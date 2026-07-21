Bartůňková přežila kritický moment a parádní bitvu! S Kovačkovou si na Štvanici nezahraje
Bartůňková – Yuan 3:6, 6:4, 6:1
Do zápasu prvního kola vstoupila Bartůňková výborně. Česká favoritka přehrávala Yuan ve všech směrech a čínskou protivnici trápila hlavně pestrou a agresivní hrou. Jenže ta vydržela domácí hráčce jen chvíli a po brejku na 2:1 úplně odpadla.
Bartůňková začala dělat nepochopitelná rozhodnutí i chyby z jednoduchých pozic a prohrála čtyři gamy po sobě. Číňanka tak byla za stavu 5:2 velmi blízko k zisku úvodního setu. Češka sérii prohraných gamů přerušila, ovšem solidní Yuan si náskok jednoho brejku pohlídala a po 35 minutách sadu uzavřela čistou hrou.
Před začátkem druhého setu se Bartůňková vydala na toaletu a delší pauza jí viditelně prospěla. Po suverénně uhájeném podání se hned při první příležitosti propracovala k brejkbolům. Nakonec potřebovala tři šance a brejk na 2:0 hlasitě oslavila. Češka pak i s pomocí výrazně lepšího výkonu snadno upravila na 3:0 a na centrálním dvorci naprosto dominovala.
Yuan ale manko tří gamů nijak nerozhodilo. Čínská outsiderka pokračovala ve velmi solidním výkonu a rychle se i díky chybám Bartůňkové dostala zpět do boje o druhý set a skóre srovnala. Domácí zástupkyně další nelichotivou sérii prohraných gamů přerušila a ujala se vedení 4:3.
Bartůňková měla plné ruce práce i v následujících minutách. Yuan vůbec nekazila a česká hráčka si musela všechny body poctivě vydřít sama. Kritický moment přišel v deváté hře, kdy Bartůňková po dlouhém forhendu čelila dalšímu brejkbolu, který však taktickou hrou odvrátila. Číňanka si vypracovala další šanci, ale i tuto hrozbu nasazená čtyřka přežila a velmi důležitý game nakonec urvala.
Vzápětí se Bartůňkové povedlo dostat Yuan pod velký tlak. Česká favoritka vycítila šanci při vedení 5:4, zajistila si setbol a hned první šanci po chybě Číňanky proměnila. Po hodině a půl si tak vynutila rozhodující set.
Poslední dějství začala lépe domácí tenistka. Bartůňková si snadno uhájila podání, hrála agresivně a vzápětí se ze stavu 0:40 na returnu dostala k brejkbolu. A opět potřebovala tři příležitosti. Při úvodní těsně minula pokus o vítězný úder a poté úřadovala ve výměně Číňanka, která však při další hrozbě spáchala obrovskou chybu z forhendu.
Češka brejk suverénně potvrdila a měla v zádech luxusní náskok 3:0. Yuan viditelně ztracený game ze stavu 40:0 rozhodil a dělala mnohem víc chyb než v předchozím průběhu zápasu. Zbytek parádní bitvy tak byl pro Bartůňkovou snadný, i když ještě musela po nevyužitých mečbolech likvidovat brejkbol v závěrečném gamu, a soupeřce nakonec povolila v poslední sadě jen jeden game.
Bartůňková tak úspěšně odstartovala svůj debut v hlavní soutěži Livesport Prague Open, kde zakončila všechny tři předchozí starty v kvalifikaci. Letos přijela po velmi povedené premiérové travnaté části sezony a její soupeřkou ve druhém kole bude Tararudeeová.
Kovačková – Tararudeeová 3:6, 7:5, 2:6
Kovačková si i svůj druhý kariérní start na hlavním okruhu odbyla na domácím Livesport Prague Open. Zatímco loni na Spartě dostala divokou kartu do kvalifikace a nestačila na Ninu Stojanovičovou, letos jí pořadatelé na Štvanici udělili volnou vstupenku přímo do hlavního losu.
Ani tentokrát si však mladší z talentovaných sester vítězství nepřipsala, když byla nad její síly 82. hráčka světa Tararudeeová. V úvodním setu byla thajská favoritka jednoznačně lepší. Rozhodl sice jen jeden brejk, nicméně Kovačková dokázala na returnu uhrát pouhé dva fiftýny.
Ve druhém dějství už byla česká teenagerka na příjmu konkurenceschopnější, avšak pořád tahala za kratší konec. Zkušenější soupeřka nepotvrdila brejk z úvodního gamu, nicméně po skončení páté hry si vypracovala další náskok, poté vyřešila komplikace na vlastním podání a zvýšila na 4:2.
Kovačkové, jež ovládla poslední čtyři juniorské grandslamy ve čtyřhře, se dařilo v tomto setu mnohem lépe držet krok. Manko brejku smazala až na poslední chvíli v momentě, kdy Tararudeeová podávala na postup. Česká tenistka nakonec získala čtyři hry po sobě a vynutila si další set.
Také v něm brzy vedla Tararudeeová, která přijela po triumfu na podniku WTA 125 v Istanbulu. Thajka využila chyb Kovačkové ve třetím gamu a šla do náskoku brejku. Následně česká tenistka vůbec nedokázala vzdorovat a za stavu 1:4 se ocitla v manku už o dva brejky.
Sice okamžitě zareagovala a jeden ztracený servis si vzala zpět, nicméně Tararudeeové se rovněž povedl rebrejk a při vedení 5:2 měla celkem tři gamy na to, aby zápas uzavřela. Favoritce stačil hned první pokus a po bezmála dvou hodinách se mohla radovat ze šestého vítězství v řadě.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ano, tak kde je ta hranice!?
Zrovna na Tour je brutal vzbudit favorita uprostřed noci.
Tím se dá sakra ovlivnit (nejen) etapa.
Lepší by byl systém, než kontrolovat kontrolory, aby kontrolovali, kdy mají kontrolovat.
Joint byla ve tretim take nervozni... asi nejvic Lauru zlomily ty 3BP, ktere se ji nepodarily vyuzit... Bojovala pak vic sama se sebou... je mlada... snad se ji zadari behe, leta lepe...
2 brejky dole... a Join zavira za chvilu zapas... toz dokud nezavre nadeje zije...;-) ale Joint musi hodne ted pomoct...
srovnano... na konci druheho Joint pomohla... diky tomu Laura zacina treti set na servisu. Pekne se rozehrala... a hodne sikovna v uderech... diky i dobre praci zapesti... zatim pekne ;-)
Jsem rád že Nikola zůstává ve hře o titul. V dalším kole jí ale čeká podobná šichta proti nebezpečný Thajce ...
Byl to hezký zápas a jsem rád, že to Nikola zvládla.
V pěkné kvalitě mám a Tager a Lauru, ale nejvíc mě zajímala právě ta Nikola
pekny match up.
a riziko to je vetsi nez to lajnovani... hlavne na tech obhozech... ted pekne shoda na returnu... :-)