Bartůňková přežila kritický moment a parádní bitvu! Na Štvanici udolala nebezpečnou Číňanku
Bartůňková – Yuan 3:6, 6:4, 6:1
Do zápasu prvního kola vstoupila Bartůňková výborně. Česká favoritka přehrávala Yuan ve všech směrech a čínskou protivnici trápila hlavně pestrou a agresivní hrou. Jenže ta vydržela domácí hráčce jen chvíli a po brejku na 2:1 úplně odpadla.
Bartůňková začala dělat nepochopitelná rozhodnutí i chyby z jednoduchých pozic a prohrála čtyři gamy po sobě. Číňanka tak byla za stavu 5:2 velmi blízko k zisku úvodního setu. Češka sérii prohraných gamů přerušila, ovšem solidní Yuan si náskok jednoho brejku pohlídala a po 35 minutách sadu uzavřela čistou hrou.
Před začátkem druhého setu se Bartůňková vydala na toaletu a delší pauza jí viditelně prospěla. Po suverénně uhájeném podání se hned při první příležitosti propracovala k brejkbolům. Nakonec potřebovala tři šance a brejk na 2:0 hlasitě oslavila. Češka pak i s pomocí výrazně lepšího výkonu snadno upravila na 3:0 a na centrálním dvorci naprosto dominovala.
Yuan ale manko tří gamů nijak nerozhodilo. Čínská outsiderka pokračovala ve velmi solidním výkonu a rychle se i díky chybám Bartůňkové dostala zpět do boje o druhý set a skóre srovnala. Domácí zástupkyně další nelichotivou sérii prohraných gamů přerušila a ujala se vedení 4:3.
Bartůňková měla plné ruce práce i v následujících minutách. Yuan vůbec nekazila a česká hráčka si musela všechny body poctivě vydřít sama. Kritický moment přišel v deváté hře, kdy Bartůňková po dlouhém forhendu čelila dalšímu brejkbolu, který však taktickou hrou odvrátila. Číňanka si vypracovala další šanci, ale i tuto hrozbu nasazená čtyřka přežila a velmi důležitý game nakonec urvala.
Vzápětí se Bartůňkové povedlo dostat Yuan pod velký tlak. Česká favoritka vycítila šanci při vedení 5:4, zajistila si setbol a hned první šanci po chybě Číňanky proměnila. Po hodině a půl si tak vynutila rozhodující set.
Poslední dějství začala lépe domácí tenistka. Bartůňková si snadno uhájila podání, hrála agresivně a vzápětí se ze stavu 0:40 na returnu dostala k brejkbolu. A opět potřebovala tři příležitosti. Při úvodní těsně minula pokus o vítězný úder a poté úřadovala ve výměně Číňanka, která však při další hrozbě spáchala obrovskou chybu z forhendu.
Češka brejk suverénně potvrdila a měla v zádech luxusní náskok 3:0. Yuan viditelně ztracený game ze stavu 40:0 rozhodil a dělala mnohem víc chyb než v předchozím průběhu zápasu. Zbytek parádní bitvy tak byl pro Bartůňkovou snadný, i když ještě musela po nevyužitých mečbolech likvidovat brejkbol v závěrečném gamu, a soupeřce nakonec povolila v poslední sadě jen jeden game.
Bartůňková tak úspěšně odstartovala svůj debut v hlavní soutěži Livesport Prague Open, kde zakončila všechny tři předchozí starty v kvalifikaci. Letos přijela po velmi povedené premiérové travnaté části sezony a její soupeřkou ve druhém kole bude krajanka Jana Kovačková, nebo thajská tenistka Lanlana Tararudeeová.
Komentáře
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Jsem rád že Nikola zůstává ve hře o titul. V dalším kole jí ale čeká podobná šichta proti nebezpečný Thajce ...
Byl to hezký zápas a jsem rád, že to Nikola zvládla.
V pěkné kvalitě mám a Tager a Lauru, ale nejvíc mě zajímala právě ta Nikola
pekny match up.
a riziko to je vetsi nez to lajnovani... hlavne na tech obhozech... ted pekne shoda na returnu... :-)