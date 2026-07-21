Sabalenková i Sinner se zapsali do historie. Světové jedničky dosáhly významného milníku
Nové vydání žebříčků ATP a WTA přineslo hned dva významné historické milníky. Sabalenková zaznamenala jubilejní 100. týden na pozici královny ženského okruhu a stala se teprve desátou hráčkou historie, která tuto hranici pokořila. Sinner zahájil na čele mužského pořadí už 81. týden, čímž se posunul do historické elitní desítky nejdéle vládnoucích mužských světových jedniček v historii.
Běloruská tenistka se zařadila po bok největších ikon ženského tenisu. Hranici sta týdnů na vrcholu světového žebříčku před ní překonalo pouze devět hráček, mezi nimi například Steffi Grafová, Martina Navrátilová, Serena Williamsová či Chris Evertová. Sabalenková tak znovu potvrdila, že poslední roky patří mezi nejvýraznější ženské tenistky.
Sinner stále pokračuje ve své letošní nadvládě, kterou potvrdil i triumfem ve Wimbledonu. Nyní navíc překonal Australana Lleytona Hewitta a posunul se do TOP 10 mužského pořadí. Jen dvacet týdnů ztrácí na legendárního Američana Andreho Agassiho, který během své kariéry strávil v čele žebříčku ATP 101 týdnů.
Přestože je mu teprve čtyřiadvacet let, už nyní se zařadil mezi nejúspěšnější světové jedničky otevřené éry. Jeho největší rival Carlos Alcaraz, kterého aktuálně brzdí zranění pravého zápěstí, je až na 13. pozici s 66 týdny.
Sabalenková i Sinner v posledních sezonách dominují světovému tenisu a především na tvrdých površích pravidelně sbírají ty nejcennější trofeje. Dohromady už získali devět grandslamových titulů ve dvouhře, sedm z nich právě na hardu. Běloruska triumfovala na Australian Open v letech 2023 a 2024 a v New Yorku 2024 a loni. Ital vládl v Melbourne v letech 2024 a 2025, kraloval také na US Open před dvěma lety a v posledních dvou ročnících nenašel přemožitele ve slavném Wimbledonu.
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