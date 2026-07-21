Bartůňková přežila kritický moment a parádní bitvu! Na Štvanici udolala nebezpečnou Číňanku

DNES, 13:16
Aktuality 26
WTA PRAHA - Nikola Bartůňková nebyla v prvním kole Livesport Prague Open daleko od vyřazení, přestože v každém setu vedla o brejk. Česká favoritka přežila kritický moment v závěru druhé sady a nakonec nebezpečnou čínskou soupeřku Yue Yuan zdolala 3:6, 6:4, 6:1.
Profily hráčů
Yuan Yue (1998)
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková musí otáčet první kolo na Štvanici (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Bartůňková – Yuan 3:6, 6:4, 6:1

Do zápasu prvního kola vstoupila Bartůňková výborně. Česká favoritka přehrávala Yuan ve všech směrech a čínskou protivnici trápila hlavně pestrou a agresivní hrou. Jenže ta vydržela domácí hráčce jen chvíli a po brejku na 2:1 úplně odpadla.

Bartůňková začala dělat nepochopitelná rozhodnutí i chyby z jednoduchých pozic a prohrála čtyři gamy po sobě. Číňanka tak byla za stavu 5:2 velmi blízko k zisku úvodního setu. Češka sérii prohraných gamů přerušila, ovšem solidní Yuan si náskok jednoho brejku pohlídala a po 35 minutách sadu uzavřela čistou hrou.

Před začátkem druhého setu se Bartůňková vydala na toaletu a delší pauza jí viditelně prospěla. Po suverénně uhájeném podání se hned při první příležitosti propracovala k brejkbolům. Nakonec potřebovala tři šance a brejk na 2:0 hlasitě oslavila. Češka pak i s pomocí výrazně lepšího výkonu snadno upravila na 3:0 a na centrálním dvorci naprosto dominovala.

Yuan ale manko tří gamů nijak nerozhodilo. Čínská outsiderka pokračovala ve velmi solidním výkonu a rychle se i díky chybám Bartůňkové dostala zpět do boje o druhý set a skóre srovnala. Domácí zástupkyně další nelichotivou sérii prohraných gamů přerušila a ujala se vedení 4:3.

Bartůňková měla plné ruce práce i v následujících minutách. Yuan vůbec nekazila a česká hráčka si musela všechny body poctivě vydřít sama. Kritický moment přišel v deváté hře, kdy Bartůňková po dlouhém forhendu čelila dalšímu brejkbolu, který však taktickou hrou odvrátila. Číňanka si vypracovala další šanci, ale i tuto hrozbu nasazená čtyřka přežila a velmi důležitý game nakonec urvala.

Vzápětí se Bartůňkové povedlo dostat Yuan pod velký tlak. Česká favoritka vycítila šanci při vedení 5:4, zajistila si setbol a hned první šanci po chybě Číňanky proměnila. Po hodině a půl si tak vynutila rozhodující set.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Poslední dějství začala lépe domácí tenistka. Bartůňková si snadno uhájila podání, hrála agresivně a vzápětí se ze stavu 0:40 na returnu dostala k brejkbolu. A opět potřebovala tři příležitosti. Při úvodní těsně minula pokus o vítězný úder a poté úřadovala ve výměně Číňanka, která však při další hrozbě spáchala obrovskou chybu z forhendu.

Češka brejk suverénně potvrdila a měla v zádech luxusní náskok 3:0. Yuan viditelně ztracený game ze stavu 40:0 rozhodil a dělala mnohem víc chyb než v předchozím průběhu zápasu. Zbytek parádní bitvy tak byl pro Bartůňkovou snadný, i když ještě musela po nevyužitých mečbolech likvidovat brejkbol v závěrečném gamu, a soupeřce nakonec povolila v poslední sadě jen jeden game.

Bartůňková tak úspěšně odstartovala svůj debut v hlavní soutěži Livesport Prague Open, kde zakončila všechny tři předchozí starty v kvalifikaci. Letos přijela po velmi povedené premiérové travnaté části sezony a její soupeřkou ve druhém kole bude krajanka Jana Kovačková, nebo thajská tenistka Lanlana Tararudeeová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

26
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:49
Laura se take pokousi o otocku... :-)
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tommr
21.07.2026 13:30
Hezká a upřímně řečeno nečekaná otočka od Nikoly smile
Jsem rád že Nikola zůstává ve hře o titul. V dalším kole jí ale čeká podobná šichta proti nebezpečný Thajce ...
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bardunek666
21.07.2026 13:19
Dobrá zpráva je i vypadnutí Parry, ta mohla eventuálně dělat problémy.
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bardunek666
21.07.2026 13:17
Pamatuji si, jak Marie Bouzkova byla z Yuan zoufalá několik let zpět v Soulu, a proto jsem očekával těžký zápas i pro Nikolu.
Byl to hezký zápas a jsem rád, že to Nikola zvládla.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:17
Tak zapas nakonec skoncil na saku... tohle asi bude Yue jeste nejakou dobu strasit...
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tommr
21.07.2026 13:24
předtím ale měla Číňanka zase kliku když druhej mečbol odvrátila prasátkem ...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:48
To jo... ale vis jak... chyba na MB se vic pamatuje... nez klika na odvracenym MB ... :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:15
Nikola ma rada zapletky :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:10
Zacit zavirak esem je vzdy povzbudive :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:11
Servis na telo... pekny a Yue prestrelila... nestacila si odstoupit...
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:12
Yue na saku umi... ale Niky opet serv na telo a ma 2xMB
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 13:10
jediný fungující stream na Nikolu se přepnul na nějakou bollywoodskou hrůzu
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:15
doporucuji cokoliv jineho... C+, TCH... streamy uz nebrat... nastal konec ery streamovani... je to uz otravnejsi nez reklamy na YT...
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 13:18
jj, s příchodem Wimbledonu a MS ve fotbale se jim je podařilo solidně pokosit
V pěkné kvalitě mám a Tager a Lauru, ale nejvíc mě zajímala právě ta Nikola
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:08
No souperka na saku nabizi Nikole BP.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:08
Je treba Yue ted pochvalit... chybu na saku odcinila na saku :-)
pekny match up.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:10
Ovsem koncovka od Niky s tim crossem do protipohybu excelentni a muze tak zavirat zapas... ;-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 13:05
Niky ted skvele na servis gemech... :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:43
Snad se Niky konecne nasla.. super a dik Ondro...ze je zivak na Nikolu... ;-)
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 12:43
Snad to otočí :)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:48
Doufam... pral bych ji to :-) Libi se mi hracky, jak chteji hrat odvazne dopredu...
a riziko to je vetsi nez to lajnovani... hlavne na tech obhozech... ted pekne shoda na returnu... :-)
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 12:48
Pokud začne dobře tenhle set, tak jí věřím :)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:54
No je tam ted mozne klicove momentum... bitva o brejk... jenze u Niky tech podobnych momentu je cato hodne... i diky stylu... a dobre :-) Aspon to neni ta moderna od BL :-)
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Vlk-v-trave
21.07.2026 12:54
Ma te sve momentum brejk... a jede Niky :-)
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paprikovygulas_
21.07.2026 13:05
Treba veriť
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.paprikovygulas
21.07.2026 12:12
Jindraseeeeek
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