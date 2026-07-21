Smutný pohled. Brenda Fruhvirtová neměla dost sil, návrat zakončila už v kvalifikaci

DNES, 12:42
Aktuality 8
ITF HORB - Brenda Fruhvirtová odehrála v tomto týdnu svůj první turnaj od února a teprve druhou akci v letošní sezoně. Na kurty se vrátila solidním výkonem, ale ve druhém zápase už neměla dost sil. Česká naděje v závěru úplně odpadla a s outsiderkou Fionou Ganzovou ve finále kvalifikace na podniku ITF W50 v Německu padla 5:7, 3:6.
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Ganz Fiona
Brenda Fruhvirtová skončila v Německu již v kvalifikaci (© DAVID GRAY / AFP)

Ganzová – Fruhvirtová 7:5, 6:3

Pro Fruhvirtovou se jednalo o teprve druhý letošní turnaj a první vítězství v sezoně si připsala po solidním výkonu proti Carolin Raschdorfové, které povolila pouhé čtyři gamy. Mnohem víc ji však prověřila Ganzová ve finále kvalifikace.

Hra byla velmi vyrovnaná, obě aktérky se trápily na servisu a už zhruba po hodině a čtvrt se ukázalo, kdo je momentálně v lepší kondici. Fruhvirtová vedla ve druhém setu 3:1, jenže pak fyzicky úplně odpadla.

Na bývalou členku TOP 100 žebříčku byl bohužel velmi smutný pohled. Mladší z talentovaných sester se musela snažit rychle ukončovat všechny výměny a některé míče ani nebyla schopná dobíhat. Švýcarská outsiderka toho dokonale využila a zápas uzavřela ziskem pěti gamů v řadě.

Fruhvirtová se snaží o návrat mezi elitu po sérii zdravotních i psychických problémů. Poslední kompletní sezonu však majitelka 15 trofejí z okruhu ITF odehrála v roce 2023. Loni nastoupila jen k 17 zápasům a letos zatím stihla pouze tři utkání.

Výsledky kvalifikace na turnaji ITF W50 v Horbu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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MARECEK7
21.07.2026 13:01
V 19 letech a nemá dostatek sil
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 13:03
To je jedno, kolik jí je. Tady jde o zápasovou praxi, na tréninku holt tu potřebnou kondici na zápasy nezískáš.
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falcon_heavy
21.07.2026 13:51
Já se trošku bojím, že ani natrénováno pořádně nemá...
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jih
21.07.2026 13:09
No jo, síly (kondička) se musí "vydupat".
Šla do turnaje, že se asi vidí, vnímá v lepším světle, než je realita. Tak to má spoustu lidí. Já taky.
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paprikovygulas_
21.07.2026 13:26
Ty si v 19 písal do klávesnice ako drak, ina doba
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NOLE_unvaccinated_GOAT
21.07.2026 12:57
Obávám se, že se bude dlouho plácat někde ve druhé půltisícovce.
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bardunek666
21.07.2026 12:56
Brenda holt musí nabrat kondici a hrát a hrát. Hlavně ať drží zdraví a je psychicky v pohodě. Doufám, že další zápas nebude zase za půl roku.
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 13:03
smile
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