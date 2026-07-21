2. den Livesport Prague Open: Šance pro lucky loserky a nasazené české mládí v akci
Bartůňková – Yue Yuan (11:00)
Nikola Bartůňková sehraje s Yue Yuan první vzájemný zápas. Pro českou tenistku to bude první utkání v hlavní soutěži s čínskou soupeřkou a zároveň premiérová účast v hlavní soutěži domácího Livesport Prague Open. Vůbec poprvé také nastoupí na turnaji WTA jako nasazená hráčka – turnajová čtyřka. Letos už dokázala porazit dvě hráčky TOP 10 – Madison Keysovou a Belindu Bencicovou.
V aktuálním světovém žebříčku navíc patří mezi pouhých pět hráček TOP 50, které se narodily v roce 2006 nebo později – vedle ní jsou v této skupině Mirra Andrejevová, Victoria Mboková, Iva Jovičová a Sára Bejlek.
Bartůňková letos zapsala na domácím turnaji už dvě výhry, v Ostravě porazila Annu Blinkovovou a Fionu Ferrovou. V Praze může na tyto výsledky navázat a získat už třetí vítězství v hlavní soutěži WTA na české půdě.
Yue Yuan přijíždí do Prahy v nepříznivé sérii, napříč všemi soutěžemi a kvalifikacemi prohrála posledních sedm zápasů. Hned šest z nich se však rozhodovalo až ve třetím setu. Na Livesport Prague Open už jednu zkušenost má – v roce 2023 porazila v prvním kole krajanku Shuai Zhang, poté nestačila na Terezu Martincovou. Nejlepším výsledkem čínských hráček na turnaji zůstává semifinále, jehož dosáhly již zmíněná Shuai Zhang (2018), Qiang Wang (2022) a naposledy Xinyu Wang (2021 a 2025).
Honová – Valentová (12:30)
Turnajová pětka Tereza Valentová se střetne s australskou lucky loserkou Priscillou Honovou a také půjde o jejich první vzájemný duel. Valentová se s poraženou kvalifikantkou na turnaji WTA setkala zatím jednou – a právě loni v Praze deklasovala Jessiku Ponchetovou 6:2, 6:0.
Devatenáctiletá Valentová má proti Australankám v hlavních soutěžích WTA stoprocentní bilanci. Letos porazila Mayu Jointovou na Australian Open i Ajlu Tomljanovićovou v Eastbourne. Také v Praze se jí daří. Při loňské premiéře vyhrála tři zápasy a došla do čtvrtfinále – více výher (4) na jediném turnaji WTA zatím zaznamenala jen v Ósace.
Valentová letos nasbírala už 10 výher v hlavních soutěžích WTA, což je její dosavadní maximum za celý kalendářní rok. Mezi teenagerkami mají letos více takových vítězství jen Mirra Andrejevová (37), Iva Jovičová (29) a Victoria Mboková (24). Naposledy došla Valentová do čtvrtfinále v Aténách, mezi nejlepších osm postoupila i v červnu v Eastbourne.
Honová má proti nasazeným soupeřkám v hlavních soutěžích WTA kariérní bilanci 3–16, naposledy však loni v Pekingu překvapila Jelenu Ostapenkovou.
Lucky loserky v Praze umějí psát výrazné příběhy: Japonka Nao Hibinová zde v roce 2023 získala titul. Honová by se případným vítězstvím stala třetí hráčkou s tímto statutem, která v Praze vyřadila nasazenou hráčku. Před ní to dokázala právě Hibinová a také Jasmine Paoliniová.
Blinkovová – Bejlek (14:00)
Sára Bejlek už hrála s Annou Blinkovovou dvakrát. Uspěla při jejich premiérovém duelu na antuce v Madridu 2024, Blinkovová jí porážku vrátila letos na hardu v Brisbane.
Letos devatenáctiletá Bejlek prožívá průlomovou sezonu. Vyhrála už 12 zápasů v hlavních soutěžích WTA, tedy dvakrát více než za předchozí dvě sezony dohromady. Mezi levorukými tenistkami ji letos v tomto ohledu překonaly pouze Alexandra Ealaová (23) a Diana Šnajderová (19). Bejlek je navíc jednou z pouhých čtyř hráček TOP 40, narozených v roce 2006 nebo později.
V Praze startuje potřetí – v roce 2024 skončila v prvním kole, loni však došla do čtvrtfinále. Při loňské pražské jízdě navíc mezi čtvrtfinalistkami kralovala úspěšností bodů po druhém podání, když získala 54,1 % z nich.
Blinkovová se v hlavní soutěži Livesport Prague Open představí podruhé. Při předchozí účasti v roce 2022 podlehla Barboře Krejčíkové jasně 3:6, 1:6 za 77 minut. Letos proti českým soupeřkám na WTA prohrála všechny tři zápasy (0–3) a poslední vítězství nad Češkou zaznamenala loni v semifinále turnaje v Jiujiangu proti Dominice Šálkové.
Fruhvirtová – Krejčíková (15:30)
Poslední zápas na centrkurtu nabídne jediný ryze český souboj - duel Barbory Krejčíkové a další lucky loserky turnaje Lindy Fruhvirtové. Obě hráčky se již dvakrát utkaly, pokaždé však mimo hlavní soutěže WTA – Krejčíková uspěla v Praze v roce 2020 na antuce i v Birminghamu 2023 na trávě. Na pražském turnaji jde letos o první české derby. To předchozí hrály loni ve finále Marie Bouzková a Linda Nosková.
Druhá nasazená Krejčíková přijíždí jako čerstvá vítězka turnaje v Aténách a po výtečné travnaté sezoně, kde nasbírala 12 výher, což je společně s wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou nejvíce ze všech hráček okruhu. Vyhrála také osm z posledních devíti zápasů – jedinou porážku v tomto období utrpěla ve wimbledonském osmifinále s Karolínou Muchovou. V sezoně už má 16 vítězství na okruhu WTA, tedy stejný počet jako za celý kalendářní rok 2025. V Praze má Krejčíková v prvních kolech stoprocentní bilanci – ve čtyřech dosavadních startech neztratila ani set.
Fruhvirtová naopak nastupuje jako lucky loserka už popáté v kariéře a proti českým hráčkám má na okruhu WTA bilanci 1–3. Její jedinou výhrou byl triumf nad Markétou Vondroušovou na Australian Open 2023.
Pro Fruhvirtovou by případné překvapení mělo i historický nádech. Od roku 2015 dokázala v Praze poražená kvalifikantka porazit první nebo druhou nasazenou hráčku pouze Japonka Nao Hibinová. Ta v roce 2022 vyřadila právě Krejčíkovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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