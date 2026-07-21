Češi v akci, úterý 21. 7. Krejčíková vyzve krajanku! V Praze nastoupí celkem osm nadějí
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 20. 7. | neděle 19. 7. | sobota 18. 7.
Osm nadějí v Praze
Celkem osm českých tenistek bude bojovat o vítězství v rámci úterního programu Livesport Prague Open. S největší pravděpodobností nejsledovanějším utkáním bude souboj šampionky ročníku 2021 Barbory Krejčíkové s Lindou Fruhvirtovou.
Zatímco Krejčíková přijela na pražskou Štvanici okamžitě po triumfu v řeckých Aténách a bude jasnou favoritkou na postup, Fruhvirtová pokračuje v trápení a do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao. Tyto dvě Češky se potkaly už třikrát a pokaždé slavila jasné vítězství Krejčíková.
První kolo dvouhry absolvují také Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Sára Bejlek a divoké karty Laura Samson s Janou Kovačkovou. Bartůňkovou pak čeká ještě vstup do deblové soutěže po boku krajanky Dominiky Šalkové.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartůňková (4-ČR) – Yue Yuan (Čína)
12:30 | T. Valentová (5-ČR) – Honová (Austr.)
12:30 | Samson (ČR) – Jointová (Austr.)
14:00 | Bejlek (3-ČR) – Blinkovová (-)
14:00 | J. Kovačková (ČR) – Tararudeeová (Thaj.)
15:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Krejčíková (2-ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Bartůňková/Šalková (ČR) – Barnettová/Murrayová Sharanová (Brit.)
ATP 250 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
10:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Baraová/Karamoková (Rum./Švýc.)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Krumich (ČR) – Alcalá (Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (4-ČR/Srb.) – Kadhe/Zormann (Indie/Braz.)
17:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Rühl/Veldheer (3-Něm./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Palán (ČR) – Basing (8-Brit.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kučmová (ČR) – Mairová (It.)
11:30 | Paštiková (ČR) – Friedsamová (5-Něm.)
14:00 | Bayerlová (ČR) – Mikulskytéová (7-Lit.)
ITF W50 HORB (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Mandelíková/Tranová (4-ČR/Niz.) – E. Müllerová/Nazarová (Něm.)
18:00 | Nilssonová/Suchá (Švéd./ČR) – Šindeová/X. Yao (3-Indie/Čína)
18:00 | Pulchartová/Samardzicová (ČR/Švýc.) – De Stefanová/Simionová (It./Rum.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | B. Fruhvirtová (ČR) – Ganzová (3-Švýc.)
10:30 | Mandelíková (15-ČR) – Tranová (5-Niz.)
12:30 | Sedláčková (6-ČR) – Tomaová (9-Rum.)
12:30 | Kudláčková (ČR) – Maquetová (2-Belg.)
12:30 | Suchá (7-ČR) – Silvaová (10-Něm.)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Branchetti/Dürr (Arg./Něm.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Řeček (4-ČR) – Pörtner (15-Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Homola/Klimas (ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Čížek (2-ČR) – Jozwicki (Rak.)
11:30 | Homola (12-ČR) – Biletič (3-Bosna)
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Ciocanová/Kulhavá (Fr./ČR) – Popescuová/Sagmarová (Rum.)
13:00 | Cohenová/Kopřivová (Izr./ČR) – Chernyová/Pieroniová (Brit./It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kulhavá (3-ČR) – Kryvoručková (Ukr.)
ITF M15 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Sanders (ČR) – Covato (1-It.)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | D. Vágner (ČR) – Lacis (-)
09:00 | Dujka (ČR) – Logrippo (It.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Vrajíková (ČR) – D. Popovská (Srb.)
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Kollert (ČR) – Mirrington (1-Brit.)
11:30 | Černovický (ČR) – Ontiveros (Něm.)
11:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Landry (Švýc.)
11:30 | T. Tichý (ČR) – Erb (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Holubová (ČR) – Čermáková (ČR) / bez boje
Dari Dušková (ČR) – Joršová (Ukr.) / bez boje
11:30 | V. Svobodová (1-ČR) – Heinsová (Luc.)
11:30 | N. Iraholaová (ČR) – Lautenschlagerová (Něm.)
13:00 | Vokrojová (ČR) – Selingová (4-Něm.)
13:00 | Meszárošová (5-ČR) – Nartiová (Fr.)
13:00 | Posmyková (ČR) – Fröhliová (Švýc.)
13:00 | Dukovová (ČR) – Iozziová (7-It.)
13:00 | Benetková (ČR) – Nothdurftová (Něm.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Wirgler (4-ČR) – Juozapavičius (Lit.)
09:30 | Rakouš (ČR) – Maskolaitis (8-Lit.)
09:30 | Horský (3-ČR) – Karpiňski (Pol.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (1-ČR) – Grikštaitéová (Lit.)
12:30 | Dufková (3-ČR) – Nastalyová (Pol.)
14:00 | Bidziliaová (ČR) – Leščinská (8-Lot.)
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Višňovská (ČR) – Misraová (Indie)
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Šebek (ČR) – Tanzi (It.)
18:00 | Jaroš (ČR) – Bagnuoli (It.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Reifová (5-ČR) – Crnovrsaninová (Švýc.)
10:30 | B. Blažková (ČR) – Ajdukovicová (1-Kan.)
15:00 | Benáčková (2-ČR) – Caselliová (It.)
J30 SOLUŇ (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Dufek (ČR) – Dimitriou-Zotos (Řec.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Žiška (8-ČR) – Tarasovyč (Ukr.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Nantlová (ČR) – E. Sziklaiová (Maď.)
15:00 | Halfarová (4-ČR) – Farkasová (Maď.)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
16:00 | Barina (2-ČR) – D. Clarke (USA)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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1. Dneska jsem hrozne chtel videt sestry Kovackovy, zvlast s timto vysledkem ... ale ne za cenu toho ze by clovek musel odejit z utkani Bouzkova - Bouzas Maneiro. Verim ze vic lidi by holky Kovackovy chtelo videt ale ne kdyz to dali do programu ve stejnou dobu jako ten hlavni tahak kola.
2. Zitra Samson vs. Maya Joint na vedlejsi kurt? Opravdu? A jeste zrovna v dobe kdyz daji na hlavni kurt Valentovou proti Priscille Hon? verim ze to jsou zrovna dve utkani, ktery by hodne lidi chtelo videt obe dve.
To jsou proste dva faily, neco z toho melo byt dnes.
Nasazení mívají přednost..Já se ale také těším nejvíce na Samson s Joint.