a nestačila na Ninu Stojanovičovou, letos jí pořadatelé na Štvanici udělili volnou vstupenku přímo do hlavního losu.

Ani tentokrát si však mladší z talentovaných sester vítězství nepřipsala, když byla nad její síly 82. hráčka světa Tararudeeová. V úvodním setu byla thajská favoritka jednoznačně lepší. Rozhodl sice jen jeden brejk, nicméně Kovačková dokázala na returnu uhrát pouhé dva fiftýny.

Ve druhém dějství už byla česká teenagerka na příjmu konkurenceschopnější, avšak pořád tahala za kratší konec. Zkušenější soupeřka nepotvrdila brejk z úvodního gamu, nicméně po skončení páté hry si vypracovala další náskok, poté vyřešila komplikace na vlastním podání a zvýšila na 4:2.

 

Kovačkové, jež ovládla poslední čtyři juniorské grandslamy ve čtyřhře, se dařilo v tomto setu mnohem lépe držet krok. Manko brejku smazala až na poslední chvíli v momentě, kdy Tararudeeová podávala na postup. Česká tenistka nakonec získala čtyři hry po sobě a vynutila si další set.

Také v něm brzy vedla Tararudeeová, která přijela po triumfu na podniku WTA 125 v Istanbulu. Thajka využila chyb Kovačkové ve třetím gamu a šla do náskoku brejku. Následně česká tenistka vůbec nedokázala vzdorovat a za stavu 1:4 se ocitla v manku už o dva brejky.

Sice okamžitě zareagovala a jeden ztracený servis si vzala zpět, nicméně Tararudeeové se rovněž povedl rebrejk a při vedení 5:2 měla celkem tři gamy na to, aby zápas uzavřela. Favoritce stačil hned první pokus a po bezmála dvou hodinách se mohla radovat ze šestého vítězství v řadě.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

47
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Ondra979
21.07.2026 16:33
tak bojuji hezky, ale ted to pro Janu nevypada dobre..skoda
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PTP
21.07.2026 14:55
V souboji Zadáno pro zrzavý zvítězila Australská pihatka nad naší Laurou. Pro očko znalce pěknej zápas, štíhlý hbitý mladý holky, hezké chvíle u obrazovky nebo v hledišti.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:41
Ted prijde Jana... jsem na ni celkem zvedavy... :-)
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Mony
21.07.2026 14:45
Já taky, viděl jsem nedávno tu Rudou Táru, a mám z ní strach. Asi bych si nevsadil, že jí bude Jana stačit.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 15:52
Tak je tam velky rozdil v zkusenostech atd. ale Jana si nevede na svuj vek vubec spatne... ;-)
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 14:57
https://www.sport.cz/clanek/cyklistika-tour-de-france-nocni-prepadovka-dopingovych-komisaru-u-hvezd-tour-nelidske-naprosta-neucta-zuri-cykliste-5506178

