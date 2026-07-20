Legenda kritizuje Šwiatekovou. Něco musí dramaticky změnit, tohle už nestačí, řekl Becker
Šwiateková prožívá výsledkově velmi nevýrazné období a má nejslabší formu za poslední roky. Na letošním Wimbledonu skončila už ve třetím kole po překvapivé porážce s Alexandrou Ealovou, neobhájila tak loňský titul a prohloubila svou krizi. Od svého triumfu v All-England Clubu navíc ani na jednom z následujících čtyř grandslamů nepronikla dál než do čtvrtfinále.
"Když přemýšlím o tom, kdo mě na letošním Wimbledonu zklamal, tak mezi ženami musím zmínit Igu Šwiatekovou. Viděl jsem ji hrát mnohem lépe," reagoval Becker na brzké vyřazení Polky v podcastu s bývalou devátou hráčkou světa Andreou Petkovicovou.
Pětinásobná grandslamová vítězka čeká na finálovou účast už od září loňského roku, kdy ovládla turnaj v jihokorejském Soulu. Po březnovém neúspěchu na turnaji v Miami ukončila spolupráci s trenérem Wimem Fissettem a nově začala pracovat se zkušeným Franciscem Roigem, který dlouhá léta vedl Rafaela Nadala. V akademii španělské legendy se připravovala na oblíbené French Open. Ani to jí však nepřineslo očekávané výsledky.
Po změně trenéra má bývalá světová jednička mizernou bilanci 11 výher a 6 porážek a v Paříži vyrovnala svůj nejhorší výsledek od začátku její kariéry, když skončila už v osmifinále. Německá legenda a někdejší první hráč světa naznačil, že samotná výměna trenérů nemusí být řešením. "Musí si ujasnit, kde se momentálně nachází. Něco musí dramaticky změnit, tohle už jednoduše nestačí," uvedl.
Becker zároveň přiznal, že nezná všechny detaily fungování týmu Šwiatekové, přesto si myslí, že nastal čas k hlubšímu zamyšlení. "Po jejím boku se neustále objevují noví trenéři a nové herní styly, psycholožka ale zůstává. Možná je čas zatáhnout za záchrannou brzdu a všechno si důkladně promyslet," dodal trojnásobný wimbledonský vítěz.
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