Valentová zničila kamarádku Muchové. V Praze vyzve přemožitelku Samson a Sereny
Honová – Valentová 3:6, 1:6
Valentová si dokázala vypracovat převahu proti lucky loserovi Honové hned v úvodu zápasu a po skončení třetího gamu vedla o brejk. Náskok však okamžitě prohospodařila a vzápětí i kvůli vlastním chybám nevyužila tři brejkbolové příležitosti v řadě.
O dva gamy později ale už byla na returnu úspěšná a brejk na 4:3 naopak potvrdila čistou hrou. Vypadalo to, že si bude muset česká favoritka úvodní set dopodávat. Australská kamarádka Karolíny Muchové vedla 40:0, nicméně zaváhala a Valentová nakonec první sadu i díky aktivní hře uzavřela již na returnu.
Rovněž v úvodu druhého dějství byla jasně lepší Valentová. Česká tenistka si bleskově vypracovala vedení 3:0, odpor soupeřky definitivně zlomila dalším brejkem a vyhrála od stavu 2:3 osm gamů v řadě.
Luxusní náskok 5:0 si Valentová protéct mezi prsty nenechala. Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala, Honovou dál ve výměnách přehrávala a po hodině a pár minutách si došla pro pohodlný postup do druhého kola domácího podniku.
Valentová startuje na Livesport Prague Open počtvrté v kariéře. Devatenáctiletá Češka zakončila úvodní dvě účasti v kvalifikaci, ovšem loňský debut v hlavním losu dotáhla až do semifinále, ve kterém statečně vzdorovala pozdější šampionce a krajance Marii Bouzkové.
Letos zatím není schopná navazovat na loňský průlomový rok. V posledních týdnech ovšem zapsala svá první čtvrtfinále v této sezoně, když se podívala mezi nejlepší osmičku na trávě v Eastbourne a v minulém týdnu na betonu v Aténách.
Samson – Jointová 4:6, 6:3, 2:6
Ve druhém kole Livesport Prague Open mohlo dojít na české derby mezi Valentovou a Samson. Druhá jmenovaná ale po bitvě skončila na největším domácím tenisovém turnaji hned na úvod, když nestačila na favorizovanou Jointovou.
Semifinalistka ročníku 2024 Samson nezvládla těsnou koncovku prvního setu a podruhé v utkání si prohrála servis. Ve druhé sadě naopak na vlastním podání naprosto dominovala a díky brejku z pátého gamu zařídila vyrovnání.
V rozhodujícím dějství však měla pevnější nervy Jointová, která nedávno ve Wimbledonu skolila legendární Serenu Williamsovou. Samson musí litovat prohraných servisů ze stavů 40:15 (v prvním gamu) a 30:0 (ve třetí hře). Navíc pak v šestém gamu nevyužila sérii tří brejkbolů. Manko brejku se jí nakonec nepodařilo smazat a Jointová už měla ve zbytku zápasu jasně navrch.
Právě Jointová bude příští soupeřkou Valentové. Jediný předchozí duel se uskutečnil v prvním kole letošního Australian Open, kde měla česká teenagerka na půdě soupeřky navrch ve dvou setech.
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