Ano, tak kde je ta hranice!?
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PTP
21.07.2026 15:04
Odpověď : Nekecej a šlapej do pedálů!
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:33
je to tak, ale mě opravdu zajímá, jak je to pojaté, protože se toho dá proti některým sportovcům zneužít.
Zrovna na Tour je brutal vzbudit favorita uprostřed noci.
Tím se dá sakra ovlivnit (nejen) etapa.
Lepší by byl systém, než kontrolovat kontrolory, aby kontrolovali, kdy mají kontrolovat.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:39
Laura padla... velka skoda tretiho setu... bylo videt ze moc chce... urcite dobra zkusenost... hodne sikovna uderove... skoda, ze nevyslo to 2.kolo. :-(
Joint byla ve tretim take nervozni... asi nejvic Lauru zlomily ty 3BP, ktere se ji nepodarily vyuzit... Bojovala pak vic sama se sebou... je mlada... snad se ji zadari behe, leta lepe...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:30
Laura v dost krizovem momentu.. bojuje... ted uz sama se sebou... jaj... dost k tomu pomohlo, ze nedokazala promenit 3 nabidnute BP.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:31
Ted uz je Laura na tenke hrane :-)
2 brejky dole... a Join zavira za chvilu zapas... toz dokud nezavre nadeje zije...;-) ale Joint musi hodne ted pomoct...
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Mony
21.07.2026 14:24
Tak koho zápas skončí dřív, Terezy nebo Laury?
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tommr
21.07.2026 14:15
Tereza chytře ukončila první set na returnu a ušetřila si tak nervy s dopodáváním ...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:59
\o/ Laura \o/ ;-)
srovnano... na konci druheho Joint pomohla... diky tomu Laura zacina treti set na servisu. Pekne se rozehrala... a hodne sikovna v uderech... diky i dobre praci zapesti... zatim pekne ;-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:03
ne... to nebyl nej. start... do tretiho... df a prvni gem v cudu...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:07
Nastesti i ta Joint na servu vytuhla... rebrejk ziskany paradnim lobem Laury :0)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:12
hmmm... moda na dfka... zatim si obe ten servis nejak neuhajily... Laura se teda bude muset proreturnovat k vitezstvi... :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:12
meno aspon do tajbrejku.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:49
Laura se take pokousi o otocku... :-)
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tommr
21.07.2026 13:55
a Tereza taky nechce první set vyhrát?
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Vlk-v-trave
21.07.2026 14:01
tam nevim, co se deje :-)) Moc ji nesleduji... jse dnes zvedavy vic na Lauru, kterou jsem videl i na zivo nekde 2 roky zpet...nebo 3 ani nevim... je tam posun...
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tommr
21.07.2026 13:30
Hezká a upřímně řečeno nečekaná otočka od Nikoly smile
Jsem rád že Nikola zůstává ve hře o titul. V dalším kole jí ale čeká podobná šichta proti nebezpečný Thajce ...
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bardunek666
21.07.2026 13:19
Dobrá zpráva je i vypadnutí Parry, ta mohla eventuálně dělat problémy.
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bardunek666
21.07.2026 13:17
Pamatuji si, jak Marie Bouzkova byla z Yuan zoufalá několik let zpět v Soulu, a proto jsem očekával těžký zápas i pro Nikolu.
Byl to hezký zápas a jsem rád, že to Nikola zvládla.
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misa
21.07.2026 14:26
Ano, Marie prohrála ve čtvrtfinále Soulu 2023 a Číňanka tehdy hrála dostatečně agresivně a zároveň bez zbytečných chyb.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:17
Tak zapas nakonec skoncil na saku... tohle asi bude Yue jeste nejakou dobu strasit...
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tommr
21.07.2026 13:24
předtím ale měla Číňanka zase kliku když druhej mečbol odvrátila prasátkem ...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:48
To jo... ale vis jak... chyba na MB se vic pamatuje... nez klika na odvracenym MB ... :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:15
Nikola ma rada zapletky :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:10
Zacit zavirak esem je vzdy povzbudive :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:11
Servis na telo... pekny a Yue prestrelila... nestacila si odstoupit...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:12
Yue na saku umi... ale Niky opet serv na telo a ma 2xMB
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 13:10
jediný fungující stream na Nikolu se přepnul na nějakou bollywoodskou hrůzu
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:15
doporucuji cokoliv jineho... C+, TCH... streamy uz nebrat... nastal konec ery streamovani... je to uz otravnejsi nez reklamy na YT...
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 13:18
jj, s příchodem Wimbledonu a MS ve fotbale se jim je podařilo solidně pokosit
V pěkné kvalitě mám a Tager a Lauru, ale nejvíc mě zajímala právě ta Nikola
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:08
No souperka na saku nabizi Nikole BP.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:08
Je treba Yue ted pochvalit... chybu na saku odcinila na saku :-)
pekny match up.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:10
Ovsem koncovka od Niky s tim crossem do protipohybu excelentni a muze tak zavirat zapas... ;-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:05
Niky ted skvele na servis gemech... :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:43
Snad se Niky konecne nasla.. super a dik Ondro...ze je zivak na Nikolu... ;-)
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 12:43
Snad to otočí :)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:48
Doufam... pral bych ji to :-) Libi se mi hracky, jak chteji hrat odvazne dopredu...
a riziko to je vetsi nez to lajnovani... hlavne na tech obhozech... ted pekne shoda na returnu... :-)
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 12:48
Pokud začne dobře tenhle set, tak jí věřím :)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:54
No je tam ted mozne klicove momentum... bitva o brejk... jenze u Niky tech podobnych momentu je cato hodne... i diky stylu... a dobre :-) Aspon to neni ta moderna od BL :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:54
Ma te sve momentum brejk... a jede Niky :-)
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paprikovygulas_
21.07.2026 13:05
Treba veriť
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.paprikovygulas
21.07.2026 12:12
Jindraseeeeek
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