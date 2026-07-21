Krejčíková ovládla skvělé české derby s Fruhvirtovou. Na Štvanici navázala na titul a pokračuje v jízdě

DNES, 17:35
Aktuality 40
WTA PRAHA - Barbora Krejčíková (30) v neděli triumfovala v Aténách a už v úterý vítězně vstoupila do domácího turnaje Livesport Prague Open. Šampionka ročníku 2021 potvrdila roli jasné favoritky proti krajance a šťastné poražené z kvalifikačních bojů Lindě Fruhvirtové (21). O devět let mladší krajanku porazila ve velmi kvalitním duelu 6:2, 6:4 a zajistila si další české derby s divokou kartou Lucií Havlíčkovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Fruhvirtová Linda
Barbora Krejčíková v Praze zvládla české derby (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Fruhvirtová – Krejčíková 2:6, 4:6

Krejčíková hned v úvodní hře zápasu usilovala o brejkbol, Fruhvirtová však své podání udržela. Favoritka svůj první game na servisu ukončila esem a vyrovnala. Následně se dostala k prvním větším šancím. Tu druhou povítězném bekhendovém prohozu využila a jako první uspěla na příjmu. Brejk následně potvrdila čistou hrou, kterou zakončila skvělým vítězným forhendem.

Šampionka z Atén byla od začátku duelu mnohem agresivnější a pomáhala si i skvělým servisem. Nebyla na ní znát žádná únava po náročném programu a rychlém přesunu. Mladší krajanku trápila svou pestrou hrou. V šestém gamu si pomohla i vítězným zákrokem na síti i parádním zkrácením hry a další čisto hrou zvýšila na 4:2. Do kurtu jí spadlo téměř všechno, i famózní return, kterým si připravila další tři brejkboly. Ten druhý po dalším vítězném forhendu využila a šla podávat na zisk setu.

Sedmou hru začala Fruhvirtová skvělým forhendem. Krejčíková však reagovala dalšími třemi vítěznými údery a zajistila si setboly. Hned ten první po parádním zkrácení hry a následném prohozu využila a za pouhou půlhodinu hry získala úvodní dějství.

Mladší z Češek otevřela druhou sadu povedeným gamem na podání, ve kterém nasázela hned dvě esa. Následně excelovala také na příjmu, diktovala tempo hry a poprvé v zápase sebrala favoritce servis. Obě hráčky pokračovaly ve skvělých výkonech. Krejčíková si však začala protahovat levé stehno, které si následně chladila ledem. Přesto si i díky agresivní hře dokázala vzít ztracené podání zpátky.

Za stavu 1:2 začala zkušenější Češka vítězným bekhendem. Následovala ale nečekaná forhendová chyba, když trefila úder do pásky. O svůj servis musela bojovat a odvracela i brejkbol. Další šanci si Fruhvirtová vytvořila po vítězném forhendu. Soupeřka jí poté pomohla dvojchybou a znovu přišla o podání. Série ztracených podání však neskončila. Krejčíková i díky chybám krajanky snížila na rozdíl jediné hry. Srovnat se jí ale nepodařilo a bylo k vidění už páté ztracené podání v řadě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Tato šňůra se protáhla i v dalším gamu, když favoritka po čisté hře na returnu upravila skóre na 3:4. V osmé hře si po dlouhé době udržela servis a vyrovnala. V koncovce druhé sady Krejčíková opět zvýšila úroveň své hry a dokázala o devět let mladší krajanku dostat pod tlak. Vypracovala si dva brejkboly a po bekhendové chybě Fruhvirtové získala třetí game po sobě. Zápas následně bez problémů dopodávala a zajistila si další české derby s divokou kartou Lucií Havlíčkovou.

České derby mezi Krejčíkovou a Fruhvirtovou bylo šlágrem úterního programu na Livesport Prague Open. Krejčíková je totiž bývalou šampionkou největšího domácího turnaje, dvojnásobnou grandslamovou vítězkou ve dvouhře a jednou z největších domácích nadějí na triumf.

Favoritka přijela na pražskou Štvanici okamžitě po prvenství v řeckých Aténách a svou vítěznou sérii dokázala prodloužit. Naopak Fruhvirtová pokračuje v trápení. Do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao a utrpěla tak druhou porážku v řadě.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

40
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Nola
21.07.2026 19:38
pozrela som ten zapas, teda ciastocne, ale nechapem tu kritiku na tu Lindu, dievca hralo velmi slusne, je este fakt mlada, ked tu citam, co tu poniektori pisu za hlavu sa chytam, taka Barbora prerazila kedy? V jej veku sa potacala kdesi v 2 stovke, ak si dobre spominam, prvy titul urvala v nejakych 25-tich, ci ako, nie kazda hracka dospieva v rovnakom veku, urvat velky titul v mladom veku sa podari malokomu, ale to neznamena, ze ma dopredu istu velku karieru, ako priklad uvediem Raducanu, alebo Penko
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jih
21.07.2026 19:48
Jsme holt namlsaní, no...máme jich dost stejně starých i mladších, které jsou víš.
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misa
21.07.2026 19:50
U Lindy F. je problém, že před lety byla už v top 50. Takže byla zvyklá na špičkovou úroveň a teď je úplně někde jinde. A žádný herní posun u ní není vidět...

