Bejlek zvládla neskutečný maraton! V Praze po třech hodinách udolala ruskou soupeřku
Blinkovová – Bejlek 6:7, 6:3, 1:6
Nespočet dlouhých a vyčerpávajících výměn, v nichž si obě aktérky mnohokrát musely sáhnout na dno svých sil. Bejlek a Blinkovová bavily diváky skoro tři hodiny a jen úvodní set, který byl nejvíc dramatický, trval neskutečných 77 minut.
Favorizovaná Bejlek měla katastrofální vstup do utkání, vůbec si nevěděla rady a prohrávala 0:3 o dva brejky. Hrozivé manko však zlikvidovala a znovu se jí povedlo dohnat nepříznivý stav při skóre 3:5, přičemž ruská soupeřka dokonce vedla 30:0 v desátém gamu a byla kousek od zisku úvodní sady.
Blinkovová měla vzápětí další šanci set dopodávat ve 12. hře, ale ani tehdy nebyla úspěšná. Rozhodnout musel tie-break, který nabídl doslova šílené drama. Obě aktérky ve zkrácené hře zahazovaly setboly vlastními chybami. Jako první nevyužila vedení 6:4 Bejlek a pak musela čelit třem setbolům. Tie-break nakonec urvala poměrem 11:9 domácí tenistka.
Ani vstup do druhého dějství se Bejlek nepodařil. Blinkovová zase ihned odskočila do náskoku brejku, ale i tentokrát Češka skóre srovnala a třemi gamy v řadě se sama dostala do vedení. Brejk však stejně jako Ruska nepotvrdila a od stavu 3:2 prohrála čtyři hry po sobě.
Po více než dvou hodinách vyčerpávajícího boje se tak šlo do rozhodujícího setu a fyzicky vypadala o něco lépe Blinkovová. Bejlek však sebrala všechny zbytky sil a najednou to byla Češka, kdo se pohyboval lépe a byl v taktických přestřelkách od základní čáry úspěšnější.
Bejlek poprvé v utkání vstoupila do setu lépe než soupeřka a po 20 minutách měla v zádech nadějné vedení 3:0. Při takovém skóre se pochopitelně lépe hrálo domácí zástupkyni a Blinkovová vypadala už hodně unaveně.
Domácí favoritka poté zasadila ruské protivnici další ránu, když jí znovu prolomila servis a upravila na 4:0. Bejlek ani na chvíli nezpomalila, zvýšila vedení na 5:0 a v tu chvíli už měla Blinkovovou na lopatě. Ruska ještě odvrátila dva mečboly a vyhnula se potupnému kanárovi, nicméně Bejlek pak snadno dovedla zápas do vítězného konce.
Pro Bejlek má už nějakou dobu každé vítězství cenu zlata. Po šokujícím triumfu z kvalifikace na začátku února na pětistovce v Abú Zabí totiž bojuje se slabší formou i častými zdravotními problémy. Teprve až před týdnem v Aténách poprvé v tomto období zapsala dvě výhry na jednom turnaji.
O další takovou sérii bude usilovat ve čtvrtek proti Mariji Timofejevové. Zároveň zaútočí na své čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. To první si zahrála loni právě na Livesport Prague Open.
Komentáře
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Na kurtech léháte,
na kurtech vstáváte,
musel Saryšo
musel ten třetí set byť?!
Cenná výhra nad kvalitní soupeřkou, takže gratulace Sáře!
Sáru čeká ve druhém kole další Ruska i když jen bývalá. Bude s ní nejspíš taky těžké pořízení. Snad se Sára stihne zotavit z dnešní vyčerpávající bitvy ...