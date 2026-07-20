Havlíčková po životní výhře na Štvanici: Vím, že na takové hráčky mám, můžu se s nimi rovnat

DNES, 22:00
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Za těžší, než se může zdát, označila Lucie Havlíčková (22) vítězství v úvodním kole pražského Livesport Prague Open nad Američankou Alycií Parksovou. Přestože českou tenistku dělí ve světovém žebříčku od 66. hráčky světa 160 příček, porazila ji na Štvanici 6:2, 6:4. V dalším kole narazí v domácím derby na Barboru Krejčíkovou, nebo Lindu Fruhvirtovou.
Profily hráčů
Havlíčková Lucie
Lucie Havlíčková po životní výhře v Praze (@ ČTK / Kamaryt Michal)

"Nebylo to tak snadné, jak výsledek napovídá. Vlastně jsem měla v prvním setu skoro všechny své servisy přes shodu, takže bylo strašně důležité, že jsem si je zvládla udržet. Jsem ráda, že jsem zápas zvládla doservírovat hned za stavu 5:4 a nijak se to dál neprotahovalo," řekla Havlíčková novinářům.

Dvojnásobná vítězka juniorského Roland Garros z roku 2022, která si v minulosti dala od tenisu přestávku a pracovala i v kavárně, se dnes opírala o stoprocentní servis. Odvrátila všech šest brejkbolů a naopak využila všechny tři šance na prolomení podání soupeřky.

"To je samozřejmě hezká bilance. Bylo by sice lepší se do tolika brejkbolů na vlastním servisu vůbec nedostávat, ale když se je pak povede takhle odvrátit, dodá vám to zdravé sebevědomí do dalších gamů," uvedla Havlíčková.

V turnaji startuje díky divoké kartě a triumf nad členkou elitní stovky jí dodal sebevědomí. "Člověk díky tomu ví, že na tyhle hráčky má a může se s nimi rovnat. A to, že jsem to zvládla ve dvou setech, je jen příjemný bonus," řekla Havlíčková, která ukončila sérii tří porážek.

Utkání na štvanickém centrálním dvorci, kam se turnaj přesunul z pražské Sparty, si užila. "Na tomhle obrovském centrkurtu jsem doteď vlastně ještě nehrála. Hrály jsme tady jen v hale nějaké menší ITF turnaje. Ten centrkurt je krásný a s publikem je to vždycky o to hezčí, takže se mi tu hrálo moc příjemně," uvedla Havlíčková.

V dalším kole ji čeká české derby. Narazí buď na turnajovou dvojku Krejčíkovou, nebo Fruhvirtovou, která postoupila do hlavní soutěže jako tzv. šťastná poražená

"S Bárou Krejčíkovou se vlastně neznám skoro vůbec. S Lindou Fruhvirtovou jsem hrála teď nedávno v Paříži, takže tam vím, co mě čeká. Pokud to bude Bára, budu se muset na její hru podívat. Bára je grandslamová šampionka a bude úžasné si proti někomu takovému zahrát, navíc před domácím publikem. Myslím, že to nemůže být lepší," prohlásila Havlíčková.

Skvělý skalp Havlíčkové

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

4
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EllNino
20.07.2026 23:13
Lucka je má nejoblíbenější z té generace 2004-2008, kéž by tohle byl zlomový turnaj :)
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Georgino
20.07.2026 22:51
Ony jsou takové zápasy docela zábavné, zápas s tou ranařkou si musela Lucka užívat, navíc doma, se šťastným koncem. Tak či onak ale hrála Lucie velmi solidní tenis.
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TomaSvycar
20.07.2026 22:06
Ona musi jit do zapasu s tim baru chtit porazit, ne si jit zahrat. Co to je. Pral bych ji tak 10% mentality bojovnost a nasazeni od Bartunkove. Ale kdo vi, treba ji tohle vitestvyi hodne da.
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Diabolique
20.07.2026 22:02
Jako ... koukal jsem na to hned u kurtu, mel jsem z Luccina vitezstvi radost, ale kdyby se Parksova sama nevyhazela, tak by to takhle nedopadlo. Ale pochvala Lucce, ze prilezitost chytila za pacesy a nijak zbytecne nekazila.
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