Smutný pohled. Brenda Fruhvirtová neměla dost sil, návrat zakončila už v kvalifikaci
Ganzová – Fruhvirtová 7:5, 6:3
Pro Fruhvirtovou se jednalo o teprve druhý letošní turnaj a první vítězství v sezoně si připsala po solidním výkonu proti Carolin Raschdorfové, které povolila pouhé čtyři gamy. Mnohem víc ji však prověřila Ganzová ve finále kvalifikace.
Hra byla velmi vyrovnaná, obě aktérky se trápily na servisu a už zhruba po hodině a čtvrt se ukázalo, kdo je momentálně v lepší kondici. Fruhvirtová vedla ve druhém setu 3:1, jenže pak fyzicky úplně odpadla.
Na bývalou členku TOP 100 žebříčku byl bohužel velmi smutný pohled. Mladší z talentovaných sester se musela snažit rychle ukončovat všechny výměny a některé míče ani nebyla schopná dobíhat. Švýcarská outsiderka toho dokonale využila a zápas uzavřela ziskem pěti gamů v řadě.
Fruhvirtová se snaží o návrat mezi elitu po sérii zdravotních i psychických problémů. Poslední kompletní sezonu však majitelka 15 trofejí z okruhu ITF odehrála v roce 2023. Loni nastoupila jen k 17 zápasům a letos zatím stihla pouze tři utkání.
Komentáře
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Šla do turnaje, že se asi vidí, vnímá v lepším světle, než je realita. Tak to má spoustu lidí. Já taky.