Ostapenko má velkou kariéru - 9 titulů, z toho jeden gs, 5. místo v singlu, přes 20 milionů dolarů na prize money. Navíc je v dnešní době jedna z mála, která má grandslam ze siglu i deblu.
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paprikovygulas_
21.07.2026 20:16
Nema istu velku kariéru a dáš za príklad dve gs vitazky
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Sinuhet1
21.07.2026 19:35
Gratulace Bare , mohla by vyhrat druhy turnaj po sobe
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misa
21.07.2026 19:29
Linda mohla Krejčíkové sebrat víc sil... Pokud vydrží zdravá, bude z toho další titul
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vojta912
21.07.2026 19:26
Z titulku by člověk pochopil nervy drásající třiseťák a místo toho easy ve dvou
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Frick
21.07.2026 19:00
Vítězem turnaje je ale už teď CTD Štvanice. Jedinna otázka je: Proč to sakra nešlo dřiv? Je dobře, že za to Ivoška šoupli do šatlavy. Nebo to bylo za nemuzeum nekrajky? Samé otázky. A Russsska za haněni Štvanice šla.

Samozřejmě - vždy je co vylepšovat. Moje poradenství je k disposici.
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Frick
21.07.2026 19:11
Co ta najt sešn? Ale do kolika? Na druhou strancu CTD je dál od bydlich
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Frick
21.07.2026 19:11
*obydlích
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Serpens
21.07.2026 19:19
Ja jsem zvědav nejprve na ty tribuny o víkendu. Pak se uvidí, jestli to něco zvlášť znamená. A Štvanice k tomu má letos ideální podmínky, po českém finále ve Wimbledonu je tu tenisová horečka.
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paprikovygulas_
21.07.2026 20:14
Ty máš horečku hlavne zo sereny
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 18:55
Linda umí hrát tak strašně dobře, když hraje takhle. Jenže to jsou jen záblesky. Kdyby takhle hrála furt, tak je ve stovce úplně bez problémů.
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pantera1
21.07.2026 18:57
Je dobře, že to ve druhém setu není tak jednoznačný a Linda Baruš přibrzdila .
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jih
21.07.2026 18:59
Záblesky má snad každá od 101. do 499. místa a možná i níž.
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 19:05
Jenže u Lindy víme, že umí takhle hrát celej zápas. Bohužel v posledních letech jich bylo strašně málo.
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bardunek666
21.07.2026 19:11
Já opravdu doufám, že se ještě v budoucnu chytne a posune se. Holka by si to za svou píli opravdu zasloužila.
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Ondřej.Jirásek
21.07.2026 19:13
Ano, jestli jí něco nechybí, tak je to bojovnost a vůle dřít dál, i když se nedaří. Za to by si určitě zasloužila být výš. Talent na to má, ale ani to bohužel někdy nestačí.
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jih
21.07.2026 19:20
Mockrát tu zaznělo, že nemá vůbec žádné zbraně...k čemu je bojovnost a vůle dřít...holé ruce proti tankům??
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com
21.07.2026 19:26
máme hole v ruce
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misa
21.07.2026 19:40
Bohužel je teď ve všem průměrná, což je v celosvětové konkurenci na stovku málo.
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Nola
21.07.2026 19:40
Barbora sa kde nachadzala v jej veku? A teraz ma 2 GS tituly
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jih
21.07.2026 19:51
Ale jo, není vyloučeno, že Linda časem najde někde pohozenou aspoň protipancéřovku a naučí se s ní zacházet.
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misa
21.07.2026 19:52
Krejčíková má herní inteligenci o které se Fruhvirtové ani nedá. Tohle se věkem nezlepší.
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paprikovygulas_
21.07.2026 20:13
Dedo moc mudruješ, na tvoje forehandy po ciare nema nik
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:50
Fuj, to sem se lek! Von je tam Babišák s nějakou kudrlinou.

Předchozí příspěvek téměř totožného znění kamsi zmizel. Měl bych pár konspiračních teorií
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tommr
21.07.2026 18:46
a jejda. Bára už se chytá za nohu a dělá bolestivé grimasy. Bude skreč?
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:51
Dali ji na centr, dali, tak snad je vše ok.
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com
21.07.2026 18:37
Líbilo by se mi pro Big4ku Krejču smile

1. kolo Fruhvirtka
OF - Havlíčková
ČF - Šálková
SF - Bejlek
a do finale někoho z trojice Barkov, Valentová, Bartunková smile
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tommr
21.07.2026 18:39
není to tak úplně nereálné ...
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com
21.07.2026 18:41
myslim, ze nam do toho hodi vidle Šálková
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tommr
21.07.2026 18:59
jj Dominika je slabej článek toho českýho řetězu. Dodin by ale porazit mohla ...
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:34
Co to tam ta Bára předvádí?
Linda nehraje špatně, ale hraje jinou ligu.
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:37
57% vyhraných prvních servů, to je podobně špatné jako u Laury. Přitom procento umístěných je solidní.
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pantera1
21.07.2026 18:29
Baru je rozjetá z Atén. moc se s Lindou nepáře.
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tommr
21.07.2026 18:35
Lindy je mi až líto ...
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Diabolique
21.07.2026 18:37
Furt lepsi kdyz FruLinda prohraje s wimbledonskou vitezkou 2:6 2:6 nez kdyz prohraje timto vysledkem s hrackou #500 na WTA ...
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:45
já bych radši, kdyby něco vyhrála
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:39
mohla dostat jinou hráčku, ale za ll si holt může sama.
Doufám, že s tímhle výkonem na amerických betonech nějaké body uhraje.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 17:44
Tak zatim jeste Sara bojuje o kanara :-)
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