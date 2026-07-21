Valentová zničila kamarádku Muchové. V Praze vyzve přemožitelku Samson a Sereny

DNES, 14:40
Aktuality 5
WTA PRAHA - Tereza Valentová bez větších problémů splnila roli favoritky v prvním kole Livesport Prague Open. Loňská semifinalistka přehrála 6:3, 6:1 Priscillu Honovou a po skalpu kamarádky Karolíny Muchové postoupila do druhého kola. V něm vyzve Mayu Jointovou, nedávná přemožitelka Sereny Williamsové zdolala po setech 6:4, 3:6, 6:2 českou naději Lauru Samson.
Profily hráčů (7)
Hon Priscilla
Valentova Tereza
Joint Maya
Samson Laura
Tereza Valentová splnila v Praze roli favoritky (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Honová – Valentová 3:6, 1:6

Valentová si dokázala vypracovat převahu proti lucky loserovi Honové hned v úvodu zápasu a po skončení třetího gamu vedla o brejk. Náskok však okamžitě prohospodařila a vzápětí i kvůli vlastním chybám nevyužila tři brejkbolové příležitosti v řadě.

O dva gamy později ale už byla na returnu úspěšná a brejk na 4:3 naopak potvrdila čistou hrou. Vypadalo to, že si bude muset česká favoritka úvodní set dopodávat. Australská kamarádka Karolíny Muchové vedla 40:0, nicméně zaváhala a Valentová nakonec první sadu i díky aktivní hře uzavřela již na returnu.

Rovněž v úvodu druhého dějství byla jasně lepší Valentová. Česká tenistka si bleskově vypracovala vedení 3:0, odpor soupeřky definitivně zlomila dalším brejkem a vyhrála od stavu 2:3 osm gamů v řadě.

Luxusní náskok 5:0 si Valentová protéct mezi prsty nenechala. Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala, Honovou dál ve výměnách přehrávala a po hodině a pár minutách si došla pro pohodlný postup do druhého kola domácího podniku.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Valentová startuje na Livesport Prague Open počtvrté v kariéře. Devatenáctiletá Češka zakončila úvodní dvě účasti v kvalifikaci, ovšem loňský debut v hlavním losu dotáhla až do semifinále, ve kterém statečně vzdorovala pozdější šampionce a krajance Marii Bouzkové.

Letos zatím není schopná navazovat na loňský průlomový rok. V posledních týdnech ovšem zapsala svá první čtvrtfinále v této sezoně, když se podívala mezi nejlepší osmičku na trávě v Eastbourne a v minulém týdnu na betonu v Aténách.

 

Samson – Jointová 4:6, 6:3, 2:6

Ve druhém kole Livesport Prague Open mohlo dojít na české derby mezi Valentovou a Samson. Druhá jmenovaná ale po bitvě skončila na největším domácím tenisovém turnaji hned na úvod, když nestačila na favorizovanou Jointovou.

Semifinalistka ročníku 2024 Samson nezvládla těsnou koncovku prvního setu a podruhé v utkání si prohrála servis. Ve druhé sadě naopak na vlastním podání naprosto dominovala a díky brejku z pátého gamu zařídila vyrovnání.

V rozhodujícím dějství však měla pevnější nervy Jointová, která nedávno ve Wimbledonu skolila legendární Serenu Williamsovou. Samson musí litovat prohraných servisů ze stavů 40:15 (v prvním gamu) a 30:0 (ve třetí hře). Navíc pak v šestém gamu nevyužila sérii tří brejkbolů. Manko brejku se jí nakonec nepodařilo smazat a Jointová už měla ve zbytku zápasu jasně navrch.

Právě Jointová bude příští soupeřkou Valentové. Jediný předchozí duel se uskutečnil v prvním kole letošního Australian Open, kde měla česká teenagerka na půdě soupeřky navrch ve dvou setech.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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PTP
21.07.2026 15:35
Kamarádka Muchové je něco jako Přítelkyně pana ministra
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com
21.07.2026 15:50
Bratr Siniakové a dcera Kateřiny Neumannové je lepší
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paprikovygulas_
21.07.2026 15:14
"Kamarátku Muchovej" Jindrasek ty si mimo
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PTP
21.07.2026 15:01
Ta Priscilka, kdyby víc pinkala, mohla uhrát lepší výsledek, ale taková hra jí asi není vlastní a Mušce by to asi taky neimponovalo. Ale esteticky P. Hon a její ohon u mě vítězí.
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tommr
21.07.2026 14:54
Tereza dokonale využila změny v rozlosování smile S Lys by určitě měla o hodně víc práce ...
Doufám že se vytáhne i v příštím kole a pomstí Lauru ...
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