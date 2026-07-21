Krejčíková ovládla skvělé české derby s Fruhvirtovou. Na Štvanici navázala na titul a pokračuje v jízdě
Fruhvirtová – Krejčíková 2:6, 4:6
Krejčíková hned v úvodní hře zápasu usilovala o brejkbol, Fruhvirtová však své podání udržela. Favoritka svůj první game na servisu ukončila esem a vyrovnala. Následně se dostala k prvním větším šancím. Tu druhou povítězném bekhendovém prohozu využila a jako první uspěla na příjmu. Brejk následně potvrdila čistou hrou, kterou zakončila skvělým vítězným forhendem.
Šampionka z Atén byla od začátku duelu mnohem agresivnější a pomáhala si i skvělým servisem. Nebyla na ní znát žádná únava po náročném programu a rychlém přesunu. Mladší krajanku trápila svou pestrou hrou. V šestém gamu si pomohla i vítězným zákrokem na síti i parádním zkrácením hry a další čisto hrou zvýšila na 4:2. Do kurtu jí spadlo téměř všechno, i famózní return, kterým si připravila další tři brejkboly. Ten druhý po dalším vítězném forhendu využila a šla podávat na zisk setu.
Sedmou hru začala Fruhvirtová skvělým forhendem. Krejčíková však reagovala dalšími třemi vítěznými údery a zajistila si setboly. Hned ten první po parádním zkrácení hry a následném prohozu využila a za pouhou půlhodinu hry získala úvodní dějství.
Mladší z Češek otevřela druhou sadu povedeným gamem na podání, ve kterém nasázela hned dvě esa. Následně excelovala také na příjmu, diktovala tempo hry a poprvé v zápase sebrala favoritce servis. Obě hráčky pokračovaly ve skvělých výkonech. Krejčíková si však začala protahovat levé stehno, které si následně chladila ledem. Přesto si i díky agresivní hře dokázala vzít ztracené podání zpátky.
Za stavu 1:2 začala zkušenější Češka vítězným bekhendem. Následovala ale nečekaná forhendová chyba, když trefila úder do pásky. O svůj servis musela bojovat a odvracela i brejkbol. Další šanci si Fruhvirtová vytvořila po vítězném forhendu. Soupeřka jí poté pomohla dvojchybou a znovu přišla o podání. Série ztracených podání však neskončila. Krejčíková i díky chybám krajanky snížila na rozdíl jediné hry. Srovnat se jí ale nepodařilo a bylo k vidění už páté ztracené podání v řadě.
Tato šňůra se protáhla i v dalším gamu, když favoritka po čisté hře na returnu upravila skóre na 3:4. V osmé hře si po dlouhé době udržela servis a vyrovnala. V koncovce druhé sady Krejčíková opět zvýšila úroveň své hry a dokázala o devět let mladší krajanku dostat pod tlak. Vypracovala si dva brejkboly a po bekhendové chybě Fruhvirtové získala třetí game po sobě. Zápas následně bez problémů dopodávala a zajistila si další české derby s divokou kartou Lucií Havlíčkovou.
České derby mezi Krejčíkovou a Fruhvirtovou bylo šlágrem úterního programu na Livesport Prague Open. Krejčíková je totiž bývalou šampionkou největšího domácího turnaje, dvojnásobnou grandslamovou vítězkou ve dvouhře a jednou z největších domácích nadějí na triumf.
Favoritka přijela na pražskou Štvanici okamžitě po prvenství v řeckých Aténách a svou vítěznou sérii dokázala prodloužit. Naopak Fruhvirtová pokračuje v trápení. Do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao a utrpěla tak druhou porážku v řadě.
Komentáře
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Ostapenko má velkou kariéru - 9 titulů, z toho jeden gs, 5. místo v singlu, přes 20 milionů dolarů na prize money. Navíc je v dnešní době jedna z mála, která má grandslam ze siglu i deblu.
Samozřejmě - vždy je co vylepšovat. Moje poradenství je k disposici.
Předchozí příspěvek téměř totožného znění kamsi zmizel. Měl bych pár konspiračních teorií
1. kolo Fruhvirtka
OF - Havlíčková
ČF - Šálková
SF - Bejlek
a do finale někoho z trojice Barkov, Valentová, Bartunková
Linda nehraje špatně, ale hraje jinou ligu.
Doufám, že s tímhle výkonem na amerických betonech nějaké body uhraje.